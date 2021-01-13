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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6981698269836984

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:49

  lapay написав:Як сьогодні ватанів пучить, після початку імпічменту Трампу.
А так близько був омріяний крах Америки, так близько...


Крах Америки придет как раз с демократической бандой, но порохоботы как обычно не знают чему радуются
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:50

lapay
Ай молодэць
, был бы ты Лапай, если б помог эспумизанчиком.
Не жмись, у эксперта пучений точно есть.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:20

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Крах Америки придет как раз с демократической бандой,

Демократи і республіканці як правили Америкою, так і будуть правити. А клоун Трамп піде в забуття, як і наш зелений клоун.
Теж мені, Вашингтон знайшовся, точніше, реінкарнація Дуче, який теж любив потриндіти про велику Італію. :)
P.S. В них і рожі схожі, коли губки надують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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