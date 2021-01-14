Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Готовы следовать в Украине курсу гендерной политики от демпартии в отказе от слов отец, мать, дочь, сын ... ?
При чому тут американські правила? В нас Асоціація з ЄС, а не з США. Легалізація рівних прав меншин відбудеться само-собою, навіть в скрепній Раші і Чечні. Чому бути, того не уникнути.
Вижу недопонимание, хотя и разделяете. Cвоего сына или дочь в домашних пенатах назовете сыном или дочерью. А он, правильно подкованный в детском садике, стуканет гендерсмотрящему. Затем сработает ювенальная юстиция и его отдадут на воспитание в правильные руки лицам одного гендера.
Востаннє редагувалось tumos в Чет 14 січ, 2021 22:58, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Не будет такого даже в ЕС - Польша и Венгрия уже послали подальше с такими "новациями" и ещё раз пошлют
Буде, на всій земній кульці буде, тим паче в ЄС. В Ізраїлі гей-паради аж гудуть, а ми що, гірші за якихось євреїв?
Хуже, ибо в Израиле разные районы в одном и том же городе где в одном можешь пройти спокойно, а в другом за такое поведение и одежду могут и камень кинуть, и все это знают, и уживаются не залазя на чужую территорию как с улицами Бандеры в Киев. И гей-парады проводят только в Тель-Авиве, и никогда в Иерусалиме или Хайфе
Готовы следовать в Украине курсу гендерной политики от демпартии в отказе от слов отец, мать, дочь, сын ... ?
При чому тут американські правила? В нас Асоціація з ЄС, а не з США. Легалізація рівних прав меншин відбудеться само-собою, навіть в скрепній Раші і Чечні. Чому бути, того не уникнути.
Вижу недопонимание, хотя и разделяете. Cвоего сына или дочь в домашних пенатах назовете сыном или дочерью. А он, правильно подкованный в детском садике, стуканет гендерсмотрящему. Затем сработает ювенальная юстиция и его отдадут на воспитание в правильные руки лицам одного гендера.
И что много случаев насчитать уже можно? Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё
tumos написав:Вижу недопонимание, хотя и разделяете. Cвоего сына или дочь в домашних пенатах назовете сыном или дочерью. А он, правильно подкованный в детском садике, стуканет гендерсмотрящему. Затем сработает ювенальная юстиция и его отдадут на воспитание в правильные руки лицам одного гендера.
И что много случаев насчитать уже можно? Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё
Ничего подобного это есть разрушение традиционной семьи и это совсем не так невинно как вы рассказываете. Никто не агитирует преследовать лгбт-сообщество, но и оно не должно навязывать свои ценности другим. Что касается ВИЧ-инфицированных, инвалидов-колясочников, то это уже из другой оперы и здесь зависит от уровня информированности населения и его благосостояния. Страна в которой и не инвалиды пенсионеры еле выживают вряд ли предоставит нормальные условия инвалиду
QAnon – это структура, объединяющая разные теории заговора. В ее основе лежит существование элиты, которая тайно правит миром, контролирует сеть торговли детьми, держит на крючке политиков – масс-медиа, делающие людей безразличными к "истине". В этой "вселенной" Трамп – герой, который все знает о зловещей структуре и призван бороться с ней. Трамп, если верить этой теории, действует не сам – ему помогает группа высокопоставленных военных, а в число "плохих заговорщиков" входят экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, 44-й президент Барак Обама, филантроп Джордж Сорос, избранный президент Джо Байден, а также множество других известных людей от религии, бизнеса, искусства. ... Движению QAnon предшествовала конспирологическая теория Pizzagate, возникшая в 2016 году ... Этот вывод строился на предположении, что фраза "cheese pizza" (пицца с сыром) из письма обозначала "child porn" (CP, детская порнография) из-за первых букв "c" и "p" ... А Трамп, по данным Vox, десятки раз репостил сообщения из Twitter-аккаунтов, продвигающих QAnon. Один раз он даже опубликовал пост сторонника Pizzagate
На этом форуме также много сторонников всяких заговоров и конспирологий
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой