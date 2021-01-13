RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6980698169826983>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:03

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1896
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:10

  Schmit написав:


А чем он отличается от Фарион и Дроздова?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4467
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:17

Для всіх хто хоче розібратись з "проблемою Трампа", все розжовано і розложено по поличкам. Купа фактів і відео, які пояснюють майже все що сталось. Дивитись з 1:33:00:

Раніш я думав що Трамп токсичний. Ні, я помилявся. Трамп - підозрюваний в злочині.
Я думаю за нього серйозно візьмуться після 20.01, коли Байден займе посаду президента.
Як мінімум йому будуть інкримінувати призиви до насильства, які призвели до реального насильства. Плюс - злочинна бездіяльність, адже це він допустив(можливо навмисно) взяття Капітолію.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 11.11.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:31

  shapo написав:
  Schmit написав:


А чем он отличается от Фарион и Дроздова?

А эти Фарионы и Дроздовы прямо призывали кого-то расстреливать на месте за обращение на иностранном языке?
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1896
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:33

  andrijk777 написав:Для всіх хто хоче розібратись з "проблемою Трампа", все розжовано і розложено по поличкам. Купа фактів і відео, які пояснюють майже все що сталось. Дивитись з 1:33:00:

Раніш я думав що Трамп токсичний. Ні, я помилявся. Трамп - підозрюваний в злочині.
Я думаю за нього серйозно візьмуться після 20.01, коли Байден займе посаду президента.
Як мінімум йому будуть інкримінувати призиви до насильства, які призвели до реального насильства. Плюс - злочинна бездіяльність, адже це він допустив(можливо навмисно) взяття Капітолію.


Самовлюбленный тип http://comnarcon.com/index.php?id=1215, профессиональный "оппозиционер" непонятно на что живущий, хвастающийся знакомствами с демократами, лжет в видео через слово:
1) О губернаторах в США которых якобы республиканцев абсолютное большинство - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_curren ... _governors. На самом деле 27 из 50, причем не самых больших бедных штатов
2) Идут обвинения о призывах в соцсетях до 6 января штурмовать Капитолий. А кто призывал штурмовать,Трамп?
3) Идут обвинения в том, что Нацгвардия приехала поздно и охрана у Капитолия была хилая. Это Трамп отвечает за Нацгвардию и охрану правительственных зданий или демократ-губернатор Джей Инсли?
4) Видео с убийством белой женщины это нечто - выстрел через дверь в человека который стоит за забаррикадированной дверью. Зато убийство полицейского снято издалека и Милов рассказывает будто ему доступны другие кадры или он рядом стоял. Пример с арестом священника в Капитолии 3 года назад когда его якобы "вкручивают" совсем смешно
5) Приводить антисемитские надписи на одном из участников штурма после того что Трамп сделал для Израиля и приписывать это Трампу, а не неизвестному провокатору, это очень "объективно" и "честно" как и все его повторяющиеся призывы верить ему, и никому другому
6) О "объективном" твиттере https://twitter.com/RudyGiuliani/status ... 4819942404
https://rumble.com/vcmgnr-what-really-h ... .-101.html
Востаннє редагувалось shapo в Сер 13 січ, 2021 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4467
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:42

  Schmit написав:
  shapo написав:А чем он отличается от Фарион и Дроздова?

А эти Фарионы и Дроздовы прямо призывали кого-то расстреливать на месте за обращение на иностранном языке?


Фарион призывала их депортировать из страны когда первый раз мелькнула туеву кучу лет назад в детском саду в Львове.
Субтильный Дроздов тоже в оскорблениях не стесняется, как минимум предлагает покинуть страну.
Если их не остановить, то на этом точно не остановятся и придут к тому же что и донецкий де-бил
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4467
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:05

  Alex2007 написав:
  bevzaalex написав:
  Libo написав:
пьяное полено

Скажи мне, буратина, зачем пелоси требует от пенса в 24ч приступить к импичменту, если все так хорошо и честно, пусть досидел бы уже эти считанные дни?
куда торопиться?

Https://www.toddstarnes.com/politics/pe ... t-or-else/
и зачем?


подгорает просто у истинных дерьмократов. :twisted:
эталон, плять, демократии, свобод и ценностей в мире :mrgreen: да-да, уже верю и молюсь :mrgreen:
Единственное, что еще сдерживает от лишних гневных слов - так это то, что пока еще держу их валюту.

