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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6988698969906991 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:08 shapo написав: shapo написав: Убогим порохоботам нужно знать что на следующий день после его инаугурации сенатор-республиканец собралась подать на его импичмент за взятки в Украине и Китае да и проблем внутри страны у него будет выше крыши Убогим порохоботам нужно знать что на следующий день после его инаугурации сенатор-республиканец собралась подать на его импичмент за взятки в Украине и Китае да и проблем внутри страны у него будет выше крыши



Schmit написав: А может сенатору республиканцу сначала лучше в американских судах попробовать доказать взяточничество гражданина Байдена? И это ведь можно было сделать уже давно, еще до выборов, еще несколько лет назад. Не все же суды под демократами, было бы чем доказывать.

Помнится, адвокат Трампа из шкуры лез - искал доказательства. Похоже, кроме редактированных пленок ничего больше не нашлось.

То же и по выборам - одни голословные заявления. Даже Верховный суд США (где у Трампа было все схвачено) отклонил все иски по причине отсутствия реальных доказательств.

Думай-те, хоть иногда. А может сенатору республиканцу сначала лучше в американских судах попробовать доказать взяточничество гражданина Байдена? И это ведь можно было сделать уже давно, еще до выборов, еще несколько лет назад. Не все же суды под демократами, было бы чем доказывать.Помнится, адвокат Трампа из шкуры лез - искал доказательства. Похоже, кроме редактированных пленок ничего больше не нашлось.То же и по выборам - одни голословные заявления. Даже Верховный суд США (где у Трампа было все схвачено) отклонил все иски по причине отсутствия реальных доказательств.Думай-те, хоть иногда.



1) Какие пленки если сам Байден признался в своей коррупции в Украине https://ukrainian.voanews.com/a/bayden- ... 20730.html

2) Верховный суд не рассматривал дела о фальсификации выборов, а отклонил их заявив что это не его прерогатива и сказав (вполне справедливо) что подавать в суд на фальсификацию по почте нужно было до выборов, а не после.

3) Понятно, что при той монопольной власти которая сейчас пришла в США иск сенатора-республиканца не имеет перспектив, но не в этом суть.

Главное,она напомнит 70 млн.американцев реально голосовавших за Трампа что борьба за страну не закончена 1) Какие пленки если сам Байден признался в своей коррупции в Украине2) Верховный суд не рассматривал дела о фальсификации выборов, а отклонил их заявив что это не его прерогатива и сказав (вполне справедливо) что подавать в суд на фальсификацию по почте нужно было до выборов, а не после.3) Понятно, что при той монопольной власти которая сейчас пришла в США иск сенатора-республиканца не имеет перспектив, но не в этом суть.Главное,она напомнит 70 млн.американцев реально голосовавших за Трампа что борьба за страну не закончена

1)

2)Не выдумывайте.

Верховный суд США отклонил иск сторонников Трампа

Верховный суд США отклонил иск сторонников действующего президента Дональда Трампа с требованием признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Истец — генпрокурор штата Техас Кен Пакстон — утверждает, что в этих колеблющихся штатах не соблюдались нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. Суд постановил, что у иска нет юридических и фактических оснований.

И это при том, что Трамп, в аккурат под выборы подкорректировал состав суда под себя.

3) Монопольная власть? Не сочиняйте и не драматизируйте, половина штатов - республиканские. Разделение, примерно 50/50 было всегда. 1)2)Не выдумывайте.И это при том, что Трамп, в аккурат под выборы подкорректировал состав суда под себя.3) Монопольная власть? Не сочиняйте и не драматизируйте, половина штатов - республиканские. Разделение, примерно 50/50 было всегда. Schmit

Повідомлень: 1910 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6988698969906991 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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