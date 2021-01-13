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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6982698369846985 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 14 січ, 2021 08:42 pesikot написав: Санкции Дубинского: зачем Зеленскому на них реагировать. Лучше разрушить еще одну реформу[/url]

Всего лишь твой ключевой партнер и союзник в сдерживании агрессии России заявляет, что твой ключевой депутат является российским агентом (а у тебя же война с Россией) и вмешивается в выборы в США, делая этого депутата персоной нон-грата для всего цивилизованного мира. Санкции Дубинского: зачем Зеленскому на них реагировать. Лучше разрушить еще одну реформу[/url]

В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?

И что такое сейчас "цивилизованный мир"?

Это тот, который закрывает глаза на взяточничество президента США?

Тогда коррупция это нормальное явление В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?И что такое сейчас "цивилизованный мир"?Это тот, который закрывает глаза на взяточничество президента США?Тогда коррупция это нормальное явление Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4475 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 756 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 09:09 shapo написав: pesikot написав: Санкции Дубинского: зачем Зеленскому на них реагировать. Лучше разрушить еще одну реформу[/url]

Всего лишь твой ключевой партнер и союзник в сдерживании агрессии России заявляет, что твой ключевой депутат является российским агентом (а у тебя же война с Россией) и вмешивается в выборы в США, делая этого депутата персоной нон-грата для всего цивилизованного мира. Санкции Дубинского: зачем Зеленскому на них реагировать. Лучше разрушить еще одну реформу[/url]

В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?

В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?

Вмешательство в распространении лжи перед выборами.

Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот). Вмешательство в распространении лжи перед выборами.Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот). Schmit

Повідомлень: 1899 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 09:15 Schmit написав: shapo написав: В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?

В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?

Вмешательство в распространении лжи перед выборами.

Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот). Вмешательство в распространении лжи перед выборами.Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот).



В чем состояла ложь Деркача,подробнее, пожалуйста. Ни о каких вагнеровцах никогда не писал. В чем состояла ложь Деркача,подробнее, пожалуйста. Ни о каких вагнеровцах никогда не писал. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4475 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 756 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 09:31 shapo написав: Schmit написав: shapo написав: В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?

В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?

Вмешательство в распространении лжи перед выборами.

Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот). Вмешательство в распространении лжи перед выборами.Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот).



В чем состояла ложь Деркача,подробнее, пожалуйста. Ни о каких вагнеровцах никогда не писал. В чем состояла ложь Деркача,подробнее, пожалуйста. Ни о каких вагнеровцах никогда не писал.

Во всем.

А с вагнеровцами, я угадал вашу позицию? Во всем.А с вагнеровцами, я угадал вашу позицию? Schmit

Повідомлень: 1899 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 09:46 Schmit написав: shapo написав: Schmit написав: Вмешательство в распространении лжи перед выборами.

Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот). Вмешательство в распространении лжи перед выборами.Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот).



В чем состояла ложь Деркача,подробнее, пожалуйста. Ни о каких вагнеровцах никогда не писал. В чем состояла ложь Деркача,подробнее, пожалуйста. Ни о каких вагнеровцах никогда не писал.

Во всем.

А с вагнеровцами, я угадал вашу позицию? Во всем.А с вагнеровцами, я угадал вашу позицию?



Понятия не имею что вы и у кого угадываете.

Я же четко написал, что я никогда не писал ничего ни о каких вагнеровцах т.к. это меня не интересует.

Так в чем ложь опубликованных Деркачем пленок о коррупции Байдена в Украине?

А о коррупции Байдена через его замечательного сынка в Китае есть что сказать кроме вывсеврете и это придумал Путин? Понятия не имею что вы и у кого угадываете.Я же четко написал, что я никогда не писал ничего ни о каких вагнеровцах т.к. это меня не интересует.Так в чем ложь опубликованных Деркачем пленок о коррупции Байдена в Украине?А о коррупции Байдена через его замечательного сынка в Китае есть что сказать кроме вывсеврете и это придумал Путин? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4475 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 756 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 10:18 shapo написав: Так в чем ложь опубликованных Деркачем пленок о коррупции Байдена в Украине?

А о коррупции Байдена через его замечательного сынка в Китае есть что сказать кроме вывсеврете и это придумал Путин? Так в чем ложь опубликованных Деркачем пленок о коррупции Байдена в Украине?А о коррупции Байдена через его замечательного сынка в Китае есть что сказать кроме вывсеврете и это придумал Путин?

Думаю, украинские пленки как минимум отредактированы и даже если подлинные - ничего страшного на них не услышал. Еще летом пани генпрокурор заявила о начале экспертиз. И где результаты? Достаточно одного дня, чтобы проанализировать звуковой файл и поставить точку в этом вопросе. И если оригинал, то обязательно должен быть криминал по утечке информации из кабинета президента, но ничего нет.

