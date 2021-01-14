Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:46

tumos написав: lapay написав: tumos написав: lapay

Это ведь не мусорный бак ?

https://rules.house.gov/sites/democrats ... -hres5.pdf



Готовы следовать в Украине курсу гендерной политики от демпартии в отказе от слов отец, мать, дочь, сын ... ? lapayЭто ведь не мусорный бак ?Готовы следовать в Украине курсу гендерной политики от демпартии в отказе от слов отец, мать, дочь, сын ... ?

При чому тут американські правила? В нас Асоціація з ЄС, а не з США. Легалізація рівних прав меншин відбудеться само-собою, навіть в скрепній Раші і Чечні. Чому бути, того не уникнути. При чому тут американські правила? В нас Асоціація з ЄС, а не з США. Легалізація рівних прав меншин відбудеться само-собою, навіть в скрепній Раші і Чечні. Чому бути, того не уникнути.

Вижу недопонимание, хотя и разделяете. Cвоего сына или дочь в домашних пенатах назовете сыном или дочерью. А он, правильно подкованный в детском садике, стуканет гендерсмотрящему. Затем сработает ювенальная юстиция и его отдадут на воспитание в правильные руки лицам одного гендера. Вижу недопонимание, хотя и разделяете. Cвоего сына или дочь в домашних пенатах назовете сыном или дочерью. А он, правильно подкованный в детском садике, стуканет гендерсмотрящему. Затем сработает ювенальная юстиция и его отдадут на воспитание в правильные руки лицам одного гендера.

И что много случаев насчитать уже можно? Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё