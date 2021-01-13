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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 січ, 2021 08:42
pesikot написав:
Санкции Дубинского: зачем Зеленскому на них реагировать. Лучше разрушить еще одну реформу[/url]
Всего лишь твой ключевой партнер и союзник в сдерживании агрессии России заявляет, что твой ключевой депутат является российским агентом (а у тебя же война с Россией) и вмешивается в выборы в США, делая этого депутата персоной нон-грата для всего цивилизованного мира.
В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?
И что такое сейчас "цивилизованный мир"?
Это тот, который закрывает глаза на взяточничество президента США?
Тогда коррупция это нормальное явление
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shapo
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Додано: Чет 14 січ, 2021 09:09
shapo написав: pesikot написав:
Санкции Дубинского: зачем Зеленскому на них реагировать. Лучше разрушить еще одну реформу[/url]
Всего лишь твой ключевой партнер и союзник в сдерживании агрессии России заявляет, что твой ключевой депутат является российским агентом (а у тебя же война с Россией) и вмешивается в выборы в США, делая этого депутата персоной нон-грата для всего цивилизованного мира.
В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?
Вмешательство в распространении лжи перед выборами.
Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот).
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Schmit
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Додано: Чет 14 січ, 2021 09:15
Schmit написав: shapo написав:
В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?
Вмешательство в распространении лжи перед выборами.
Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот).
В чем состояла ложь Деркача,подробнее, пожалуйста. Ни о каких вагнеровцах никогда не писал.
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shapo
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Додано: Чет 14 січ, 2021 09:31
shapo написав: Schmit написав: shapo написав:
В чем состояло вмешательство Дубинского и Деркача в выборы в США? В том, что они рассказали миру как Байден берет взятки в Украине?
Вмешательство в распространении лжи перед выборами.
Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот).
В чем состояла ложь Деркача,подробнее, пожалуйста. Ни о каких вагнеровцах никогда не писал.
Во всем.
А с вагнеровцами, я угадал вашу позицию?
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Schmit
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Додано: Чет 14 січ, 2021 09:46
Schmit написав: shapo написав: Schmit написав:
Вмешательство в распространении лжи перед выборами.
Странная у вас безоговорочная вера каждому слову деркачей, разных там шариев, странеюа..., но например слив спецоперации с вагнеровцами - брехня порохоботская (хотя какой с Бутусова порохобот).
В чем состояла ложь Деркача,подробнее, пожалуйста. Ни о каких вагнеровцах никогда не писал.
Во всем.
А с вагнеровцами, я угадал вашу позицию?
Понятия не имею что вы и у кого угадываете.
Я же четко написал, что я никогда не писал ничего ни о каких вагнеровцах т.к. это меня не интересует.
Так в чем ложь опубликованных Деркачем пленок о коррупции Байдена в Украине?
А о коррупции Байдена через его замечательного сынка в Китае есть что сказать кроме вывсеврете и это придумал Путин?
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shapo
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:18
shapo написав:
Так в чем ложь опубликованных Деркачем пленок о коррупции Байдена в Украине?
А о коррупции Байдена через его замечательного сынка в Китае есть что сказать кроме вывсеврете и это придумал Путин?
Думаю, украинские пленки как минимум отредактированы и даже если подлинные - ничего страшного на них не услышал. Еще летом пани генпрокурор заявила о начале экспертиз. И где результаты? Достаточно одного дня, чтобы проанализировать звуковой файл и поставить точку в этом вопросе. И если оригинал, то обязательно должен быть криминал по утечке информации из кабинета президента, но ничего нет.
По Китаю - ничего не знаю, меня это не интересует. Пусть в штатах и разбираются с коррупцией своих президентов, а наши граждане не должны в это вмешиваться, тем более перед выборами.
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Schmit
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:37
Schmit написав: shapo написав:
Так в чем ложь опубликованных Деркачем пленок о коррупции Байдена в Украине?
А о коррупции Байдена через его замечательного сынка в Китае есть что сказать кроме вывсеврете и это придумал Путин?
Думаю, украинские пленки как минимум отредактированы и даже если подлинные - ничего страшного на них не услышал. Еще летом пани генпрокурор заявила о начале экспертиз. И где результаты? Достаточно одного дня, чтобы проанализировать звуковой файл и поставить точку в этом вопросе. И если оригинал, то обязательно должен быть криминал по утечке информации из кабинета президента, но ничего нет.
По Китаю - ничего не знаю, меня это не интересует. Пусть в штатах и разбираются с коррупцией своих президентов, а наши граждане не должны в это вмешиваться, тем более перед выборами.
Результаты там где надо. А вот озвучивать их или нет это уже другой вопрос. Политика-с.
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vano80
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:38
Конечно можно дискутировать что является вмешательством, а что нет. Но по этому моменту возник вопрос.
Schmit написав:
Думаю, украинские пленки как минимум отредактированы и даже если подлинные - ничего страшного на них не услышал.
Если там нет ничего страшного, то в чем состоит вмешательство ?
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tumos
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:54
tumos написав:
Конечно можно дискутировать что является вмешательством, а что нет. Но по этому моменту возник вопрос.
Schmit написав:
Думаю, украинские пленки как минимум отредактированы и даже если подлинные - ничего страшного на них не услышал.
Если там нет ничего страшного, то в чем состоит вмешательство ?
Ну как в чём?
Узнали как "эффективный менеджер" Хантер Байден колотил бабло в компании Злочевского "Бурисма".
Узнали, как старший Байден прикрывал младшего, и требовал от Порошенка уволить Шокина, и назначить другого (Юру без образования)
Это ухудшило позиции Байдена - и пришлось больше вбрасывать на почте! Это и есть вмешательство.
Если бы не "плёнки Деркача" - то вбросов нужно было бы меньше
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