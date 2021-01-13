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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6983698469856986

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:41

  Вкладчик1234 написав:Узнали, как старший Байден прикрывал младшего, и требовал от Порошенка уволить Шокина, и назначить другого (Юру без образования)

Этот Юра (без образования) вернул в бюджет ярды краденых ватными овощами $ ($1,5 ярда через спецконфискацию). А нынешняя генпрокурор (с образованием) на камеру говорит, что обвиняемый должен доказывать свою невиновность в суде (не знает даже элементарного принципа презумпции невиновности).
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:56

Уже 9 глав государств завели свои аккаунты в Телеграмме, видимо не очень хотят быть зависимы от демократической цензуры Фейсбуков )))
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:00

  freeze написав:Уже 9 глав государств завели свои аккаунты в Телеграмме, видимо не очень хотят быть зависимы от демократической цензуры Фейсбуков )))

Сейчас их признают "агентами кремля" :)

А в знак солидарности с "партнёрами из дем. партии США" советую Зеленскому и Порошенку удалиться из телеги :lol:
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:05

Дем. партия США не знала про "эффект роскомнадзора". Те тоже сначала блокировали, а потом сами завели аккаунт в телеге :)

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:51

  Вкладчик1234 написав:Если бы не "плёнки Деркача" - то вбросов нужно было бы меньше :)

Как-то в этой истории с санкциями вынесен за скобки вопрос, а кто писал ?
Если разговор гетьмана с Байденом был по мобильной связи, то понятно перехват рукой кремля. А Деркач агент руки. ) А если беседы были по ЗАСовской аппаратуре в ситуационной комнате ? Ходят слухи, что сам гетьман и писал. Тогда вопрос, а где санкции в его отношении ? Или так, чем он расплатился, чтобы санкций не было ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:58

  Вкладчик1234 написав:Дем. партия США не знала про "эффект роскомнадзора". Те тоже сначала блокировали, а потом сами завели аккаунт в телеге :)

А яке відношення має дем. партія США до блокування Трампа? Фантазер, однако.
andrijk777
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