По Китаю - ничего не знаю, меня это не интересует. Пусть в штатах и разбираются с коррупцией своих президентов, а наши граждане не должны в это вмешиваться, тем более перед выборами. Думаю, украинские пленки как минимум отредактированы и даже если подлинные - ничего страшного на них не услышал. Еще летом пани генпрокурор заявила о начале экспертиз. И где результаты? Достаточно одного дня, чтобы проанализировать звуковой файл и поставить точку в этом вопросе. И если оригинал, то обязательно должен быть криминал по утечке информации из кабинета президента, но ничего нет.По Китаю - ничего не знаю, меня это не интересует. Пусть в штатах и разбираются с коррупцией своих президентов, а наши граждане не должны в это вмешиваться, тем более перед выборами. Schmit

Повідомлень: 1899 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 10:37 Schmit написав: shapo написав: Так в чем ложь опубликованных Деркачем пленок о коррупции Байдена в Украине?

А о коррупции Байдена через его замечательного сынка в Китае есть что сказать кроме вывсеврете и это придумал Путин? Так в чем ложь опубликованных Деркачем пленок о коррупции Байдена в Украине?А о коррупции Байдена через его замечательного сынка в Китае есть что сказать кроме вывсеврете и это придумал Путин?

Думаю, украинские пленки как минимум отредактированы и даже если подлинные - ничего страшного на них не услышал. Еще летом пани генпрокурор заявила о начале экспертиз. И где результаты? Достаточно одного дня, чтобы проанализировать звуковой файл и поставить точку в этом вопросе. И если оригинал, то обязательно должен быть криминал по утечке информации из кабинета президента, но ничего нет.

По Китаю - ничего не знаю, меня это не интересует. Пусть в штатах и разбираются с коррупцией своих президентов, а наши граждане не должны в это вмешиваться, тем более перед выборами. Думаю, украинские пленки как минимум отредактированы и даже если подлинные - ничего страшного на них не услышал. Еще летом пани генпрокурор заявила о начале экспертиз. И где результаты? Достаточно одного дня, чтобы проанализировать звуковой файл и поставить точку в этом вопросе. И если оригинал, то обязательно должен быть криминал по утечке информации из кабинета президента, но ничего нет.По Китаю - ничего не знаю, меня это не интересует. Пусть в штатах и разбираются с коррупцией своих президентов, а наши граждане не должны в это вмешиваться, тем более перед выборами.



Результаты там где надо. А вот озвучивать их или нет это уже другой вопрос. Политика-с. Результаты там где надо. А вот озвучивать их или нет это уже другой вопрос. Политика-с. vano80 Повідомлень: 1952 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 10:38

Schmit написав: Думаю, украинские пленки как минимум отредактированы и даже если подлинные - ничего страшного на них не услышал. Думаю, украинские пленки как минимум отредактированы и даже если подлинные -

Если там нет ничего страшного, то в чем состоит вмешательство ? Конечно можно дискутировать что является вмешательством, а что нет. Но по этому моменту возник вопрос.Если там нет ничего страшного, то в чем состоит вмешательство ? tumos Повідомлень: 1434 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 10:54 tumos написав: Конечно можно дискутировать что является вмешательством, а что нет. Но по этому моменту возник вопрос.

Schmit написав: Думаю, украинские пленки как минимум отредактированы и даже если подлинные - ничего страшного на них не услышал. Думаю, украинские пленки как минимум отредактированы и даже если подлинные -

Если там нет ничего страшного, то в чем состоит вмешательство ? Конечно можно дискутировать что является вмешательством, а что нет. Но по этому моменту возник вопрос.Если там нет ничего страшного, то в чем состоит вмешательство ?

Ну как в чём?

Узнали как "эффективный менеджер" Хантер Байден колотил бабло в компании Злочевского "Бурисма".

Узнали, как старший Байден прикрывал младшего, и требовал от Порошенка уволить Шокина, и назначить другого (Юру без образования)



Это ухудшило позиции Байдена - и пришлось больше вбрасывать на почте! Это и есть вмешательство.

Если бы не "плёнки Деркача" - то вбросов нужно было бы меньше Ну как в чём?Узнали как "эффективный менеджер" Хантер Байден колотил бабло в компании Злочевского "Бурисма".Узнали, как старший Байден прикрывал младшего, и требовал от Порошенка уволить Шокина, и назначить другого (Юру без образования)Это ухудшило позиции Байдена - и пришлось больше вбрасывать на почте! Это и есть вмешательство.Если бы не "плёнки Деркача" - то вбросов нужно было бы меньше Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13798 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7525 раз. Подякували: 3617 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6982698369846985 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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