Крах Америки придет как раз с демократической бандой, но порохоботы как обычно не знают чему радуются
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:49
Крах Америки придет как раз с демократической бандой, но порохоботы как обычно не знают чему радуются
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:04
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:20
Re: Політичні дискусії
Демократи і республіканці як правили Америкою, так і будуть правити. А клоун Трамп піде в забуття, як і наш зелений клоун.
Теж мені, Вашингтон знайшовся, точніше, реінкарнація Дуче, який теж любив потриндіти про велику Італію.
P.S. В них і рожі схожі, коли губки надують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:00
Крах Америки був дійсно близько. Причому на рівному місці.
Не було ні фальсифікацій, ні якихось особливих подій, навіть народу було мізер(в Україні чи Білорусії були сотні тисяч протестантів) - а все майже вдалося.
Був тільки один "починаючий" диктатор.
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:01
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:28
А он куда-то делся? Наоборот обороты набирают темпы. Не все сразу, имейте немножко терпения
У любой империи есть начало, и есть конец.
И чем вам тот Трампушка неугоден, что не даете ему спокойно досидеть 7 дней до конца срока - что горит, или у кого горит?
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:43
Re: Політичні дискусії
Ну, я сподіваюсь побачити, як російська остаточно завалиться. При Байдені чи потім, не принципово.
Трампончику треба виписати вовчий білет, як дідусю Леніну, щоб не бузив більше. Тільки ради цього.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 14 січ, 2021 01:44
Похоже что Трампу таки есть что терять, он так противостоит передаче дел Байдену, а демократы первым делом просили доступ к секретным делам развед.службы что ИМХО дальше будет интересно, но без лишней пыли
Додано: Чет 14 січ, 2021 02:04
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