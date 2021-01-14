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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6988698969906991

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:08

  shapo написав:
  shapo написав:Убогим порохоботам нужно знать что на следующий день после его инаугурации сенатор-республиканец собралась подать на его импичмент за взятки в Украине и Китае да и проблем внутри страны у него будет выше крыши


  Schmit написав:А может сенатору республиканцу сначала лучше в американских судах попробовать доказать взяточничество гражданина Байдена? И это ведь можно было сделать уже давно, еще до выборов, еще несколько лет назад. Не все же суды под демократами, было бы чем доказывать.
Помнится, адвокат Трампа из шкуры лез - искал доказательства. Похоже, кроме редактированных пленок ничего больше не нашлось.
То же и по выборам - одни голословные заявления. Даже Верховный суд США (где у Трампа было все схвачено) отклонил все иски по причине отсутствия реальных доказательств.
Думай-те, хоть иногда.


1) Какие пленки если сам Байден признался в своей коррупции в Украине https://ukrainian.voanews.com/a/bayden- ... 20730.html
2) Верховный суд не рассматривал дела о фальсификации выборов, а отклонил их заявив что это не его прерогатива и сказав (вполне справедливо) что подавать в суд на фальсификацию по почте нужно было до выборов, а не после.
3) Понятно, что при той монопольной власти которая сейчас пришла в США иск сенатора-республиканца не имеет перспектив, но не в этом суть.
Главное,она напомнит 70 млн.американцев реально голосовавших за Трампа что борьба за страну не закончена

1)Зображення
2)Не выдумывайте.
Верховный суд США отклонил иск сторонников Трампа
Верховный суд США отклонил иск сторонников действующего президента Дональда Трампа с требованием признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Истец — генпрокурор штата Техас Кен Пакстон — утверждает, что в этих колеблющихся штатах не соблюдались нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. Суд постановил, что у иска нет юридических и фактических оснований.

И это при том, что Трамп, в аккурат под выборы подкорректировал состав суда под себя.
3) Монопольная власть? Не сочиняйте и не драматизируйте, половина штатов - республиканские. Разделение, примерно 50/50 было всегда.
Schmit
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