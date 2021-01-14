Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Оказывается, Порошенко был порядочным человеком. То-то 73% это не поняли в отличие от анонима это произносящего с подобострастием к великому и ужасному взяточнику Байдену который теперь уничтожит тех кто об этом посмел говорить. Убогим порохоботам нужно знать что на следующий день после его инаугурации сенатор-республиканец собралась подать на его импичмент за взятки в Украине и Китае да и проблем внутри страны у него будет выше крыши
shapo написав:Не будет такого даже в ЕС - Польша и Венгрия уже послали подальше с такими "новациями" и ещё раз пошлют
Буде, на всій земній кульці буде, тим паче в ЄС. В Ізраїлі гей-паради аж гудуть, а ми що, гірші за якихось євреїв?
Хуже, ибо в Израиле разные районы в одном и том же городе где в одном можешь пройти спокойно, а в другом за такое поведение и одежду могут и камень кинуть, и все это знают, и уживаются не залазя на чужую территорию как с улицами Бандеры в Киев. И гей-парады проводят только в Тель-Авиве, и никогда в Иерусалиме или Хайфе
И чего русские постоянно цепляются к нашему Бандере? Кстати, заметил, любой русский чуть ли не напамять знает всю историю о Бандере, его биографию итд.
shapo написав:Хуже, ибо в Израиле разные районы в одном и том же городе где в одном можешь пройти спокойно, а в другом за такое поведение и одежду могут и камень кинуть, и все это знают, и уживаются не залазя на чужую территорию как с улицами Бандеры в Киев. И гей-парады проводят только в Тель-Авиве, и никогда в Иерусалиме или Хайфе
И чего русские постоянно цепляются к нашему Бандере? Кстати, заметил, любой русский чуть ли не напамять знает всю историю о Бандере, его биографию итд.
Вы о каких русских, о тех жителях Киева которые не в восторге от переименования проспектов в проспекты Бандеры и Шухевича?
stm написав:И что много случаев насчитать уже можно? Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё
Я где-то читал, что на форуме есть пользователь из Канады. Было бы интересно послушать его впечатления от гендерной политики и работе ювенальной юстиции в этой стране.
stm написав:И что много случаев насчитать уже можно? Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё
Я где-то читал, что на форуме есть пользователь из Канады. Было бы интересно послушать его впечатления от гендерной политики и работе ювенальной юстиции в этой стране.
Есть такой, Ukrainian зовется. Вот только кроме того что уже озвучивала украинская диаспора Канады и США учившая как Супрун папуасов правильно жить и лечиться он ничего не расскажет ибо и попал,видимо,туда от нее, и работают на этом форуме от них же
shapo написав:Убогим порохоботам нужно знать что на следующий день после его инаугурации сенатор-республиканец собралась подать на его импичмент за взятки в Украине и Китае да и проблем внутри страны у него будет выше крыши
А может сенатору республиканцу сначала лучше в американских судах попробовать доказать взяточничество гражданина Байдена? И это ведь можно было сделать уже давно, еще до выборов, еще несколько лет назад. Не все же суды под демократами, было бы чем доказывать. Помнится, адвокат Трампа из шкуры лез - искал доказательства. Похоже, кроме редактированных пленок ничего больше не нашлось. То же и по выборам - одни голословные заявления. Даже Верховный суд США (где у Трампа было все схвачено) отклонил все иски по причине отсутствия реальных доказательств. Думай-те, хоть иногда.
shapo написав:Оказывается, Порошенко был порядочным человеком.
Опа, невже прозрів, нарешті? Не верю! (с) Порошенко, однозначно, був найкращим Президентом. Ну, а те, що не всі це розуміють, так до них ще не дійшло, бо велике бачиться на відстані. Але нічого, Зеля цю відстань збільшує шаленими темпами, кожен день.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Оказывается, Порошенко был порядочным человеком.
Опа, невже прозрів, нарешті? Не верю! (с) Порошенко, однозначно, був найкращим Президентом. Ну, а те, що не всі це розуміють, так до них ще не дійшло, бо велике бачиться на відстані. Але нічого, Зеля цю відстань збільшує шаленими темпами, кожен день.
Извини,забыл поставить смайлик и забыл что чувство юмора у тебя отсутствует также
shapo написав:Убогим порохоботам нужно знать что на следующий день после его инаугурации сенатор-республиканец собралась подать на его импичмент за взятки в Украине и Китае да и проблем внутри страны у него будет выше крыши
Schmit написав:А может сенатору республиканцу сначала лучше в американских судах попробовать доказать взяточничество гражданина Байдена? И это ведь можно было сделать уже давно, еще до выборов, еще несколько лет назад. Не все же суды под демократами, было бы чем доказывать. Помнится, адвокат Трампа из шкуры лез - искал доказательства. Похоже, кроме редактированных пленок ничего больше не нашлось. То же и по выборам - одни голословные заявления. Даже Верховный суд США (где у Трампа было все схвачено) отклонил все иски по причине отсутствия реальных доказательств. Думай-те, хоть иногда.
1) Какие пленки если сам Байден признался в своей коррупции в Украине https://ukrainian.voanews.com/a/bayden- ... 20730.html 2) Верховный суд не рассматривал дела о фальсификации выборов, а отклонил их заявив что это не его прерогатива и сказав (вполне справедливо) что подавать в суд на фальсификацию по почте нужно было до выборов, а не после. 3) Понятно, что при той монопольной власти которая сейчас пришла в США иск сенатора-республиканца не имеет перспектив, но не в этом суть. Главное,она напомнит 70 млн.американцев реально голосовавших за Трампа что борьба за страну не закончена