Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:09

shapo написав:

1) Какие пленки если сам Байден признался в своей коррупции в Украине https://ukrainian.voanews.com/a/bayden- ... 20730.html

2) Верховный суд не рассматривал дела о фальсификации выборов, а отклонил их заявив что это не его прерогатива и сказав (вполне справедливо) что подавать в суд на фальсификацию по почте нужно было до выборов, а не после.

3) Понятно, что при той монопольной власти которая сейчас пришла в США иск сенатора-республиканца не имеет перспектив, но не в этом суть.

Главное,она напомнит 70 млн.американцев реально голосовавших за Трампа что борьба за страну не закончена 1) Какие пленки если сам Байден признался в своей коррупции в Украине2) Верховный суд не рассматривал дела о фальсификации выборов, а отклонил их заявив что это не его прерогатива и сказав (вполне справедливо) что подавать в суд на фальсификацию по почте нужно было до выборов, а не после.3) Понятно, что при той монопольной власти которая сейчас пришла в США иск сенатора-республиканца не имеет перспектив, но не в этом суть.Главное,она напомнит 70 млн.американцев реально голосовавших за Трампа что борьба за страну не закончена

Schmit написав: 1) 1)

Schmit написав: 2)Не выдумывайте.

Верховный суд США отклонил иск сторонников Трампа

Верховный суд США отклонил иск сторонников действующего президента Дональда Трампа с требованием признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Истец — генпрокурор штата Техас Кен Пакстон — утверждает, что в этих колеблющихся штатах не соблюдались нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. Суд постановил, что у иска нет юридических и фактических оснований.

И это при том, что Трамп, в аккурат под выборы подкорректировал состав суда под себя. 2)Не выдумывайте.Верховный суд США отклонил иск сторонников действующего президента Дональда Трампа с требованием признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Истец — генпрокурор штата Техас Кен Пакстон — утверждает, что в этих колеблющихся штатах не соблюдались нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте.И это при том, что Трамп, в аккурат под выборы подкорректировал состав суда под себя.

Schmit написав: 3) Монопольная власть? Не сочиняйте и не драматизируйте, половина штатов - республиканские. Разделение, примерно 50/50 было всегда. 3) Монопольная власть? Не сочиняйте и не драматизируйте, половина штатов - республиканские. Разделение, примерно 50/50 было всегда.

Что, когда нечего ответить по существу признания самого Байдена о давлении на высшие госорганы Украины и зависимости ее кредита МВФ от решения выгодного ему (естественно, исключительно из "благих" побуждений никак не связанных с взятками в виде трудоустройства сынка) нужно запостить картинку?И кто после этого поверит что оба майдана не руководились тоже из США?Ничего подобного- вот решение ВС.Т.е. как пояснил ВС в кратком неподписанном постановлении, Техас не смог доказать, что у него есть законное право обращаться с такими требованиями. По мнению суда, он не продемонстрировал «юридически обоснованный интерес к тому, как выборы проводятся в других штатах».Подробнее -Ха-ха,обе палаты. президентский пост, суды, соцсети в руках одной банды плюс половина предавших Трампа республиканцев.В противовес им только 70 млн.американцев проголосовавших против. Вот сейчас и увидим что они стоят и что стоят США