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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6981698269836984>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:49

  bevzaalex написав:РФ для бидонокомпании ~ враг намба ван, и воевать они будут нами, папуасами, в первую очередь. Классика жанра.

Не соглашусь.
Эти "космополиты" колотят бабло и с китайцами, и с руссианами, и прочими арабами-африканцами.

Это "администрация Трампа" накладывала санкции на руссиан, и заключала торговое соглашение с китайцами.

А у "де**мократов" всё просто: nothing personal, just business.
Хантер не даст соврать

Т.е. например, если руссиане предложат какой-нибудь "мирный план", с "планом восстановления", где Байден (через Хантера) сможет "прикурить" - то Украину ещё заставят взять "кредит на восстановление", который Хантер с руссианами распилят

Но итог тот же: бросят туземцев в топку, с которой "прикурят" себе
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:58

"Да всплывёт сам!"

Ничего необычного, просто мэр украинского Ивана-Франковска под задорный смех обсуждает поиски тела утонувшего мужчины.


П - Патриотизм

Видео по ссылке в телеграме:
https://t.me/Lshot/24075
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:46

  andrijk777 написав:
  shapo написав:Самовлюбленный тип http://comnarcon.com/index.php?id=1215, профессиональный "оппозиционер" непонятно на что живущий, хвастающийся знакомствами с демократами, лжет в видео через слово:


А "профессиональный оппозиционер" це хвороба така? :D


Нет,не болезнь, но непонятно на что он живет.Откуда у него деньги на жизнь?
Хлопец очень недолго проработал на госдолжности замминистром и с тех пор тусуется в оппозиционных и не очень партиях,примерно как украинские борцы с коррупцией выстраивающие нехилые особняки.




  andrijk777 написав:
  shapo написав:1) О губернаторах в США которых якобы республиканцев абсолютное большинство - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_curren ... _governors. На самом деле 27 из 50, причем не самых больших бедных штатов

Абсолютна більшість - коли на користь якогось рішення віддали свої голоси 50% голосуючих плюс ще хоча б один голос. :D
Так, 27 з 50 це абсолютна більшість.


И какое отношение она имеет к фальсификации голосов если подсчет идет в каждом штате?
Да и из республиканцев половина предало Трампа начиная с Буша-мл.



  shapo написав:2) Идут обвинения о призывах в соцсетях до 6 января штурмовать Капитолий. А кто призывал штурмовать,Трамп?

  andrijk777 написав:Так, Трамп призивав.
Ти хотів щоб він сказав: "Йдіть штурмуйте Капітолій!" Це пряме порушення закону і його б миттєво арештували за такі призиви. Тому ти дурачком не прикидайся.


Нет, это ты сейчас с псевдо-оппозиционером Миловым и американскими демократами устроившими эту провокацию сейчас прикидываешься дурачком.
Был призыв Трампа прийти к Капитолию, но никогда не было призыва его штурмовать



  andrijk777 написав:Невже на відео не видно що поліцейських дуже мало! Там на вході протестуючих стримують 10(десять)!! поліцейських, половина жінки. Порівняйте це, наприклад, з Білорусією!!!
Хто там відповідальний і чому так сталося - буде розслідування і нам все повідомлять, не сумнівайся.
Не зрозумів 4) 5) аргументи.
По тріверу - Мілов все прекрасно пояснив. Це питання суперечливе. І Трамп був заблокований після штурму!! Тому яке це має відношення до фальсифікацій і штурму я не знаю.

Я же привел тебе блокировку в твиттере поста Р.Джулиани который объясняет как антифа организовало провокацию по захвату Капитолия, как полиция охраняла их и как мэр Вашингтона ничего не делал для предотвращения этой провокации
  shapo написав:6) О "объективном" твиттере https://twitter.com/RudyGiuliani/status ... 4819942404 .


А это дал тебе выступление Джулиани на другом ресурсе из которого ясна ложь Милова
  shapo написав:https://rumble.com/vcmgnr-what-really-happened-on-january-6th-rudy-giuliani-ep.-101.html
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:57

  Вкладчик1234 написав:
  bevzaalex написав:РФ для бидонокомпании ~ враг намба ван, и воевать они будут нами, папуасами, в первую очередь. Классика жанра.

Не соглашусь.

Соглашусь, что
Эти "космополиты" колотят бабло и с китайцами, и с руссианами, и прочими арабами-африканцами.

Но, в тоже время, не соглашусь, что со всеми.
Космополиты такие космополиты, что кучкуются в своем космополитическом котле, где узкоглазые.арабо.бидоно.афро.медведи решают свои глобовопросы за счет остальных невписавшихся в котел папуасов.
С ~ специфика
С ~ ситуации
А так Да

Это "администрация Трампа" накладывала санкции на руссиан, и заключала торговое соглашение с китайцами.

А у "де**мократов" всё просто: nothing personal, just business.
Хантер не даст соврать



бросят туземцев в топку, с которой "прикурят" себе
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:11

shapo
Да. Амерское сообщество вскрыло капитолийца с рогами на кастрюле несколько дней назад(могу поискать пруфы, хоть и лень, очень лень)
вкратце
Парень засветился на блмпати ранее и в соискании занятости актером еще ранее.
отакэ
Востаннє редагувалось bevzaalex в Сер 13 січ, 2021 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:12

  bevzaalex написав:shapo
Да. Амерское сообщество вскрыло капитолийца в рогами на кастрюле несколько дней назад(могу поискать пуфы, хоть и лень, очень лень)
вкратце
Парень засветился на блмпати ранее и в соискании занятости актером еще ранее.
отакэ


Так и Джудиани про такого же "протестанта" прорвавшегося в Капитолий рассказывает в моей ссылке
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:21

  pesikot написав:Кратко. 2021-01-13

Крошка сын к ПАПу пришел, и спросила кроха :?


  pesikot написав:Выступление клоуна на камеру.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:26

  shapo написав:
  bevzaalex написав:shapo
Да. Амерское сообщество вскрыло капитолийца в рогами на кастрюле несколько дней назад(могу поискать пуфы, хоть и лень, очень лень)
вкратце
Парень засветился на блмпати ранее и в соискании занятости актером еще ранее.
отакэ


Так и Джудиани про такого же "протестанта" прорвавшегося в Капитолий рассказывает в моей ссылке

У участников Майдана по-американски очень мало опыта, им еще только предстоит пройти и усвоить тонкости этой дисциплины.
В этом курсе не только "провокации, что это?, как распознать? и купировать?"
но и многое другое.
Джулиани и команде Трампыча взагали, следовало бы привлечь опытных боевых консультантов(Парубий, Кличко)
пс. парасюков не предлагать.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:39

  Аlександр написав:
  pesikot написав:Кратко. 2021-01-13

Крошка сын к ПАПу пришел, и спросила кроха :?


  pesikot написав:Выступление клоуна на камеру.

Алаверды, сынок - ответил папа.
сынуля с думами в поникшей голове вышел из самолета и побрел додому дохаты, поправляя колпачок и носик.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Сер 13 січ, 2021 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:40

Re: Політичні дискусії

Як сьогодні ватанів пучить, після початку імпічменту Трампу.
А так близько був омріяний крах Америки, так близько...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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