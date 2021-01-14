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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6985698669876988 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 14 січ, 2021 20:34 Я так понимаю, некоторые порохоботы перешли на работу к соросятам.

Поэтому "риторика" немного изменилась, и "демократическая" бан-машина их не трогает Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13819 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7530 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 20:39 Schmit написав: Ты меня зачислил в порохоботы, а я тебя в путинята, вот и все, без обид. Это мое мнение, которое сложилось от чтения твоих сообщений за все время и я не собираюсь копаться в них, чтобы что-то доказывать. Бессмысленно тут флудить, чтобы модератор потом все это потер. Да и в конечном итоге все равно каждый останется при своем мнении.

Что там с фейсбуками - вопрос не по адресу. Кроме LinkedIn никакими больше соцсетями не пользуюсь. Ты меня зачислил в порохоботы, а я тебя в путинята, вот и все, без обид. Это мое мнение, которое сложилось от чтения твоих сообщений за все время и я не собираюсь копаться в них, чтобы что-то доказывать. Бессмысленно тут флудить, чтобы модератор потом все это потер. Да и в конечном итоге все равно каждый останется при своем мнении.Что там с фейсбуками - вопрос не по адресу. Кроме LinkedIn никакими больше соцсетями не пользуюсь.



У тебя причин обижаться на определение "порохобот" нет - ты и сам это признаешь, и по смыслу из твоих комментариев это следует. А вот определение "путиненок" (или как там в вашей суб-культуре это в единственном числе именуется) - нездоровая и манипулятивная реакция на критику Порошенко, который даже избирательную кампанию строил на лозунге "Или Порошенко, или путин" У тебя причин обижаться на определение "порохобот" нет - ты и сам это признаешь, и по смыслу из твоих комментариев это следует. А вот определение "путиненок" (или как там в вашей суб-культуре это в единственном числе именуется) - нездоровая и манипулятивная реакция на критику Порошенко, который даже избирательную кампанию строил на лозунге "Или Порошенко, или путин" zРадио

Повідомлень: 9062 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1756 раз. Подякували: 3940 раз. Профіль 14 6 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 20:52 zРадио написав: Schmit написав: Ты меня зачислил в порохоботы, а я тебя в путинята, вот и все, без обид. Это мое мнение, которое сложилось от чтения твоих сообщений за все время и я не собираюсь копаться в них, чтобы что-то доказывать. Бессмысленно тут флудить, чтобы модератор потом все это потер. Да и в конечном итоге все равно каждый останется при своем мнении.

Что там с фейсбуками - вопрос не по адресу. Кроме LinkedIn никакими больше соцсетями не пользуюсь. Ты меня зачислил в порохоботы, а я тебя в путинята, вот и все, без обид. Это мое мнение, которое сложилось от чтения твоих сообщений за все время и я не собираюсь копаться в них, чтобы что-то доказывать. Бессмысленно тут флудить, чтобы модератор потом все это потер. Да и в конечном итоге все равно каждый останется при своем мнении.Что там с фейсбуками - вопрос не по адресу. Кроме LinkedIn никакими больше соцсетями не пользуюсь.



У тебя причин обижаться на определение "порохобот" нет - ты и сам это признаешь, и по смыслу из твоих комментариев это следует. А вот определение "путиненок" (или как там в вашей суб-культуре это в единственном числе именуется) - нездоровая и манипулятивная реакция на критику Порошенко, который даже избирательную кампанию строил на лозунге "Или Порошенко, или путин" У тебя причин обижаться на определение "порохобот" нет - ты и сам это признаешь, и по смыслу из твоих комментариев это следует. А вот определение "путиненок" (или как там в вашей суб-культуре это в единственном числе именуется) - нездоровая и манипулятивная реакция на критику Порошенко, который даже избирательную кампанию строил на лозунге "Или Порошенко, или путин"

ПО уже папередник, но критика продолжается. При этом к действующей власти вопросов нет, к мертвечукам, кивам, рабиновичам, добкинам, дубинским... вопросов нет. Странно все это, как минимум. ПО уже папередник, но критика продолжается. При этом к действующей власти вопросов нет, к мертвечукам, кивам, рабиновичам, добкинам, дубинским... вопросов нет. Странно все это, как минимум. Schmit

Повідомлень: 1906 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 21:00 stm написав: Вкладчик1234 написав: Трамп собирается подписать несколько помилований (может быть Сноуден или Ассанж) и рассекретить развединформацию по Украине (там где у сына Байдена бизнес был) перед уходом

Источник на уровне слухов Источник на уровне слухов

Источник на уровне логики говорит что начавшаяся процедура импичмента может иметь продолжение в виде преследования за гос.измену. Но хорошие советники покинули чувака, а другие советуют "Смелее, смелее!" ))))) Источник на уровне логики говорит что начавшаяся процедура импичмента может иметь продолжение в виде преследования за гос.измену. Но хорошие советники покинули чувака, а другие советуют "Смелее, смелее!" )))))

Там є нюанс, що колишній президент має доступ до секретної інформації(щось в цьому дусі), тому імпічмент це не формальність, його можуть об"явити і через місяць. Плюс це не дасть йому балотуватись ще раз. Там є нюанс, що колишній президент має доступ до секретної інформації(щось в цьому дусі), тому імпічмент це не формальність, його можуть об"явити і через місяць. Плюс це не дасть йому балотуватись ще раз. andrijk777

Повідомлень: 2777 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 21:46 Американские правоохранители готовят обвинение бывшему украинскому генеральному прокурору Юрию Луценко. По нашей информации речь идёт о незаконном обогащении и фальсификации уголовных дел в отношении граждан США, которые в том числе проживают и на территории Украины.

https://t.me/office_ua/231 Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13819 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7530 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6985698669876988 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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