Интересно, когда там Бидон Леонид Илич соизволит приехать в гости к верным папуасам? :mrgreen:

Предполагаю, что бидона будут возить также, как и речи ему псаки. Естественно, в случае коронования.
Те украинские папуасы, кто за него топит, не понимают маленькую деталь.
РФ для бидонокомпании ~ враг намба ван, и воевать они будут нами, папуасами, в первую очередь. Классика жанра.
Прямые конфронтации в прошлом, Слава ЯО, ну и Украине Слава!
самособой
пс. да, баксы, как и евро, стремненький актив, но практически безальтернативный на данный момент, за редкими исключениями.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 2153
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2228 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:10

  shapo написав:
  pesikot написав:4) Два банка разорвали деловые отношения с Дональдом Трампом
Deutsche Bank и Signature Bank, обслуживавшие семью и бизнес Дональда Трампа, отказались от деловых отношений с президентом США

Трамп стал токсичными. Лузер


https://www.youtube.com/watch?v=_KgWmp-y5UI

https://ivpavlova.blogspot.com/2021/01/ ... .html#more

У дойчебанка видать дела идут очень хорошо, раз он может списать 300лямов долгов Тузу.
Мои поздравления, Дональд. Хороший ход! С приобретением.
Вам дойчебанк клиенты и держатели, сочувствия и *всего хорошего тм* 8)
Держитесь (с
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 2153
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2228 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:41

Re: Політичні дискусії

  bevzaalex написав:Те украинские папуасы, кто за него топит, не понимают маленькую деталь.
РФ для бидонокомпании ~ враг намба ван, и воевать они будут нами, папуасами, в первую очередь. Классика жанра.

Ті папуси, які вірили в перемогу Трампа чи в перемогу Медведчука, здогаюуються, що Байден зажме Пуйлу яйки, як ніхто інший, і йому вже буде не до України.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11486
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:13

  shapo написав:Самовлюбленный тип http://comnarcon.com/index.php?id=1215, профессиональный "оппозиционер" непонятно на что живущий, хвастающийся знакомствами с демократами, лжет в видео через слово:

А "профессиональный оппозиционер" це хвороба така? :D
  shapo написав:1) О губернаторах в США которых якобы республиканцев абсолютное большинство - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_curren ... _governors. На самом деле 27 из 50, причем не самых больших бедных штатов

Абсолютна більшість - коли на користь якогось рішення віддали свої голоси 50% голосуючих плюс ще хоча б один голос. :D
Так, 27 з 50 це абсолютна більшість.
  shapo написав:2) Идут обвинения о призывах в соцсетях до 6 января штурмовать Капитолий. А кто призывал штурмовать,Трамп?

Так, Трамп призивав.
Ти хотів щоб він сказав: "Йдіть штурмуйте Капітолій!" Це пряме порушення закону і його б миттєво арештували за такі призиви. Тому ти дурачком не прикидайся.
  shapo написав:3) Идут обвинения в том, что Нацгвардия приехала поздно и охрана у Капитолия была хилая. Это Трамп отвечает за Нацгвардию и охрану правительственных зданий или демократ-губернатор Джей Инсли?

Невже на відео не видно що поліцейських дуже мало! Там на вході протестуючих стримують 10(десять)!! поліцейських, половина жінки. Порівняйте це, наприклад, з Білорусією!!!
Хто там відповідальний і чому так сталося - буде розслідування і нам все повідомлять, не сумнівайся.
  shapo написав:4) Видео с убийством белой женщины это нечто - выстрел через дверь в человека который стоит за забаррикадированной дверью. Зато убийство полицейского снято издалека и Милов рассказывает будто ему доступны другие кадры или он рядом стоял. Пример с арестом священника в Капитолии 3 года назад когда его якобы "вкручивают" совсем смешно
5) Приводить антисемитские надписи на одном из участников штурма после того что Трамп сделал для Израиля и приписывать это Трампу, а не неизвестному провокатору, это очень "объективно" и "честно" как и все его повторяющиеся призывы верить ему, и никому другому
6) О "объективном" твиттере https://twitter.com/RudyGiuliani/status ... 4819942404
https://rumble.com/vcmgnr-what-really-h ... .-101.html

Не зрозумів 4) 5) аргументи.
По тріверу - Мілов все прекрасно пояснив. Це питання суперечливе. І Трамп був заблокований після штурму!! Тому яке це має відношення до фальсифікацій і штурму я не знаю.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 11.11.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6980698169826983>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1738)
13.01.2021 19:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.