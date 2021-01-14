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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 січ, 2021 22:41
При чому тут американські правила? В нас Асоціація з ЄС, а не з США. Легалізація рівних прав меншин відбудеться само-собою, навіть в скрепній Раші і Чечні. Чому бути, того не уникнути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 22:45
lapay написав:
Харе вже сюди тягнути
Какой слог, давненько такого не слышал. Последний раз в молодости от шпаны из подворотни
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Додано: Чет 14 січ, 2021 22:46
lapay написав:
При чому тут американські правила? В нас Асоціація з ЄС, а не з США. Легалізація рівних прав меншин відбудеться само-собою, навіть в скрепній Раші і Чечні. Чому бути, того не уникнути.
Не будет такого даже в ЕС - Польша и Венгрия уже послали подальше с такими "новациями" и ещё раз пошлют
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Додано: Чет 14 січ, 2021 22:51
shapo написав:
Не будет такого даже в ЕС - Польша и Венгрия уже послали подальше с такими "новациями" и ещё раз пошлют
Буде, на всій земній кульці буде, тим паче в ЄС. В Ізраїлі гей-паради аж гудуть, а ми що, гірші за якихось євреїв?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 22:53
lapay написав:
При чому тут американські правила? В нас Асоціація з ЄС, а не з США. Легалізація рівних прав меншин відбудеться само-собою, навіть в скрепній Раші і Чечні. Чому бути, того не уникнути.
Вижу недопонимание, хотя и разделяете. Cвоего сына или дочь в домашних пенатах назовете сыном или дочерью. А он, правильно подкованный в детском садике, стуканет гендерсмотрящему. Затем сработает ювенальная юстиция и его отдадут на воспитание в правильные руки лицам одного гендера.
Востаннє редагувалось tumos
в Чет 14 січ, 2021 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 22:55
lapay написав: shapo написав:
Не будет такого даже в ЕС - Польша и Венгрия уже послали подальше с такими "новациями" и ещё раз пошлют
Буде, на всій земній кульці буде, тим паче в ЄС. В Ізраїлі гей-паради аж гудуть, а ми що, гірші за якихось євреїв?
Хуже, ибо в Израиле разные районы в одном и том же городе где в одном можешь пройти спокойно, а в другом за такое поведение и одежду могут и камень кинуть, и все это знают, и уживаются не залазя на чужую территорию как с улицами Бандеры в Киев. И гей-парады проводят только в Тель-Авиве, и никогда в Иерусалиме или Хайфе
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