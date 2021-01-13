Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Узнали, как старший Байден прикрывал младшего, и требовал от Порошенка уволить Шокина, и назначить другого (Юру без образования)
Этот Юра (без образования) вернул в бюджет ярды краденых ватными овощами $ ($1,5 ярда через спецконфискацию). А нынешняя генпрокурор (с образованием) на камеру говорит, что обвиняемый должен доказывать свою невиновность в суде (не знает даже элементарного принципа презумпции невиновности).
Вкладчик1234 написав:Если бы не "плёнки Деркача" - то вбросов нужно было бы меньше
Как-то в этой истории с санкциями вынесен за скобки вопрос, а кто писал ? Если разговор гетьмана с Байденом был по мобильной связи, то понятно перехват рукой кремля. А Деркач агент руки. ) А если беседы были по ЗАСовской аппаратуре в ситуационной комнате ? Ходят слухи, что сам гетьман и писал. Тогда вопрос, а где санкции в его отношении ? Или так, чем он расплатился, чтобы санкций не было ?
Обсуждалось уже вчерашнее разоблачение и блокирование Фейсбуком порохоботских ферм, созданных с целью "манипулирования общественным мнением"? Интересна реакция здешних представителей этой суб-культуры - не исключаю, что многие из них, в смысле, из вас, работают на внутреннем энтузиазме (типа lapay, budivelnik), но те, кто ежедневно колбасит не покладая рук, гарантированно, работают за интерес (pesikot, Schmit)
zРадио написав:Обсуждалось уже вчерашнее разоблачение и блокирование Фейсбуком порохоботских ферм, созданных с целью "манипулирования общественным мнением"? Интересна реакция здешних представителей этой суб-культуры - не исключаю, что многие из них, в смысле, из вас, работают на внутреннем энтузиазме (типа lapay, budivelnik), но те, кто ежедневно колбасит не покладая рук, гарантированно, работают за интерес (pesikot, Schmit)
Если судить по количеству сообщений, на работе тут вы вместе с вкладчиком. И не сложно догадаться, кто ваш спонсор. Да, мы порохоботы, но вы - путинята. Должен же кто-то противостоять вражеским манипуляторам.