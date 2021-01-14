Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Ты меня зачислил в порохоботы, а я тебя в путинята, вот и все, без обид. Это мое мнение, которое сложилось от чтения твоих сообщений за все время и я не собираюсь копаться в них, чтобы что-то доказывать. Бессмысленно тут флудить, чтобы модератор потом все это потер. Да и в конечном итоге все равно каждый останется при своем мнении. Что там с фейсбуками - вопрос не по адресу. Кроме LinkedIn никакими больше соцсетями не пользуюсь.
У тебя причин обижаться на определение "порохобот" нет - ты и сам это признаешь, и по смыслу из твоих комментариев это следует. А вот определение "путиненок" (или как там в вашей суб-культуре это в единственном числе именуется) - нездоровая и манипулятивная реакция на критику Порошенко, который даже избирательную кампанию строил на лозунге "Или Порошенко, или путин"
Schmit написав:Ты меня зачислил в порохоботы, а я тебя в путинята, вот и все, без обид. Это мое мнение, которое сложилось от чтения твоих сообщений за все время и я не собираюсь копаться в них, чтобы что-то доказывать. Бессмысленно тут флудить, чтобы модератор потом все это потер. Да и в конечном итоге все равно каждый останется при своем мнении. Что там с фейсбуками - вопрос не по адресу. Кроме LinkedIn никакими больше соцсетями не пользуюсь.
У тебя причин обижаться на определение "порохобот" нет - ты и сам это признаешь, и по смыслу из твоих комментариев это следует. А вот определение "путиненок" (или как там в вашей суб-культуре это в единственном числе именуется) - нездоровая и манипулятивная реакция на критику Порошенко, который даже избирательную кампанию строил на лозунге "Или Порошенко, или путин"
ПО уже папередник, но критика продолжается. При этом к действующей власти вопросов нет, к мертвечукам, кивам, рабиновичам, добкинам, дубинским... вопросов нет. Странно все это, как минимум.
Трамп собирается подписать несколько помилований (может быть Сноуден или Ассанж) и рассекретить развединформацию по Украине (там где у сына Байдена бизнес был) перед уходом
Источник на уровне слухов
Источник на уровне логики говорит что начавшаяся процедура импичмента может иметь продолжение в виде преследования за гос.измену. Но хорошие советники покинули чувака, а другие советуют "Смелее, смелее!" )))))
Там є нюанс, що колишній президент має доступ до секретної інформації(щось в цьому дусі), тому імпічмент це не формальність, його можуть об"явити і через місяць. Плюс це не дасть йому балотуватись ще раз.
Американские правоохранители готовят обвинение бывшему украинскому генеральному прокурору Юрию Луценко. По нашей информации речь идёт о незаконном обогащении и фальсификации уголовных дел в отношении граждан США, которые в том числе проживают и на территории Украины.