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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6983698469856986

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:41

  Вкладчик1234 написав:Узнали, как старший Байден прикрывал младшего, и требовал от Порошенка уволить Шокина, и назначить другого (Юру без образования)

Этот Юра (без образования) вернул в бюджет ярды краденых ватными овощами $ ($1,5 ярда через спецконфискацию). А нынешняя генпрокурор (с образованием) на камеру говорит, что обвиняемый должен доказывать свою невиновность в суде (не знает даже элементарного принципа презумпции невиновности).
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:56

Уже 9 глав государств завели свои аккаунты в Телеграмме, видимо не очень хотят быть зависимы от демократической цензуры Фейсбуков )))
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:00

  freeze написав:Уже 9 глав государств завели свои аккаунты в Телеграмме, видимо не очень хотят быть зависимы от демократической цензуры Фейсбуков )))

Сейчас их признают "агентами кремля" :)

А в знак солидарности с "партнёрами из дем. партии США" советую Зеленскому и Порошенку удалиться из телеги :lol:
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:05

Дем. партия США не знала про "эффект роскомнадзора". Те тоже сначала блокировали, а потом сами завели аккаунт в телеге :)

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:51

  Вкладчик1234 написав:Если бы не "плёнки Деркача" - то вбросов нужно было бы меньше :)

Как-то в этой истории с санкциями вынесен за скобки вопрос, а кто писал ?
Если разговор гетьмана с Байденом был по мобильной связи, то понятно перехват рукой кремля. А Деркач агент руки. ) А если беседы были по ЗАСовской аппаратуре в ситуационной комнате ? Ходят слухи, что сам гетьман и писал. Тогда вопрос, а где санкции в его отношении ? Или так, чем он расплатился, чтобы санкций не было ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:58

  Вкладчик1234 написав:Дем. партия США не знала про "эффект роскомнадзора". Те тоже сначала блокировали, а потом сами завели аккаунт в телеге :)

А яке відношення має дем. партія США до блокування Трампа? Фантазер, однако.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:35

Обсуждалось уже вчерашнее разоблачение и блокирование Фейсбуком порохоботских ферм, созданных с целью "манипулирования общественным мнением"? Интересна реакция здешних представителей этой суб-культуры - не исключаю, что многие из них, в смысле, из вас, работают на внутреннем энтузиазме (типа lapay, budivelnik), но те, кто ежедневно колбасит не покладая рук, гарантированно, работают за интерес (pesikot, Schmit)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:52

  zРадио написав:Обсуждалось уже вчерашнее разоблачение и блокирование Фейсбуком порохоботских ферм, созданных с целью "манипулирования общественным мнением"? Интересна реакция здешних представителей этой суб-культуры - не исключаю, что многие из них, в смысле, из вас, работают на внутреннем энтузиазме (типа lapay, budivelnik), но те, кто ежедневно колбасит не покладая рук, гарантированно, работают за интерес (pesikot, Schmit)

Если судить по количеству сообщений, на работе тут вы вместе с вкладчиком. И не сложно догадаться, кто ваш спонсор. Да, мы порохоботы, но вы - путинята. Должен же кто-то противостоять вражеским манипуляторам.

Теперь вот даже бигусы стали порохоботами?

Schmit
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