Schmit написав:

Ты меня зачислил в порохоботы, а я тебя в путинята, вот и все, без обид. Это мое мнение, которое сложилось от чтения твоих сообщений за все время и я не собираюсь копаться в них, чтобы что-то доказывать. Бессмысленно тут флудить, чтобы модератор потом все это потер. Да и в конечном итоге все равно каждый останется при своем мнении.Что там с фейсбуками - вопрос не по адресу. Кроме LinkedIn никакими больше соцсетями не пользуюсь.