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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6982698369846985

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:42

  pesikot написав:Санкции Дубинского: зачем Зеленскому на них реагировать. Лучше разрушить еще одну реформу[/url]
Всего лишь твой ключевой партнер и союзник в сдерживании агрессии России заявляет, что твой ключевой депутат является российским агентом (а у тебя же война с Россией) и вмешивается в выборы в США, делая этого депутата персоной нон-грата для всего цивилизованного мира.

В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?
И что такое сейчас "цивилизованный мир"?
Это тот, который закрывает глаза на взяточничество президента США?
Тогда коррупция это нормальное явление
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:09

  shapo написав:
  pesikot написав:Санкции Дубинского: зачем Зеленскому на них реагировать. Лучше разрушить еще одну реформу[/url]
Всего лишь твой ключевой партнер и союзник в сдерживании агрессии России заявляет, что твой ключевой депутат является российским агентом (а у тебя же война с Россией) и вмешивается в выборы в США, делая этого депутата персоной нон-грата для всего цивилизованного мира.

В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?

Вмешательство в распространении лжи перед выборами.
Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот).
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:15

  Schmit написав:
  shapo написав:В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?

Вмешательство в распространении лжи перед выборами.
Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот).


В чем состояла ложь Деркача,подробнее, пожалуйста. Ни о каких вагнеровцах никогда не писал.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:31

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?

Вмешательство в распространении лжи перед выборами.
Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот).


В чем состояла ложь Деркача,подробнее, пожалуйста. Ни о каких вагнеровцах никогда не писал.

Во всем.
А с вагнеровцами, я угадал вашу позицию?
Schmit
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  #<1 ... 6982698369846985
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