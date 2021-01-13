Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Михеил Саакашвили прекратил любовные отношения с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Елизаветой Ясько, которая младше него на 22 года. Девушка находится в подавленном состоянии, которое усугубилось снятием ее с должности главы украинской делегации в ПАСЕ.Ясько планировала стать вице-президентом ПАСЕ. О том, что между Саакашвили и Ясько роман, стало известно в ноябре 2020 года. Саакашвили 52 года, Ясько – 30. https://news.obozrevatel.com/politics/s ... ko-smi.htm
zРадио написав:Обсуждалось уже вчерашнее разоблачение и блокирование Фейсбуком порохоботских ферм, созданных с целью "манипулирования общественным мнением"? Интересна реакция здешних представителей этой суб-культуры - не исключаю, что многие из них, в смысле, из вас, работают на внутреннем энтузиазме (типа lapay, budivelnik), но те, кто ежедневно колбасит не покладая рук, гарантированно, работают за интерес (pesikot, Schmit)
Schmit написав:При чем здесь сообщения только в политике? На форуме много тем, где можно включить нужный подтекст и он читается почти в каждом вашем сообщении. В одном месте ссылка на "страну", в другом еще на что-то подобное и картина маслом вырисовывается. Постоянное упоминание "порохоботов", "соросят", "нациков", "супрун", еврейские темы... Развешивание ярлыков порохобота или соросенка на любого, кто критикует мертвечуков, кив, добкиных, бандаренок или олигархическое лобби зеленой власти.
Пропагандист,
- во-первых, о порохоботах на других ветках я никогда не пишу, а на политической в принципе пишу редко, да и само явление порохоботства - не более чем политическая агитация под сурдинкой патриотизма, что ДОЛЖНО осуждаться, ибо является "последним прибежищем негодяев" (с); - во-вторых, о соросятах я говорю только как о компрадорах, кем они и являются, не отрицая этого; - во-третьих, ни о каких нациках я в принципе никогда не говорю, такого слова в моем лексиконе НЕТ! Я говорю об антисемитах, ксенофобах, экстремистах, и только в ответ на разжигание оными вражды внутри украинского общества; - в-четвертых, ты слился и не предоставил ни одного пруфа симпатий к РФ, ни одного даже "нужного подтекста"; - в-пятых, не переводи стрелки и прокомментируй, почему даже лояльному к порохобам Фейсбуку надоели ваши бесчисленные фермы троллей?
Lady_N написав:Михеил Саакашвили прекратил любовные отношения с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Елизаветой Ясько, которая младше него на 22 года. Девушка находится в подавленном состоянии, которое усугубилось снятием ее с должности главы украинской делегации в ПАСЕ.Ясько планировала стать вице-президентом ПАСЕ. О том, что между Саакашвили и Ясько роман, стало известно в ноябре 2020 года. Саакашвили 52 года, Ясько – 30. https://news.obozrevatel.com/politics/s ... ko-smi.htm
Трамп собирается подписать несколько помилований (может быть Сноуден или Ассанж) и рассекретить развединформацию по Украине (там где у сына Байдена бизнес был) перед уходом
Источник на уровне слухов
Источник на уровне логики говорит что начавшаяся процедура импичмента может иметь продолжение в виде преследования за гос.измену. Но хорошие советники покинули чувака, а другие советуют "Смелее, смелее!" )))))
Трамп собирается подписать несколько помилований (может быть Сноуден или Ассанж) и рассекретить развединформацию по Украине (там где у сына Байдена бизнес был) перед уходом
Источник на уровне слухов
Источник на уровне логики говорит что начавшаяся процедура импичмента может иметь продолжение в виде преследования за гос.измену. Но хорошие советники покинули чувака, а другие советуют "Смелее, смелее!" )))))
Чем отличаются нападки на Трампа за "пророссийскость", которые рассыпались в суде, от справедливых претензий к Байдену по коррупции с "одиозным" Злочевским, влиянием на украинское правосудие, и вмешательство во внутренние дела в Украине?
Плюс аналогичные делишки в Китае (во время которых он скорее всего и "пролюбил" доступ к своей эпл-учётке)
Наверно тем, что претензии к Байдену более обоснованы, а не высосаны
Вкладчик1234 написав:Чем отличаются нападки на Трампа за "пророссийскость", которые рассыпались в суде, от справедливых претензий к Байдену по коррупции с "одиозным" Злочевским, влиянием на украинское правосудие, и вмешательство во внутренние дела в Украине?
Плюс аналогичные делишки в Китае (во время которых он скорее всего и "пролюбил" доступ к своей эпл-учётке)
Наверно тем, что претензии к Байдену более обоснованы, а не высосаны
Трампу імпічмент і блокування в соцмережах не за проросійськість, а за підбурювання до бунту. Який Байден - батько чи син? Батько за сина не відповідає. У Трампа була Моніка Зелінські, щоб щось нарити і на сина, і на батька. Що він нарив? Те саме, що і по своєму триндіжу про фальсифікації на виборах - нуль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.