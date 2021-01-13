Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Крах Америки придет как раз с демократической бандой,
Демократи і республіканці як правили Америкою, так і будуть правити. А клоун Трамп піде в забуття, як і наш зелений клоун. Теж мені, Вашингтон знайшовся, точніше, реінкарнація Дуче, який теж любив потриндіти про велику Італію. P.S. В них і рожі схожі, коли губки надують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:А так близько був омріяний крах Америки, так близько...
Крах Америки був дійсно близько. Причому на рівному місці. Не було ні фальсифікацій, ні якихось особливих подій, навіть народу було мізер(в Україні чи Білорусії були сотні тисяч протестантів) - а все майже вдалося. Був тільки один "починаючий" диктатор.
lapay написав:Як сьогодні ватанів пучить, після початку імпічменту Трампу. А так близько був омріяний крах Америки, так близько...
А он куда-то делся? Наоборот обороты набирают темпы. Не все сразу, имейте немножко терпения У любой империи есть начало, и есть конец.
И чем вам тот Трампушка неугоден, что не даете ему спокойно досидеть 7 дней до конца срока - что горит, или у кого горит?
Похоже что Трампу таки есть что терять, он так противостоит передаче дел Байдену, а демократы первым делом просили доступ к секретным делам развед.службы что ИМХО дальше будет интересно, но без лишней пыли
lapay написав:Трампончику треба виписати вовчий білет, як дідусю Леніну, щоб не бузив більше. Тільки ради цього.
Как это демократически и юридически чисто - объявить импичмент человеку за посягательство на власть хотя ни он не призывал к этому, ни даже толпа зашедшая туда не делала этого. И после этого "защитники" демократии и свободы слова будут рассказывать что пришедшая к власти банда демократов это не большевики и США ждёт светлое будущее
Вятрович опубликовал постановление следователя СБУ, в котором говорится, что уголовное производство закрыто "в связи с отсутствием события уголовного правонарушения" ... При этом предполагалось, что "представители ОРДЛО" в совете будут иметь право решающего голоса, а Россия будет представлена не стороной конфликта, а "советником".
Ну вот ни разу не госизмена. Агрессора хотели вывести из-под удара и вести прямые переговоры с террористами "У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни"(с) Один "величний" лідер
Всего лишь твой ключевой партнер и союзник в сдерживании агрессии России заявляет, что твой ключевой депутат является российским агентом (а у тебя же война с Россией) и вмешивается в выборы в США, делая этого депутата персоной нон-грата для всего цивилизованного мира.
1) Нет, в униан написана правильная формулировка "призыв к беспорядкам и штурму Капитолия", т. е. Трампа обвинила демократическая банда в том, что он не делал 2) Любитель европейского выбора Украины оскорбляет законно выбранного президента страны называя его Бубочкой