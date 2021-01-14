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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6986698769886989>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:39

  Schmit написав:Ты меня зачислил в порохоботы, а я тебя в путинята, вот и все, без обид. Это мое мнение, которое сложилось от чтения твоих сообщений за все время и я не собираюсь копаться в них, чтобы что-то доказывать. Бессмысленно тут флудить, чтобы модератор потом все это потер. Да и в конечном итоге все равно каждый останется при своем мнении.
Что там с фейсбуками - вопрос не по адресу. Кроме LinkedIn никакими больше соцсетями не пользуюсь.


У тебя причин обижаться на определение "порохобот" нет - ты и сам это признаешь, и по смыслу из твоих комментариев это следует. А вот определение "путиненок" (или как там в вашей суб-культуре это в единственном числе именуется) - нездоровая и манипулятивная реакция на критику Порошенко, который даже избирательную кампанию строил на лозунге "Или Порошенко, или путин"
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:52

  zРадио написав:
  Schmit написав:Ты меня зачислил в порохоботы, а я тебя в путинята, вот и все, без обид. Это мое мнение, которое сложилось от чтения твоих сообщений за все время и я не собираюсь копаться в них, чтобы что-то доказывать. Бессмысленно тут флудить, чтобы модератор потом все это потер. Да и в конечном итоге все равно каждый останется при своем мнении.
Что там с фейсбуками - вопрос не по адресу. Кроме LinkedIn никакими больше соцсетями не пользуюсь.


У тебя причин обижаться на определение "порохобот" нет - ты и сам это признаешь, и по смыслу из твоих комментариев это следует. А вот определение "путиненок" (или как там в вашей суб-культуре это в единственном числе именуется) - нездоровая и манипулятивная реакция на критику Порошенко, который даже избирательную кампанию строил на лозунге "Или Порошенко, или путин"

ПО уже папередник, но критика продолжается. При этом к действующей власти вопросов нет, к мертвечукам, кивам, рабиновичам, добкинам, дубинским... вопросов нет. Странно все это, как минимум.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:00

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:
Трамп собирается подписать несколько помилований (может быть Сноуден или Ассанж) и рассекретить развединформацию по Украине (там где у сына Байдена бизнес был) перед уходом

Источник на уровне слухов

Источник на уровне логики говорит что начавшаяся процедура импичмента может иметь продолжение в виде преследования за гос.измену. Но хорошие советники покинули чувака, а другие советуют "Смелее, смелее!" )))))

Там є нюанс, що колишній президент має доступ до секретної інформації(щось в цьому дусі), тому імпічмент це не формальність, його можуть об"явити і через місяць. Плюс це не дасть йому балотуватись ще раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:46

Американские правоохранители готовят обвинение бывшему украинскому генеральному прокурору Юрию Луценко. По нашей информации речь идёт о незаконном обогащении и фальсификации уголовных дел в отношении граждан США, которые в том числе проживают и на территории Украины.

https://t.me/office_ua/231
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:03

  Вкладчик1234 написав:
Американские правоохранители готовят обвинение бывшему украинскому генеральному прокурору Юрию Луценко. По нашей информации речь идёт о незаконном обогащении и фальсификации уголовных дел в отношении граждан США, которые в том числе проживают и на территории Украины.

https://t.me/office_ua/231


Тут недавно был пост про заслуги Луценко в конфискации ватных денег. Хотел было написать, что он сделал ставку на Трампа и ему может прилететь. И вот не прошло и дня. Может и минует ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:14

  tumos написав:
  Вкладчик1234 написав:
Американские правоохранители готовят обвинение бывшему украинскому генеральному прокурору Юрию Луценко. По нашей информации речь идёт о незаконном обогащении и фальсификации уголовных дел в отношении граждан США, которые в том числе проживают и на территории Украины.

https://t.me/office_ua/231


Тут недавно был пост про заслуги Луценко в конфискации ватных денег. Хотел было написать, что он сделал ставку на Трампа и ему может прилететь. И вот не прошло и дня. Может и минует ?

Там каждый сам за себя и все против всех.
Все друг друга пишут, а потом "обилечивают".
Чего этих "ґусских в Лондоне" жалеть? :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:14

  stm написав:Источник на уровне логики говорит что начавшаяся процедура импичмента может иметь продолжение в виде преследования за гос.измену. Но хорошие советники покинули чувака, а другие советуют "Смелее, смелее!" )))))

Чувак употребили в значении парень или кастрированный баран ? )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:17

  tumos написав:
  Вкладчик1234 написав:
Американские правоохранители готовят обвинение бывшему украинскому генеральному прокурору Юрию Луценко. По нашей информации речь идёт о незаконном обогащении и фальсификации уголовных дел в отношении граждан США, которые в том числе проживают и на территории Украины.

https://t.me/office_ua/231


Тут недавно был пост про заслуги Луценко в конфискации ватных денег. Хотел было написать, что он сделал ставку на Трампа и ему может прилететь. И вот не прошло и дня. Может и минует ?


Харе вже сюди тягнути різну хрінь зі сміттєвих бачків. Якщо самі бомжі, то смакуйте знайдене в особистих повідомленнях.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:33

Re: Політичні дискусії

lapay
Это ведь не мусорный бак ?
https://rules.house.gov/sites/democrats ... -hres5.pdf

Готовы следовать в Украине курсу гендерной политики от демпартии в отказе от слов отец, мать, дочь, сын ... ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:41

:arrow:
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 14 січ, 2021 22:56, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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