Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Михеил Саакашвили прекратил любовные отношения с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Елизаветой Ясько, которая младше него на 22 года. Девушка находится в подавленном состоянии, которое усугубилось снятием ее с должности главы украинской делегации в ПАСЕ.Ясько планировала стать вице-президентом ПАСЕ. О том, что между Саакашвили и Ясько роман, стало известно в ноябре 2020 года. Саакашвили 52 года, Ясько – 30. https://news.obozrevatel.com/politics/s ... ko-smi.htm
zРадио написав:Обсуждалось уже вчерашнее разоблачение и блокирование Фейсбуком порохоботских ферм, созданных с целью "манипулирования общественным мнением"? Интересна реакция здешних представителей этой суб-культуры - не исключаю, что многие из них, в смысле, из вас, работают на внутреннем энтузиазме (типа lapay, budivelnik), но те, кто ежедневно колбасит не покладая рук, гарантированно, работают за интерес (pesikot, Schmit)
Schmit написав:При чем здесь сообщения только в политике? На форуме много тем, где можно включить нужный подтекст и он читается почти в каждом вашем сообщении. В одном месте ссылка на "страну", в другом еще на что-то подобное и картина маслом вырисовывается. Постоянное упоминание "порохоботов", "соросят", "нациков", "супрун", еврейские темы... Развешивание ярлыков порохобота или соросенка на любого, кто критикует мертвечуков, кив, добкиных, бандаренок или олигархическое лобби зеленой власти.
Пропагандист,
- во-первых, о порохоботах на других ветках я никогда не пишу, а на политической в принципе пишу редко, да и само явление порохоботства - не более чем политическая агитация под сурдинкой патриотизма, что ДОЛЖНО осуждаться, ибо является "последним прибежищем негодяев" (с); - во-вторых, о соросятах я говорю только как о компрадорах, кем они и являются, не отрицая этого; - во-третьих, ни о каких нациках я в принципе никогда не говорю, такого слова в моем лексиконе НЕТ! Я говорю об антисемитах, ксенофобах, экстремистах, и только в ответ на разжигание оными вражды внутри украинского общества; - в-четвертых, ты слился и не предоставил ни одного пруфа симпатий к РФ, ни одного даже "нужного подтекста"; - в-пятых, не переводи стрелки и прокомментируй, почему даже лояльному к порохобам Фейсбуку надоели ваши бесчисленные фермы троллей?
Lady_N написав:Михеил Саакашвили прекратил любовные отношения с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Елизаветой Ясько, которая младше него на 22 года. Девушка находится в подавленном состоянии, которое усугубилось снятием ее с должности главы украинской делегации в ПАСЕ.Ясько планировала стать вице-президентом ПАСЕ. О том, что между Саакашвили и Ясько роман, стало известно в ноябре 2020 года. Саакашвили 52 года, Ясько – 30. https://news.obozrevatel.com/politics/s ... ko-smi.htm