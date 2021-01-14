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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:32
Schmit написав:
Оказывается, Порошенко был порядочным человеком.
То-то 73% это не поняли в отличие от анонима это произносящего с подобострастием к великому и ужасному взяточнику Байдену который теперь уничтожит тех кто об этом посмел говорить.
Убогим порохоботам нужно знать что на следующий день после его инаугурации сенатор-республиканец собралась подать на его импичмент за взятки в Украине и Китае да и проблем внутри страны у него будет выше крыши
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:45
shapo написав: lapay написав: shapo написав:
Не будет такого даже в ЕС - Польша и Венгрия уже послали подальше с такими "новациями" и ещё раз пошлют
Буде, на всій земній кульці буде, тим паче в ЄС. В Ізраїлі гей-паради аж гудуть, а ми що, гірші за якихось євреїв?
Хуже, ибо в Израиле разные районы в одном и том же городе где в одном можешь пройти спокойно, а в другом за такое поведение и одежду могут и камень кинуть, и все это знают, и уживаются не залазя на чужую территорию как с улицами Бандеры
в Киев. И гей-парады проводят только в Тель-Авиве, и никогда в Иерусалиме или Хайфе
И чего русские постоянно цепляются к нашему Бандере? Кстати, заметил, любой русский чуть ли не напамять знает всю историю о Бандере, его биографию итд.
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BIGor
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:50
BIGor написав: shapo написав:
Хуже, ибо в Израиле разные районы в одном и том же городе где в одном можешь пройти спокойно, а в другом за такое поведение и одежду могут и камень кинуть, и все это знают, и уживаются не залазя на чужую территорию как с улицами Бандеры
в Киев. И гей-парады проводят только в Тель-Авиве, и никогда в Иерусалиме или Хайфе
И чего русские постоянно цепляются к нашему Бандере? Кстати, заметил, любой русский чуть ли не напамять знает всю историю о Бандере, его биографию итд.
Вы о каких русских, о тех жителях Киева которые не в восторге от переименования проспектов в проспекты Бандеры и Шухевича?
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shapo
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:50
stm написав:И что много случаев насчитать уже можно?
Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё
Я где-то читал, что на форуме есть пользователь из Канады. Было бы интересно послушать его впечатления от гендерной политики и работе ювенальной юстиции в этой стране.
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tumos
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