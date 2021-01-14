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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6988698969906991

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:08

  shapo написав:
  shapo написав:Убогим порохоботам нужно знать что на следующий день после его инаугурации сенатор-республиканец собралась подать на его импичмент за взятки в Украине и Китае да и проблем внутри страны у него будет выше крыши


  Schmit написав:А может сенатору республиканцу сначала лучше в американских судах попробовать доказать взяточничество гражданина Байдена? И это ведь можно было сделать уже давно, еще до выборов, еще несколько лет назад. Не все же суды под демократами, было бы чем доказывать.
Помнится, адвокат Трампа из шкуры лез - искал доказательства. Похоже, кроме редактированных пленок ничего больше не нашлось.
То же и по выборам - одни голословные заявления. Даже Верховный суд США (где у Трампа было все схвачено) отклонил все иски по причине отсутствия реальных доказательств.
Думай-те, хоть иногда.


1) Какие пленки если сам Байден признался в своей коррупции в Украине https://ukrainian.voanews.com/a/bayden- ... 20730.html
2) Верховный суд не рассматривал дела о фальсификации выборов, а отклонил их заявив что это не его прерогатива и сказав (вполне справедливо) что подавать в суд на фальсификацию по почте нужно было до выборов, а не после.
3) Понятно, что при той монопольной власти которая сейчас пришла в США иск сенатора-республиканца не имеет перспектив, но не в этом суть.
Главное,она напомнит 70 млн.американцев реально голосовавших за Трампа что борьба за страну не закончена

1)Зображення
2)Не выдумывайте.
Верховный суд США отклонил иск сторонников Трампа
Верховный суд США отклонил иск сторонников действующего президента Дональда Трампа с требованием признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Истец — генпрокурор штата Техас Кен Пакстон — утверждает, что в этих колеблющихся штатах не соблюдались нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. Суд постановил, что у иска нет юридических и фактических оснований.

И это при том, что Трамп, в аккурат под выборы подкорректировал состав суда под себя.
3) Монопольная власть? Не сочиняйте и не драматизируйте, половина штатов - республиканские. Разделение, примерно 50/50 было всегда.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:09

  shapo написав:
1) Какие пленки если сам Байден признался в своей коррупции в Украине https://ukrainian.voanews.com/a/bayden- ... 20730.html
2) Верховный суд не рассматривал дела о фальсификации выборов, а отклонил их заявив что это не его прерогатива и сказав (вполне справедливо) что подавать в суд на фальсификацию по почте нужно было до выборов, а не после.
3) Понятно, что при той монопольной власти которая сейчас пришла в США иск сенатора-республиканца не имеет перспектив, но не в этом суть.
Главное,она напомнит 70 млн.американцев реально голосовавших за Трампа что борьба за страну не закончена


  Schmit написав:1)Зображення


Что, когда нечего ответить по существу признания самого Байдена о давлении на высшие госорганы Украины и зависимости ее кредита МВФ от решения выгодного ему (естественно, исключительно из "благих" побуждений никак не связанных с взятками в виде трудоустройства сынка) нужно запостить картинку?
И кто после этого поверит что оба майдана не руководились тоже из США?

  Schmit написав:2)Не выдумывайте.
Верховный суд США отклонил иск сторонников Трампа
Верховный суд США отклонил иск сторонников действующего президента Дональда Трампа с требованием признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Истец — генпрокурор штата Техас Кен Пакстон — утверждает, что в этих колеблющихся штатах не соблюдались нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. Суд постановил, что у иска нет юридических и фактических оснований.
И это при том, что Трамп, в аккурат под выборы подкорректировал состав суда под себя.


Ничего подобного
https://www.supremecourt.gov/orders/cou ... r_p860.pdf - вот решение ВС.
Т.е. как пояснил ВС в кратком неподписанном постановлении, Техас не смог доказать, что у него есть законное право обращаться с такими требованиями. По мнению суда, он не продемонстрировал «юридически обоснованный интерес к тому, как выборы проводятся в других штатах».
Подробнее - https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_v._Pennsylvania


  Schmit написав:3) Монопольная власть? Не сочиняйте и не драматизируйте, половина штатов - республиканские. Разделение, примерно 50/50 было всегда.

Ха-ха,обе палаты. президентский пост, суды, соцсети в руках одной банды плюс половина предавших Трампа республиканцев.
В противовес им только 70 млн.американцев проголосовавших против. Вот сейчас и увидим что они стоят и что стоят США
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:38

Бывшая звезда бейсбола Курт Шиллинг говорит, что страховая компания AIG отменила его страховой полис из-за его «профиля в социальных сетях», где он поддерживал Дональда Трампа.
Агент сообщил ему, что это решение было принято их отделом по связям с общественностью совместно с руководством.
Многие сторонники Трампа потеряли свои аккаунты в Twitter и Facebook из-за цензуры в социальных сетях, а теперь также растет число случаев, когда людей отрезают от банков и других финансовых сервисов.
Без страховки жить в США достаточно трудно - с ней связанны вопросы здоровья, недвижимости и автотранспорта.

https://t.me/banksta/13113


Т.е. "вина" человека только в том, что он поддержал оппонента "общепринятому" кандидату.

Может такой пункт пора добавить в банковские анкеты? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:50

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Что, когда нечего ответить по существу признания самого Байдена о давлении на высшие госорганы Украины и зависимости ее кредита МВФ от решения выгодного ему (естественно, исключительно из "благих" побуждений никак не связанных с взятками в виде трудоустройства сынка) нужно запостить картинку?
И кто после этого поверит что оба майдана не руководились тоже из США?

А з якого бодуна висновок, що це особиста ініциатива Байдена - замінити Шокіна? Реформи в тому, частково, і були, щоб замазаних і неефективних замінити на нормальних. Шокін був неефективним, хоч і старим знаьомим Порошенко. Особисто я був, тоді, тільки за.
Зеля взагалі на цьому вибори виграв - на обіцянках всіх старих замінити на нових. Тільки йому, за це, ніхто кредиту не дав, та молода команда і так своє взяла на великому крадівництві.
За кредит йому довелось ціну на енергоносії підняти - оце пряма зрада, як тріщать медвечуківські канали. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:52

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:В противовес им только 70 млн.американцев проголосовавших против. Вот сейчас и увидим что они стоят и что стоят США

В нас взагалі 73% зелебобіків. Раз виграв, як наш, і дай іншим порулити, раз нездатен, як нормальні, два строка всидіти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:17

  shapo написав:Что, когда нечего ответить по существу признания самого Байдена о давлении на высшие госорганы Украины и зависимости ее кредита МВФ от решения выгодного ему (естественно, исключительно из "благих" побуждений никак не связанных с взятками в виде трудоустройства сынка) нужно запостить картинку?
И кто после этого поверит что оба майдана не руководились тоже из США?

По ссылке не нашел никаких признаний.
Выполнить условия для получения кредита (убрать коррупционеров, которые тут же распилят кредит, оптимизировать бюджет...) это давление? Думаю нет, просто кредитору нужны гарантии, что средства вернут вовремя с процентами. Власть спокойно может не выполнять никаких требований, но забыть про кредит.
  shapo написав:Ничего подобного
https://www.supremecourt.gov/orders/cou ... r_p860.pdf - вот решение ВС.
Т.е. как пояснил ВС в кратком неподписанном постановлении, Техас не смог доказать, что у него есть законное право обращаться с такими требованиями. По мнению суда, он не продемонстрировал «юридически обоснованный интерес к тому, как выборы проводятся в других штатах».
Подробнее - https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_v._Pennsylvania

Исков было несколько, отклонены все и нет смысла углубляться в юридические подробности. Достаточно знать, что большинство в верховном суде - республиканцы и трое назначены лично Трампом.
  shapo написав:Ха-ха,обе палаты. президентский пост, суды, соцсети в руках одной банды плюс половина предавших Трампа республиканцев.
В противовес им только 70 млн.американцев проголосовавших против. Вот сейчас и увидим что они стоят и что стоят США

Вижу, вы без теорий заговоров жить не можете.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:25

Интересно, сколько распилили на этих календариках, и выписал си себе за это премию Лещенко

"Укрзализныця" выпустила календарь на 2021-й год с изображением "Ласточки" от РЖД


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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:44

Портников с 43:17 шкварит про Украину. А до того про Америку. И толково. 8)

Libo
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