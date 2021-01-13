Додано: Сер 13 січ, 2021 19:46

andrijk777 написав: shapo написав: Самовлюбленный тип http://comnarcon.com/index.php?id=1215 , профессиональный "оппозиционер" непонятно на что живущий, хвастающийся знакомствами с демократами, лжет в видео через слово:

Самовлюбленный тип, профессиональный "оппозиционер" непонятно на что живущий, хвастающийся знакомствами с демократами, лжет в видео через слово:



А "профессиональный оппозиционер" це хвороба така? А "профессиональный оппозиционер" це хвороба така?

andrijk777 написав: shapo написав: 1) О губернаторах в США которых якобы республиканцев абсолютное большинство - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_curren ... _governors . На самом деле 27 из 50, причем не самых больших бедных штатов

1) О губернаторах в США которых якобы республиканцев абсолютное большинство -. На самом деле 27 из 50, причем не самых больших бедных штатов

Абсолютна більшість - коли на користь якогось рішення віддали свої голоси 50% голосуючих плюс ще хоча б один голос.

Так, 27 з 50 це абсолютна більшість. - коли на користь якогось рішення віддали свої голоси 50% голосуючих плюс ще хоча б один голос.Так, 27 з 50 це абсолютна більшість.

shapo написав: 2) Идут обвинения о призывах в соцсетях до 6 января штурмовать Капитолий. А кто призывал штурмовать,Трамп?

2) Идут обвинения о призывах в соцсетях до 6 января штурмовать Капитолий. А кто призывал штурмовать,Трамп?

andrijk777 написав: Так, Трамп призивав.

Ти хотів щоб він сказав: "Йдіть штурмуйте Капітолій!" Це пряме порушення закону і його б миттєво арештували за такі призиви. Тому ти дурачком не прикидайся. Так, Трамп призивав.Ти хотів щоб він сказав: "Йдіть штурмуйте Капітолій!" Це пряме порушення закону і його б миттєво арештували за такі призиви. Тому ти дурачком не прикидайся.

andrijk777 написав: Невже на відео не видно що поліцейських дуже мало! Там на вході протестуючих стримують 10(десять)!! поліцейських, половина жінки. Порівняйте це, наприклад, з Білорусією!!!

Хто там відповідальний і чому так сталося - буде розслідування і нам все повідомлять, не сумнівайся.

Не зрозумів 4) 5) аргументи.

По тріверу - Мілов все прекрасно пояснив. Це питання суперечливе. І Трамп був заблокований після штурму!! Тому яке це має відношення до фальсифікацій і штурму я не знаю. Невже на відео не видно що поліцейських! Там на вході протестуючих стримують 10(десять)!! поліцейських, половина жінки. Порівняйте це, наприклад, з Білорусією!!!Хто там відповідальний і чому так сталося - буде розслідування і нам все повідомлять, не сумнівайся.Не зрозумів 4) 5) аргументи.По тріверу - Мілов все прекрасно пояснив. Це питання суперечливе.Тому яке це має відношення до фальсифікацій і штурму я не знаю.

shapo написав: https://rumble.com/vcmgnr-what-really-happened-on-january-6th-rudy-giuliani-ep.-101.html https://rumble.com/vcmgnr-what-really-happened-on-january-6th-rudy-giuliani-ep.-101.html

Нет,не болезнь, но непонятно на что он живет.Откуда у него деньги на жизнь?Хлопец очень недолго проработал на госдолжности замминистром и с тех пор тусуется в оппозиционных и не очень партиях,примерно как украинские борцы с коррупцией выстраивающие нехилые особняки.И какое отношение она имеет к фальсификации голосов если подсчет идет в каждом штате?Да и из республиканцев половина предало Трампа начиная с Буша-мл.Нет, это ты сейчас с псевдо-оппозиционером Миловым и американскими демократами устроившими эту провокацию сейчас прикидываешься дурачком.Был призыв Трампа прийти к Капитолию, но никогда не было призыва его штурмоватьЯ же привел тебе блокировку в твиттере поста Р.Джулиани который объясняет как антифа организовало провокацию по захвату Капитолия, как полиция охраняла их и как мэр Вашингтона ничего не делал для предотвращения этой провокацииА это дал тебе выступление Джулиани на другом ресурсе из которого ясна ложь Милова