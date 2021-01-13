Крах Америки придет как раз с демократической бандой, но порохоботы как обычно не знают чему радуются
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:49
Крах Америки придет как раз с демократической бандой, но порохоботы как обычно не знают чему радуются
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:50
lapay
, был бы ты Лапай, если б помог эспумизанчиком.
Не жмись, у эксперта пучений точно есть.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:04
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:20
Re: Політичні дискусії
Демократи і республіканці як правили Америкою, так і будуть правити. А клоун Трамп піде в забуття, як і наш зелений клоун.
Теж мені, Вашингтон знайшовся, точніше, реінкарнація Дуче, який теж любив потриндіти про велику Італію.
P.S. В них і рожі схожі, коли губки надують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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