RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6982698369846985>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:20

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Крах Америки придет как раз с демократической бандой,

Демократи і республіканці як правили Америкою, так і будуть правити. А клоун Трамп піде в забуття, як і наш зелений клоун.
Теж мені, Вашингтон знайшовся, точніше, реінкарнація Дуче, який теж любив потриндіти про велику Італію. :)
P.S. В них і рожі схожі, коли губки надують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11489
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:00

  lapay написав:А так близько був омріяний крах Америки, так близько...

Крах Америки був дійсно близько. Причому на рівному місці.
Не було ні фальсифікацій, ні якихось особливих подій, навіть народу було мізер(в Україні чи Білорусії були сотні тисяч протестантів) - а все майже вдалося.
Був тільки один "починаючий" диктатор.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2775
З нами з: 11.11.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:01

  bevzaalex написав:Для самых внимательных
Найди десять отличий
Зображення
Зображення

На першому фото - вонь стоїть неймовірна, напевне. :D :D :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2775
З нами з: 11.11.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:28

  lapay написав:Як сьогодні ватанів пучить, після початку імпічменту Трампу.
А так близько був омріяний крах Америки, так близько...


А он куда-то делся? Наоборот обороты набирают темпы. Не все сразу, имейте немножко терпения :mrgreen:
У любой империи есть начало, и есть конец. :!:

И чем вам тот Трампушка неугоден, что не даете ему спокойно досидеть 7 дней до конца срока - что горит, или у кого горит? :?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2701
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 1129 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:43

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:А он куда-то делся? Наоборот обороты набирают темпы. Не все сразу, имейте немножко терпения :mrgreen:
У любой империи есть начало, и есть конец

Ну, я сподіваюсь побачити, як російська остаточно завалиться. При Байдені чи потім, не принципово. :)
  Alex2007 написав:И чем вам тот Трампушка неугоден, что не даете ему спокойно досидеть 7 дней до конца срока - что горит, или у кого горит?

Трампончику треба виписати вовчий білет, як дідусю Леніну, щоб не бузив більше. Тільки ради цього.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11489
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 01:44

  Alex2007 написав:
  lapay написав:Як сьогодні ватанів пучить, після початку імпічменту Трампу.
А так близько був омріяний крах Америки, так близько...


А он куда-то делся? Наоборот обороты набирают темпы. Не все сразу, имейте немножко терпения :mrgreen:
У любой империи есть начало, и есть конец. :!:

И чем вам тот Трампушка неугоден, что не даете ему спокойно досидеть 7 дней до конца срока - что горит, или у кого горит? :?

Похоже что Трампу таки есть что терять, он так противостоит передаче дел Байдену, а демократы первым делом просили доступ к секретным делам развед.службы что ИМХО дальше будет интересно, но без лишней пыли :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2662
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 02:04

  andrijk777 написав:Зображення
Зображення
На першому фото - вонь стоїть неймовірна, напевне. :D :D :D :D

От армии сразу видно откосил.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10401
З нами з: 03.11.08
Подякував: 786 раз.
Подякували: 2314 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 05:10

  lapay написав:Трампончику треба виписати вовчий білет, як дідусю Леніну, щоб не бузив більше. Тільки ради цього.

Как это демократически и юридически чисто - объявить импичмент человеку за посягательство на власть хотя ни он не призывал к этому, ни даже толпа зашедшая туда не делала этого.
И после этого "защитники" демократии и свободы слова будут рассказывать что пришедшая к власти банда демократов это не большевики и США ждёт светлое будущее
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 07:10

Ітогі подвєдьом. 2021-01-13

Ітогі подвєдьом. 2021-01-13

1) Палата представителей США объявила импичмент Трампу
Президента США обвинили в "подстрекательстве к мятежу"

2) В ОП рассказали, что обсуждали советники лидеров "нормандской четверки" в Берлине
Отмечается, что дискуссия имела непростой, но конструктивный характер

Так чего порешали-то ? А то полная тишина

3) "Консультативный совет" с боевиками. СБУ закрыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы
Вятрович опубликовал постановление следователя СБУ, в котором говорится, что уголовное производство закрыто "в связи с отсутствием события уголовного правонарушения"
...
При этом предполагалось, что "представители ОРДЛО" в совете будут иметь право решающего голоса, а Россия будет представлена не стороной конфликта, а "советником".

Ну вот ни разу не госизмена. Агрессора хотели вывести из-под удара и вести прямые переговоры с террористами
"У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни"(с) Один "величний" лідер

4) "Почему Зеленский должен реагировать?" В ОП не комментируют санкции США против Дубинского
Президент Владимир Зеленский и его офис не будут комментировать санкции США против нардепа президентской партии Слуга народа Александра Дубинского.

Санкции против Дубинского. Зеленский обещает принять меры "не взирая на партии"
О конкретных шагах в этом направлении в ОП пообещали сообщить в ближайшее время.

Бубочке уже официально заявили, что в его окружении российские агенты.
Но Бубочка продорлжает жевать сопли

5) Санкции Дубинского: зачем Зеленскому на них реагировать. Лучше разрушить еще одну реформу
Всего лишь твой ключевой партнер и союзник в сдерживании агрессии России заявляет, что твой ключевой депутат является российским агентом (а у тебя же война с Россией) и вмешивается в выборы в США, делая этого депутата персоной нон-грата для всего цивилизованного мира.

6) Зеленский подписал закон, который позволит госслужащим остаться на должностях после 65 лет
#НовыеЛица

7) Вслед за норвежцами от "Северного потока-2" отказались датчане
Таким образом, компания не примет участия в финальной стадии строительных работ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5640
З нами з: 31.08.09
Подякував: 367 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:33

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2021-01-13

1) Палата представителей США объявила импичмент Трампу
Президента США обвинили в "подстрекательстве к мятежу"
Бубочке уже официально заявили, что в его окружении российские агенты.
Но Бубочка продорлжает жевать сопли


1) Нет, в униан написана правильная формулировка "призыв к беспорядкам и штурму Капитолия", т. е. Трампа обвинила демократическая банда в том, что он не делал
2) Любитель европейского выбора Украины оскорбляет законно выбранного президента страны называя его Бубочкой
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6982698369846985>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18477)
14.01.2021 09:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.