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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6984698569866987

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:30

Амор, амор...)))

Михеил Саакашвили прекратил любовные отношения с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Елизаветой Ясько, которая младше него на 22 года.
Девушка находится в подавленном состоянии, которое усугубилось снятием ее с должности главы украинской делегации в ПАСЕ.Ясько планировала стать вице-президентом ПАСЕ.
О том, что между Саакашвили и Ясько роман, стало известно в ноябре 2020 года. Саакашвили 52 года, Ясько – 30.
https://news.obozrevatel.com/politics/s ... ko-smi.htm
Lady_N
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:31

  unicdima написав:
  zРадио написав:Обсуждалось уже вчерашнее разоблачение и блокирование Фейсбуком порохоботских ферм, созданных с целью "манипулирования общественным мнением"? Интересна реакция здешних представителей этой суб-культуры - не исключаю, что многие из них, в смысле, из вас, работают на внутреннем энтузиазме (типа lapay, budivelnik), но те, кто ежедневно колбасит не покладая рук, гарантированно, работают за интерес (pesikot, Schmit)

Спрашивал я их за это, все промолчали. :D

«Ботоферми точно не було»: у «ЄС» і «Справі громад» прокоментували видалення акаунтів у Фейсбуці
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:31

  pesikot написав:Ну вот ни разу не госизмена. Агрессора хотели вывести из-под удара и вести прямые переговоры с террористами

Агрессора вывел из под удара Жмурук своими Минскими соглашениями, согласно им Россия миротворец типа ОБСЕ.
Только за Минские должно быть пожизненное.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:38

  Schmit написав:При чем здесь сообщения только в политике? На форуме много тем, где можно включить нужный подтекст и он читается почти в каждом вашем сообщении. В одном месте ссылка на "страну", в другом еще на что-то подобное и картина маслом вырисовывается. Постоянное упоминание "порохоботов", "соросят", "нациков", "супрун", еврейские темы... Развешивание ярлыков порохобота или соросенка на любого, кто критикует мертвечуков, кив, добкиных, бандаренок или олигархическое лобби зеленой власти.


Пропагандист,

- во-первых, о порохоботах на других ветках я никогда не пишу, а на политической в принципе пишу редко, да и само явление порохоботства - не более чем политическая агитация под сурдинкой патриотизма, что ДОЛЖНО осуждаться, ибо является "последним прибежищем негодяев" (с);
- во-вторых, о соросятах я говорю только как о компрадорах, кем они и являются, не отрицая этого;
- во-третьих, ни о каких нациках я в принципе никогда не говорю, такого слова в моем лексиконе НЕТ! Я говорю об антисемитах, ксенофобах, экстремистах, и только в ответ на разжигание оными вражды внутри украинского общества;
- в-четвертых, ты слился и не предоставил ни одного пруфа симпатий к РФ, ни одного даже "нужного подтекста";
- в-пятых, не переводи стрелки и прокомментируй, почему даже лояльному к порохобам Фейсбуку надоели ваши бесчисленные фермы троллей?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:48

  Lady_N написав:Михеил Саакашвили прекратил любовные отношения с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Елизаветой Ясько, которая младше него на 22 года.
Девушка находится в подавленном состоянии, которое усугубилось снятием ее с должности главы украинской делегации в ПАСЕ.Ясько планировала стать вице-президентом ПАСЕ.
О том, что между Саакашвили и Ясько роман, стало известно в ноябре 2020 года. Саакашвили 52 года, Ясько – 30.
https://news.obozrevatel.com/politics/s ... ko-smi.htm


Обиженная женщина страшное оружие - https://censor.net/ru/news/3241851/yask ... _dividendy
А прежде чем начинать мутить с Саакашвили нужно интересоваться его послужным списком на этом поприще начиная с родины
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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