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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6981698269836984

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:49

  lapay написав:Як сьогодні ватанів пучить, після початку імпічменту Трампу.
А так близько був омріяний крах Америки, так близько...


Крах Америки придет как раз с демократической бандой, но порохоботы как обычно не знают чему радуются
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:20

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Крах Америки придет как раз с демократической бандой,

Демократи і республіканці як правили Америкою, так і будуть правити. А клоун Трамп піде в забуття, як і наш зелений клоун.
Теж мені, Вашингтон знайшовся, точніше, реінкарнація Дуче, який теж любив потриндіти про велику Італію. :)
P.S. В них і рожі схожі, коли губки надують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:00

  lapay написав:А так близько був омріяний крах Америки, так близько...

Крах Америки був дійсно близько. Причому на рівному місці.
Не було ні фальсифікацій, ні якихось особливих подій, навіть народу було мізер(в Україні чи Білорусії були сотні тисяч протестантів) - а все майже вдалося.
Був тільки один "починаючий" диктатор.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:01

  bevzaalex написав:Для самых внимательных
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На першому фото - вонь стоїть неймовірна, напевне. :D :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:28

  lapay написав:Як сьогодні ватанів пучить, після початку імпічменту Трампу.
А так близько був омріяний крах Америки, так близько...


А он куда-то делся? Наоборот обороты набирают темпы. Не все сразу, имейте немножко терпения :mrgreen:
У любой империи есть начало, и есть конец. :!:

И чем вам тот Трампушка неугоден, что не даете ему спокойно досидеть 7 дней до конца срока - что горит, или у кого горит? :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:43

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:А он куда-то делся? Наоборот обороты набирают темпы. Не все сразу, имейте немножко терпения :mrgreen:
У любой империи есть начало, и есть конец

Ну, я сподіваюсь побачити, як російська остаточно завалиться. При Байдені чи потім, не принципово. :)
  Alex2007 написав:И чем вам тот Трампушка неугоден, что не даете ему спокойно досидеть 7 дней до конца срока - что горит, или у кого горит?

Трампончику треба виписати вовчий білет, як дідусю Леніну, щоб не бузив більше. Тільки ради цього.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 01:44

  Alex2007 написав:
  lapay написав:Як сьогодні ватанів пучить, після початку імпічменту Трампу.
А так близько був омріяний крах Америки, так близько...


А он куда-то делся? Наоборот обороты набирают темпы. Не все сразу, имейте немножко терпения :mrgreen:
У любой империи есть начало, и есть конец. :!:

И чем вам тот Трампушка неугоден, что не даете ему спокойно досидеть 7 дней до конца срока - что горит, или у кого горит? :?

Похоже что Трампу таки есть что терять, он так противостоит передаче дел Байдену, а демократы первым делом просили доступ к секретным делам развед.службы что ИМХО дальше будет интересно, но без лишней пыли :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 02:04

  andrijk777 написав:Зображення
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На першому фото - вонь стоїть неймовірна, напевне. :D :D :D :D

От армии сразу видно откосил.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 05:10

  lapay написав:Трампончику треба виписати вовчий білет, як дідусю Леніну, щоб не бузив більше. Тільки ради цього.

Как это демократически и юридически чисто - объявить импичмент человеку за посягательство на власть хотя ни он не призывал к этому, ни даже толпа зашедшая туда не делала этого.
И после этого "защитники" демократии и свободы слова будут рассказывать что пришедшая к власти банда демократов это не большевики и США ждёт светлое будущее
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