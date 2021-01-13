Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
bevzaalex написав:РФ для бидонокомпании ~ враг намба ван, и воевать они будут нами, папуасами, в первую очередь. Классика жанра.
Не соглашусь. Эти "космополиты" колотят бабло и с китайцами, и с руссианами, и прочими арабами-африканцами.
Это "администрация Трампа" накладывала санкции на руссиан, и заключала торговое соглашение с китайцами.
А у "де**мократов" всё просто: nothing personal, just business. Хантер не даст соврать
Т.е. например, если руссиане предложат какой-нибудь "мирный план", с "планом восстановления", где Байден (через Хантера) сможет "прикурить" - то Украину ещё заставят взять "кредит на восстановление", который Хантер с руссианами распилят
Но итог тот же: бросят туземцев в топку, с которой "прикурят" себе
shapo написав:Самовлюбленный тип http://comnarcon.com/index.php?id=1215, профессиональный "оппозиционер" непонятно на что живущий, хвастающийся знакомствами с демократами, лжет в видео через слово:
А "профессиональный оппозиционер" це хвороба така?
Нет,не болезнь, но непонятно на что он живет.Откуда у него деньги на жизнь? Хлопец очень недолго проработал на госдолжности замминистром и с тех пор тусуется в оппозиционных и не очень партиях,примерно как украинские борцы с коррупцией выстраивающие нехилые особняки.
Абсолютна більшість - коли на користь якогось рішення віддали свої голоси 50% голосуючих плюс ще хоча б один голос. Так, 27 з 50 це абсолютна більшість.
И какое отношение она имеет к фальсификации голосов если подсчет идет в каждом штате? Да и из республиканцев половина предало Трампа начиная с Буша-мл.
shapo написав:2) Идут обвинения о призывах в соцсетях до 6 января штурмовать Капитолий. А кто призывал штурмовать,Трамп?
andrijk777 написав:Так, Трамп призивав. Ти хотів щоб він сказав: "Йдіть штурмуйте Капітолій!" Це пряме порушення закону і його б миттєво арештували за такі призиви. Тому ти дурачком не прикидайся.
Нет, это ты сейчас с псевдо-оппозиционером Миловым и американскими демократами устроившими эту провокацию сейчас прикидываешься дурачком. Был призыв Трампа прийти к Капитолию, но никогда не было призыва его штурмовать
andrijk777 написав:Невже на відео не видно що поліцейських дуже мало! Там на вході протестуючих стримують 10(десять)!! поліцейських, половина жінки. Порівняйте це, наприклад, з Білорусією!!! Хто там відповідальний і чому так сталося - буде розслідування і нам все повідомлять, не сумнівайся. Не зрозумів 4) 5) аргументи. По тріверу - Мілов все прекрасно пояснив. Це питання суперечливе. І Трамп був заблокований після штурму!! Тому яке це має відношення до фальсифікацій і штурму я не знаю.
Я же привел тебе блокировку в твиттере поста Р.Джулиани который объясняет как антифа организовало провокацию по захвату Капитолия, как полиция охраняла их и как мэр Вашингтона ничего не делал для предотвращения этой провокации
bevzaalex написав:РФ для бидонокомпании ~ враг намба ван, и воевать они будут нами, папуасами, в первую очередь. Классика жанра.
Не соглашусь.
Соглашусь, что
Эти "космополиты" колотят бабло и с китайцами, и с руссианами, и прочими арабами-африканцами.
Но, в тоже время, не соглашусь, что со всеми. Космополиты такие космополиты, что кучкуются в своем космополитическом котле, где узкоглазые.арабо.бидоно.афро.медведи решают свои глобовопросы за счет остальных невписавшихся в котел папуасов. С ~ специфика С ~ ситуации А так Да
Это "администрация Трампа" накладывала санкции на руссиан, и заключала торговое соглашение с китайцами.
А у "де**мократов" всё просто: nothing personal, just business. Хантер не даст соврать
бросят туземцев в топку, с которой "прикурят" себе
shapo Да. Амерское сообщество вскрыло капитолийца с рогами на кастрюле несколько дней назад(могу поискать пруфы, хоть и лень, очень лень) вкратце Парень засветился на блмпати ранее и в соискании занятости актером еще ранее. отакэ
Востаннє редагувалось bevzaalex в Сер 13 січ, 2021 20:13, всього редагувалось 1 раз.
bevzaalex написав:shapo Да. Амерское сообщество вскрыло капитолийца в рогами на кастрюле несколько дней назад(могу поискать пуфы, хоть и лень, очень лень) вкратце Парень засветился на блмпати ранее и в соискании занятости актером еще ранее. отакэ
Так и Джудиани про такого же "протестанта" прорвавшегося в Капитолий рассказывает в моей ссылке
bevzaalex написав:shapo Да. Амерское сообщество вскрыло капитолийца в рогами на кастрюле несколько дней назад(могу поискать пуфы, хоть и лень, очень лень) вкратце Парень засветился на блмпати ранее и в соискании занятости актером еще ранее. отакэ
Так и Джудиани про такого же "протестанта" прорвавшегося в Капитолий рассказывает в моей ссылке
У участников Майдана по-американски очень мало опыта, им еще только предстоит пройти и усвоить тонкости этой дисциплины. В этом курсе не только "провокации, что это?, как распознать? и купировать?" но и многое другое. Джулиани и команде Трампыча взагали, следовало бы привлечь опытных боевых консультантов(Парубий, Кличко) пс. парасюков не предлагать.