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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 січ, 2021 08:42
pesikot написав:
Санкции Дубинского: зачем Зеленскому на них реагировать. Лучше разрушить еще одну реформу[/url]
Всего лишь твой ключевой партнер и союзник в сдерживании агрессии России заявляет, что твой ключевой депутат является российским агентом (а у тебя же война с Россией) и вмешивается в выборы в США, делая этого депутата персоной нон-грата для всего цивилизованного мира.
В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?
И что такое сейчас "цивилизованный мир"?
Это тот, который закрывает глаза на взяточничество президента США?
Тогда коррупция это нормальное явление
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Додано: Чет 14 січ, 2021 09:09
shapo написав: pesikot написав:
Санкции Дубинского: зачем Зеленскому на них реагировать. Лучше разрушить еще одну реформу[/url]
Всего лишь твой ключевой партнер и союзник в сдерживании агрессии России заявляет, что твой ключевой депутат является российским агентом (а у тебя же война с Россией) и вмешивается в выборы в США, делая этого депутата персоной нон-грата для всего цивилизованного мира.
В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?
Вмешательство в распространении лжи перед выборами.
Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот).
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Додано: Чет 14 січ, 2021 09:15
Schmit написав: shapo написав:
В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?
Вмешательство в распространении лжи перед выборами.
Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот).
В чем состояла ложь Деркача,подробнее, пожалуйста. Ни о каких вагнеровцах никогда не писал.
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shapo
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Додано: Чет 14 січ, 2021 09:31
shapo написав: Schmit написав: shapo написав:
В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?
Вмешательство в распространении лжи перед выборами.
Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот).
В чем состояла ложь Деркача,подробнее, пожалуйста. Ни о каких вагнеровцах никогда не писал.
Во всем.
А с вагнеровцами, я угадал вашу позицию?
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Schmit
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