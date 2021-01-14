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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6986698769886989

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:41

  tumos написав:lapay
Это ведь не мусорный бак ?
https://rules.house.gov/sites/democrats ... -hres5.pdf

Готовы следовать в Украине курсу гендерной политики от демпартии в отказе от слов отец, мать, дочь, сын ... ?

При чому тут американські правила? В нас Асоціація з ЄС, а не з США. Легалізація рівних прав меншин відбудеться само-собою, навіть в скрепній Раші і Чечні. Чому бути, того не уникнути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:45

  lapay написав:Харе вже сюди тягнути


Какой слог, давненько такого не слышал. Последний раз в молодости от шпаны из подворотни
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:46

  lapay написав:
  tumos написав:lapay
Это ведь не мусорный бак ?
https://rules.house.gov/sites/democrats ... -hres5.pdf

Готовы следовать в Украине курсу гендерной политики от демпартии в отказе от слов отец, мать, дочь, сын ... ?

При чому тут американські правила? В нас Асоціація з ЄС, а не з США. Легалізація рівних прав меншин відбудеться само-собою, навіть в скрепній Раші і Чечні. Чому бути, того не уникнути.

Не будет такого даже в ЕС - Польша и Венгрия уже послали подальше с такими "новациями" и ещё раз пошлют
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:51

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Не будет такого даже в ЕС - Польша и Венгрия уже послали подальше с такими "новациями" и ещё раз пошлют

Буде, на всій земній кульці буде, тим паче в ЄС. В Ізраїлі гей-паради аж гудуть, а ми що, гірші за якихось євреїв? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:53

  lapay написав:
  tumos написав:lapay
Это ведь не мусорный бак ?
https://rules.house.gov/sites/democrats ... -hres5.pdf

Готовы следовать в Украине курсу гендерной политики от демпартии в отказе от слов отец, мать, дочь, сын ... ?

При чому тут американські правила? В нас Асоціація з ЄС, а не з США. Легалізація рівних прав меншин відбудеться само-собою, навіть в скрепній Раші і Чечні. Чому бути, того не уникнути.

Вижу недопонимание, хотя и разделяете. Cвоего сына или дочь в домашних пенатах назовете сыном или дочерью. А он, правильно подкованный в детском садике, стуканет гендерсмотрящему. Затем сработает ювенальная юстиция и его отдадут на воспитание в правильные руки лицам одного гендера.
Востаннє редагувалось tumos в Чет 14 січ, 2021 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:55

  lapay написав:
  shapo написав:Не будет такого даже в ЕС - Польша и Венгрия уже послали подальше с такими "новациями" и ещё раз пошлют

Буде, на всій земній кульці буде, тим паче в ЄС. В Ізраїлі гей-паради аж гудуть, а ми що, гірші за якихось євреїв? ;)

Хуже, ибо в Израиле разные районы в одном и том же городе где в одном можешь пройти спокойно, а в другом за такое поведение и одежду могут и камень кинуть, и все это знают, и уживаются не залазя на чужую территорию как с улицами Бандеры в Киев. И гей-парады проводят только в Тель-Авиве, и никогда в Иерусалиме или Хайфе
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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