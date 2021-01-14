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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6987698869896990

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:32

  Schmit написав:

Оказывается, Порошенко был порядочным человеком.
То-то 73% это не поняли в отличие от анонима это произносящего с подобострастием к великому и ужасному взяточнику Байдену который теперь уничтожит тех кто об этом посмел говорить.
Убогим порохоботам нужно знать что на следующий день после его инаугурации сенатор-республиканец собралась подать на его импичмент за взятки в Украине и Китае да и проблем внутри страны у него будет выше крыши
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:45

  shapo написав:
  lapay написав:
  shapo написав:Не будет такого даже в ЕС - Польша и Венгрия уже послали подальше с такими "новациями" и ещё раз пошлют

Буде, на всій земній кульці буде, тим паче в ЄС. В Ізраїлі гей-паради аж гудуть, а ми що, гірші за якихось євреїв? ;)

Хуже, ибо в Израиле разные районы в одном и том же городе где в одном можешь пройти спокойно, а в другом за такое поведение и одежду могут и камень кинуть, и все это знают, и уживаются не залазя на чужую территорию как с улицами Бандеры в Киев. И гей-парады проводят только в Тель-Авиве, и никогда в Иерусалиме или Хайфе

И чего русские постоянно цепляются к нашему Бандере? Кстати, заметил, любой русский чуть ли не напамять знает всю историю о Бандере, его биографию итд.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:50

  BIGor написав:
  shapo написав:Хуже, ибо в Израиле разные районы в одном и том же городе где в одном можешь пройти спокойно, а в другом за такое поведение и одежду могут и камень кинуть, и все это знают, и уживаются не залазя на чужую территорию как с улицами Бандеры в Киев. И гей-парады проводят только в Тель-Авиве, и никогда в Иерусалиме или Хайфе

И чего русские постоянно цепляются к нашему Бандере? Кстати, заметил, любой русский чуть ли не напамять знает всю историю о Бандере, его биографию итд.


Вы о каких русских, о тех жителях Киева которые не в восторге от переименования проспектов в проспекты Бандеры и Шухевича?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:50

  stm написав:И что много случаев насчитать уже можно? Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё ;)

Я где-то читал, что на форуме есть пользователь из Канады. Было бы интересно послушать его впечатления от гендерной политики и работе ювенальной юстиции в этой стране.
tumos
 
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  #<1 ... 6987698869896990
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