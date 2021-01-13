Додано: Чет 14 січ, 2021 17:38

Schmit написав: При чем здесь сообщения только в политике? На форуме много тем, где можно включить нужный подтекст и он читается почти в каждом вашем сообщении. В одном месте ссылка на "страну", в другом еще на что-то подобное и картина маслом вырисовывается. Постоянное упоминание "порохоботов", "соросят", "нациков", "супрун", еврейские темы... Развешивание ярлыков порохобота или соросенка на любого, кто критикует мертвечуков, кив, добкиных, бандаренок или олигархическое лобби зеленой власти. При чем здесь сообщения только в политике? На форуме много тем, где можно включить нужный подтекст и он читается почти в каждом вашем сообщении. В одном месте ссылка на "страну", в другом еще на что-то подобное и картина маслом вырисовывается. Постоянное упоминание "порохоботов", "соросят", "нациков", "супрун", еврейские темы... Развешивание ярлыков порохобота или соросенка на любого, кто критикует мертвечуков, кив, добкиных, бандаренок или олигархическое лобби зеленой власти.

Пропагандист,- во-первых, о порохоботах на других ветках я никогда не пишу, а на политической в принципе пишу редко, да и само явление порохоботства - не более чем политическая агитация под сурдинкой патриотизма, что ДОЛЖНО осуждаться, ибо является "последним прибежищем негодяев" (с);- во-вторых, о соросятах я говорю только как о компрадорах, кем они и являются, не отрицая этого;- во-третьих, ни о каких нациках я в принципе никогда не говорю, такого слова в моем лексиконе НЕТ! Я говорю об антисемитах, ксенофобах, экстремистах, и только в ответ на разжигание оными вражды внутри украинского общества;- в-четвертых, ты слился и не предоставил ни одного пруфа симпатий к РФ, ни одного даже "нужного подтекста";- в-пятых, не переводи стрелки и прокомментируй, почему даже лояльному к порохобам Фейсбуку надоели ваши бесчисленные фермы троллей?