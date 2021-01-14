Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Убогим порохоботам нужно знать что на следующий день после его инаугурации сенатор-республиканец собралась подать на его импичмент за взятки в Украине и Китае да и проблем внутри страны у него будет выше крыши
Schmit написав:А может сенатору республиканцу сначала лучше в американских судах попробовать доказать взяточничество гражданина Байдена? И это ведь можно было сделать уже давно, еще до выборов, еще несколько лет назад. Не все же суды под демократами, было бы чем доказывать. Помнится, адвокат Трампа из шкуры лез - искал доказательства. Похоже, кроме редактированных пленок ничего больше не нашлось. То же и по выборам - одни голословные заявления. Даже Верховный суд США (где у Трампа было все схвачено) отклонил все иски по причине отсутствия реальных доказательств. Думай-те, хоть иногда.
1) Какие пленки если сам Байден признался в своей коррупции в Украине https://ukrainian.voanews.com/a/bayden- ... 20730.html 2) Верховный суд не рассматривал дела о фальсификации выборов, а отклонил их заявив что это не его прерогатива и сказав (вполне справедливо) что подавать в суд на фальсификацию по почте нужно было до выборов, а не после. 3) Понятно, что при той монопольной власти которая сейчас пришла в США иск сенатора-республиканца не имеет перспектив, но не в этом суть. Главное,она напомнит 70 млн.американцев реально голосовавших за Трампа что борьба за страну не закончена
Верховный суд США отклонил иск сторонников действующего президента Дональда Трампа с требованием признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Истец — генпрокурор штата Техас Кен Пакстон — утверждает, что в этих колеблющихся штатах не соблюдались нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. Суд постановил, что у иска нет юридических и фактических оснований.
И это при том, что Трамп, в аккурат под выборы подкорректировал состав суда под себя. 3) Монопольная власть? Не сочиняйте и не драматизируйте, половина штатов - республиканские. Разделение, примерно 50/50 было всегда.