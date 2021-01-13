Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Узнали, как старший Байден прикрывал младшего, и требовал от Порошенка уволить Шокина, и назначить другого (Юру без образования)
Этот Юра (без образования) вернул в бюджет ярды краденых ватными овощами $ ($1,5 ярда через спецконфискацию). А нынешняя генпрокурор (с образованием) на камеру говорит, что обвиняемый должен доказывать свою невиновность в суде (не знает даже элементарного принципа презумпции невиновности).
Вкладчик1234 написав:Если бы не "плёнки Деркача" - то вбросов нужно было бы меньше
Как-то в этой истории с санкциями вынесен за скобки вопрос, а кто писал ? Если разговор гетьмана с Байденом был по мобильной связи, то понятно перехват рукой кремля. А Деркач агент руки. ) А если беседы были по ЗАСовской аппаратуре в ситуационной комнате ? Ходят слухи, что сам гетьман и писал. Тогда вопрос, а где санкции в его отношении ? Или так, чем он расплатился, чтобы санкций не было ?