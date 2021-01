Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6980698169826983 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 13 січ, 2021 18:49 bevzaalex написав: РФ для бидонокомпании ~ враг намба ван, и воевать они будут нами, папуасами, в первую очередь. Классика жанра. РФ для бидонокомпании ~ враг намба ван, и воевать они будут нами, папуасами, в первую очередь. Классика жанра.

Не соглашусь.

Эти "космополиты" колотят бабло и с китайцами, и с руссианами, и прочими арабами-африканцами.



Это "администрация Трампа" накладывала санкции на руссиан, и заключала торговое соглашение с китайцами.



А у "де**мократов" всё просто: nothing personal, just business.

Хантер не даст соврать



Т.е. например, если руссиане предложат какой-нибудь "мирный план", с "планом восстановления", где Байден (через Хантера) сможет "прикурить" - то Украину ещё заставят взять "кредит на восстановление", который Хантер с руссианами распилят



Но итог тот же: бросят туземцев в топку, с которой "прикурят" себе Не соглашусь.Эти "космополиты" колотят бабло и с китайцами, и с руссианами, и прочими арабами-африканцами.Это "администрация Трампа" накладывала санкции на руссиан, и заключала торговое соглашение с китайцами.А у "де**мократов" всё просто: nothing personal, just business.Хантер не даст совратьТ.е. например, если руссиане предложат какой-нибудь "мирный план", с "планом восстановления", где Байден (через Хантера) сможет "прикурить" - то Украину ещё заставят взять "кредит на восстановление", который Хантер с руссианами распилятНо итог тот же: бросят туземцев в топку, с которой "прикурят" себе Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13796 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7525 раз. Подякували: 3617 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 18:58 "Да всплывёт сам!"



Ничего необычного, просто мэр украинского Ивана-Франковска под задорный смех обсуждает поиски тела утонувшего мужчины.



П - Патриотизм



Видео по ссылке в телеграме:

https://t.me/Lshot/24075 П - ПатриотизмВидео по ссылке в телеграме: Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13796 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7525 раз. Подякували: 3617 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 19:46 andrijk777 написав: shapo написав: Самовлюбленный тип http://comnarcon.com/index.php?id=1215 , профессиональный "оппозиционер" непонятно на что живущий, хвастающийся знакомствами с демократами, лжет в видео через слово:

Самовлюбленный тип, профессиональный "оппозиционер" непонятно на что живущий, хвастающийся знакомствами с демократами, лжет в видео через слово:



А "профессиональный оппозиционер" це хвороба така? А "профессиональный оппозиционер" це хвороба така?



Нет,не болезнь, но непонятно на что он живет.Откуда у него деньги на жизнь?

Хлопец очень недолго проработал на госдолжности замминистром и с тех пор тусуется в оппозиционных и не очень партиях,примерно как украинские борцы с коррупцией выстраивающие нехилые особняки.









andrijk777 написав: shapo написав: 1) О губернаторах в США которых якобы республиканцев абсолютное большинство - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_curren ... _governors . На самом деле 27 из 50, причем не самых больших бедных штатов

1) О губернаторах в США которых якобы республиканцев абсолютное большинство -. На самом деле 27 из 50, причем не самых больших бедных штатов

Абсолютна більшість - коли на користь якогось рішення віддали свої голоси 50% голосуючих плюс ще хоча б один голос.

Так, 27 з 50 це абсолютна більшість. - коли на користь якогось рішення віддали свої голоси 50% голосуючих плюс ще хоча б один голос.Так, 27 з 50 це абсолютна більшість.



И какое отношение она имеет к фальсификации голосов если подсчет идет в каждом штате?

Да и из республиканцев половина предало Трампа начиная с Буша-мл.







shapo написав: 2) Идут обвинения о призывах в соцсетях до 6 января штурмовать Капитолий. А кто призывал штурмовать,Трамп?

2) Идут обвинения о призывах в соцсетях до 6 января штурмовать Капитолий. А кто призывал штурмовать,Трамп?

andrijk777 написав: Так, Трамп призивав.

Ти хотів щоб він сказав: "Йдіть штурмуйте Капітолій!" Це пряме порушення закону і його б миттєво арештували за такі призиви. Тому ти дурачком не прикидайся. Так, Трамп призивав.Ти хотів щоб він сказав: "Йдіть штурмуйте Капітолій!" Це пряме порушення закону і його б миттєво арештували за такі призиви. Тому ти дурачком не прикидайся.



Нет, это ты сейчас с псевдо-оппозиционером Миловым и американскими демократами устроившими эту провокацию сейчас прикидываешься дурачком.

Был призыв Трампа прийти к Капитолию, но никогда не было призыва его штурмовать







andrijk777 написав: Невже на відео не видно що поліцейських дуже мало! Там на вході протестуючих стримують 10(десять)!! поліцейських, половина жінки. Порівняйте це, наприклад, з Білорусією!!!

Хто там відповідальний і чому так сталося - буде розслідування і нам все повідомлять, не сумнівайся.

Не зрозумів 4) 5) аргументи.

По тріверу - Мілов все прекрасно пояснив. Це питання суперечливе. І Трамп був заблокований після штурму!! Тому яке це має відношення до фальсифікацій і штурму я не знаю. Невже на відео не видно що поліцейських! Там на вході протестуючих стримують 10(десять)!! поліцейських, половина жінки. Порівняйте це, наприклад, з Білорусією!!!Хто там відповідальний і чому так сталося - буде розслідування і нам все повідомлять, не сумнівайся.Не зрозумів 4) 5) аргументи.По тріверу - Мілов все прекрасно пояснив. Це питання суперечливе.Тому яке це має відношення до фальсифікацій і штурму я не знаю.

Я же привел тебе блокировку в твиттере поста Р.Джулиани который объясняет как антифа организовало провокацию по захвату Капитолия, как полиция охраняла их и как мэр Вашингтона ничего не делал для предотвращения этой провокации

shapo написав: 6) О "объективном" твиттере https://twitter.com/RudyGiuliani/status ... 4819942404 . 6) О "объективном" твиттере



А это дал тебе выступление Джулиани на другом ресурсе из которого ясна ложь Милова

shapo написав: https://rumble.com/vcmgnr-what-really-happened-on-january-6th-rudy-giuliani-ep.-101.html https://rumble.com/vcmgnr-what-really-happened-on-january-6th-rudy-giuliani-ep.-101.html Нет,не болезнь, но непонятно на что он живет.Откуда у него деньги на жизнь?Хлопец очень недолго проработал на госдолжности замминистром и с тех пор тусуется в оппозиционных и не очень партиях,примерно как украинские борцы с коррупцией выстраивающие нехилые особняки.И какое отношение она имеет к фальсификации голосов если подсчет идет в каждом штате?Да и из республиканцев половина предало Трампа начиная с Буша-мл.Нет, это ты сейчас с псевдо-оппозиционером Миловым и американскими демократами устроившими эту провокацию сейчас прикидываешься дурачком.Был призыв Трампа прийти к Капитолию, но никогда не было призыва его штурмоватьЯ же привел тебе блокировку в твиттере поста Р.Джулиани который объясняет как антифа организовало провокацию по захвату Капитолия, как полиция охраняла их и как мэр Вашингтона ничего не делал для предотвращения этой провокацииА это дал тебе выступление Джулиани на другом ресурсе из которого ясна ложь Милова Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4467 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 756 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6980698169826983 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: shapo і 2 гостейМодератори: ТупУм