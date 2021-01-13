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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6983698469856986 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 14 січ, 2021 11:41 Вкладчик1234 написав: Узнали, как старший Байден прикрывал младшего, и требовал от Порошенка уволить Шокина, и назначить другого (Юру без образования) Узнали, как старший Байден прикрывал младшего, и требовал от Порошенка уволить Шокина, и назначить другого (Юру без образования)

Этот Юра (без образования) вернул в бюджет ярды краденых ватными овощами $ ($1,5 ярда через спецконфискацию). А нынешняя генпрокурор (с образованием) на камеру говорит, что обвиняемый должен доказывать свою невиновность в суде (не знает даже элементарного принципа презумпции невиновности). Этот Юра (без образования) вернул в бюджет ярды краденых ватными овощами $ ($1,5 ярда через спецконфискацию). А нынешняя генпрокурор (с образованием) на камеру говорит, что обвиняемый должен доказывать свою невиновность в суде (не знает даже элементарного принципа презумпции невиновности). Schmit

Повідомлень: 1903 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 12:56 Уже 9 глав государств завели свои аккаунты в Телеграмме, видимо не очень хотят быть зависимы от демократической цензуры Фейсбуков ))) freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19897 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4758 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 13:00 freeze написав: Уже 9 глав государств завели свои аккаунты в Телеграмме, видимо не очень хотят быть зависимы от демократической цензуры Фейсбуков ))) Уже 9 глав государств завели свои аккаунты в Телеграмме, видимо не очень хотят быть зависимы от демократической цензуры Фейсбуков )))

Сейчас их признают "агентами кремля"



А в знак солидарности с "партнёрами из дем. партии США" советую Зеленскому и Порошенку удалиться из телеги Сейчас их признают "агентами кремля"А в знак солидарности с "партнёрами из дем. партии США" советую Зеленскому и Порошенку удалиться из телеги Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13810 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7526 раз. Подякували: 3621 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 13:05



Дем. партия США не знала про "эффект роскомнадзора". Те тоже сначала блокировали, а потом сами завели аккаунт в телеге Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13810 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7526 раз. Подякували: 3621 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 13:51 Вкладчик1234 написав: Если бы не "плёнки Деркача" - то вбросов нужно было бы меньше Если бы не "плёнки Деркача" - то вбросов нужно было бы меньше

Как-то в этой истории с санкциями вынесен за скобки вопрос, а кто писал ?

Если разговор гетьмана с Байденом был по мобильной связи, то понятно перехват рукой кремля. А Деркач агент руки. ) А если беседы были по ЗАСовской аппаратуре в ситуационной комнате ? Ходят слухи, что сам гетьман и писал. Тогда вопрос, а где санкции в его отношении ? Или так, чем он расплатился, чтобы санкций не было ? Как-то в этой истории с санкциями вынесен за скобки вопрос, а кто писал ?Если разговор гетьмана с Байденом был по мобильной связи, то понятно перехват рукой кремля. А Деркач агент руки. ) А если беседы были по ЗАСовской аппаратуре в ситуационной комнате ? Ходят слухи, что сам гетьман и писал. Тогда вопрос, а где санкции в его отношении ? Или так, чем он расплатился, чтобы санкций не было ? tumos Повідомлень: 1435 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 13:58 Вкладчик1234 написав: Дем. партия США не знала про "эффект роскомнадзора". Те тоже сначала блокировали, а потом сами завели аккаунт в телеге

Дем. партия США не знала про "эффект роскомнадзора". Те тоже сначала блокировали, а потом сами завели аккаунт в телеге

А яке відношення має дем. партія США до блокування Трампа? Фантазер, однако. А яке відношення має дем. партія США до блокування Трампа? Фантазер, однако. andrijk777

Повідомлень: 2776 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 14:35 Обсуждалось уже вчерашнее разоблачение и блокирование Фейсбуком порохоботских ферм, созданных с целью "манипулирования общественным мнением"? Интересна реакция здешних представителей этой суб-культуры - не исключаю, что многие из них, в смысле, из вас, работают на внутреннем энтузиазме (типа lapay, budivelnik), но те, кто ежедневно колбасит не покладая рук, гарантированно, работают за интерес (pesikot, Schmit) zРадио

Повідомлень: 9055 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1755 раз. Подякували: 3938 раз. Профіль 14 6 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 14:52 zРадио написав: Обсуждалось уже вчерашнее разоблачение и блокирование Фейсбуком порохоботских ферм, созданных с целью "манипулирования общественным мнением"? Интересна реакция здешних представителей этой суб-культуры - не исключаю, что многие из них, в смысле, из вас, работают на внутреннем энтузиазме (типа lapay, budivelnik), но те, кто ежедневно колбасит не покладая рук, гарантированно, работают за интерес (pesikot, Schmit) Обсуждалось уже вчерашнее разоблачение и блокирование Фейсбуком порохоботских ферм, созданных с целью "манипулирования общественным мнением"? Интересна реакция здешних представителей этой суб-культуры - не исключаю, что многие из них, в смысле, из вас, работают на внутреннем энтузиазме (типа lapay, budivelnik), но те, кто ежедневно колбасит не покладая рук, гарантированно, работают за интерес (pesikot, Schmit)

Если судить по количеству сообщений, на работе тут вы вместе с вкладчиком. И не сложно догадаться, кто ваш спонсор. Да, мы порохоботы, но вы - путинята. Должен же кто-то противостоять вражеским манипуляторам.



Теперь вот даже бигусы стали порохоботами?



Если судить по количеству сообщений, на работе тут вы вместе с вкладчиком. И не сложно догадаться, кто ваш спонсор. Да, мы порохоботы, но вы - путинята. Должен же кто-то противостоять вражеским манипуляторам.Теперь вот даже бигусы стали порохоботами? Schmit

Повідомлень: 1903 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 16:29 Schmit написав: Если судить по количеству сообщений, на работе тут вы вместе с вкладчиком. И не сложно догадаться, кто ваш спонсор. Да, мы порохоботы, но вы - путинята. Должен же кто-то противостоять вражеским манипуляторам.



Теперь вот даже бигусы стали порохоботами?

Если судить по количеству сообщений, на работе тут вы вместе с вкладчиком. И не сложно догадаться, кто ваш спонсор. Да, мы порохоботы, но вы - путинята. Должен же кто-то противостоять вражеским манипуляторам.Теперь вот даже бигусы стали порохоботами?



А ну как посчитай, мои сообщения о политике и свои! Ну и найди что-нибудь в поддержку РФ - хоотя одно сообщение, давай, балаболка! А вот в твоих постах ничего кроме порохоботской пропаганды не бывает. И строчишь ты их сюда - ежедневно по многу штук... А ну как посчитай, мои сообщения о политике и свои! Ну и найди что-нибудь в поддержку РФ - хоотя одно сообщение, давай, балаболка! А вот в твоих постах ничего кроме порохоботской пропаганды не бывает. И строчишь ты их сюда - ежедневно по многу штук... zРадио

Повідомлень: 9055 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1755 раз. Подякували: 3938 раз. Профіль 14 6 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 17:15 zРадио написав: Schmit написав: Если судить по количеству сообщений, на работе тут вы вместе с вкладчиком. И не сложно догадаться, кто ваш спонсор. Да, мы порохоботы, но вы - путинята. Должен же кто-то противостоять вражеским манипуляторам.



Теперь вот даже бигусы стали порохоботами?

Если судить по количеству сообщений, на работе тут вы вместе с вкладчиком. И не сложно догадаться, кто ваш спонсор. Да, мы порохоботы, но вы - путинята. Должен же кто-то противостоять вражеским манипуляторам.Теперь вот даже бигусы стали порохоботами?



А ну как посчитай, мои сообщения о политике и свои! Ну и найди что-нибудь в поддержку РФ - хоотя одно сообщение, давай, балаболка! А вот в твоих постах ничего кроме порохоботской пропаганды не бывает. И строчишь ты их сюда - ежедневно по многу штук... А ну как посчитай, мои сообщения о политике и свои! Ну и найди что-нибудь в поддержку РФ - хоотя одно сообщение, давай, балаболка! А вот в твоих постах ничего кроме порохоботской пропаганды не бывает. И строчишь ты их сюда - ежедневно по многу штук...

При чем здесь сообщения только в политике? На форуме много тем, где можно включить нужный подтекст и он читается почти в каждом вашем сообщении. В одном месте ссылка на "страну", в другом еще на что-то подобное и картина маслом вырисовывается. Постоянное упоминание "порохоботов", "соросят", "нациков", "супрун", еврейские темы... Развешивание ярлыков порохобота или соросенка на любого, кто критикует мертвечуков, кив, добкиных, бандаренок или олигархическое лобби зеленой власти. При чем здесь сообщения только в политике? На форуме много тем, где можно включить нужный подтекст и он читается почти в каждом вашем сообщении. В одном месте ссылка на "страну", в другом еще на что-то подобное и картина маслом вырисовывается. Постоянное упоминание "порохоботов", "соросят", "нациков", "супрун", еврейские темы... Развешивание ярлыков порохобота или соросенка на любого, кто критикует мертвечуков, кив, добкиных, бандаренок или олигархическое лобби зеленой власти. Schmit

Повідомлень: 1903 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6983698469856986 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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