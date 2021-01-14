Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Убогим порохоботам нужно знать что на следующий день после его инаугурации сенатор-республиканец собралась подать на его импичмент за взятки в Украине и Китае да и проблем внутри страны у него будет выше крыши
Schmit написав:А может сенатору республиканцу сначала лучше в американских судах попробовать доказать взяточничество гражданина Байдена? И это ведь можно было сделать уже давно, еще до выборов, еще несколько лет назад. Не все же суды под демократами, было бы чем доказывать. Помнится, адвокат Трампа из шкуры лез - искал доказательства. Похоже, кроме редактированных пленок ничего больше не нашлось. То же и по выборам - одни голословные заявления. Даже Верховный суд США (где у Трампа было все схвачено) отклонил все иски по причине отсутствия реальных доказательств. Думай-те, хоть иногда.
1) Какие пленки если сам Байден признался в своей коррупции в Украине https://ukrainian.voanews.com/a/bayden- ... 20730.html 2) Верховный суд не рассматривал дела о фальсификации выборов, а отклонил их заявив что это не его прерогатива и сказав (вполне справедливо) что подавать в суд на фальсификацию по почте нужно было до выборов, а не после. 3) Понятно, что при той монопольной власти которая сейчас пришла в США иск сенатора-республиканца не имеет перспектив, но не в этом суть. Главное,она напомнит 70 млн.американцев реально голосовавших за Трампа что борьба за страну не закончена
Верховный суд США отклонил иск сторонников действующего президента Дональда Трампа с требованием признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Истец — генпрокурор штата Техас Кен Пакстон — утверждает, что в этих колеблющихся штатах не соблюдались нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. Суд постановил, что у иска нет юридических и фактических оснований.
И это при том, что Трамп, в аккурат под выборы подкорректировал состав суда под себя. 3) Монопольная власть? Не сочиняйте и не драматизируйте, половина штатов - республиканские. Разделение, примерно 50/50 было всегда.
shapo написав: 1) Какие пленки если сам Байден признался в своей коррупции в Украине https://ukrainian.voanews.com/a/bayden- ... 20730.html 2) Верховный суд не рассматривал дела о фальсификации выборов, а отклонил их заявив что это не его прерогатива и сказав (вполне справедливо) что подавать в суд на фальсификацию по почте нужно было до выборов, а не после. 3) Понятно, что при той монопольной власти которая сейчас пришла в США иск сенатора-республиканца не имеет перспектив, но не в этом суть. Главное,она напомнит 70 млн.американцев реально голосовавших за Трампа что борьба за страну не закончена
Schmit написав:1)
Что, когда нечего ответить по существу признания самого Байдена о давлении на высшие госорганы Украины и зависимости ее кредита МВФ от решения выгодного ему (естественно, исключительно из "благих" побуждений никак не связанных с взятками в виде трудоустройства сынка) нужно запостить картинку? И кто после этого поверит что оба майдана не руководились тоже из США?
Schmit написав:2)Не выдумывайте. Верховный суд США отклонил иск сторонников Трампа Верховный суд США отклонил иск сторонников действующего президента Дональда Трампа с требованием признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Истец — генпрокурор штата Техас Кен Пакстон — утверждает, что в этих колеблющихся штатах не соблюдались нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. Суд постановил, что у иска нет юридических и фактических оснований. И это при том, что Трамп, в аккурат под выборы подкорректировал состав суда под себя.
Schmit написав:3) Монопольная власть? Не сочиняйте и не драматизируйте, половина штатов - республиканские. Разделение, примерно 50/50 было всегда.
Ха-ха,обе палаты. президентский пост, суды, соцсети в руках одной банды плюс половина предавших Трампа республиканцев. В противовес им только 70 млн.американцев проголосовавших против. Вот сейчас и увидим что они стоят и что стоят США
Бывшая звезда бейсбола Курт Шиллинг говорит, что страховая компания AIG отменила его страховой полис из-за его «профиля в социальных сетях», где он поддерживал Дональда Трампа. Агент сообщил ему, что это решение было принято их отделом по связям с общественностью совместно с руководством. Многие сторонники Трампа потеряли свои аккаунты в Twitter и Facebook из-за цензуры в социальных сетях, а теперь также растет число случаев, когда людей отрезают от банков и других финансовых сервисов. Без страховки жить в США достаточно трудно - с ней связанны вопросы здоровья, недвижимости и автотранспорта.
shapo написав:Что, когда нечего ответить по существу признания самого Байдена о давлении на высшие госорганы Украины и зависимости ее кредита МВФ от решения выгодного ему (естественно, исключительно из "благих" побуждений никак не связанных с взятками в виде трудоустройства сынка) нужно запостить картинку? И кто после этого поверит что оба майдана не руководились тоже из США?
А з якого бодуна висновок, що це особиста ініциатива Байдена - замінити Шокіна? Реформи в тому, частково, і були, щоб замазаних і неефективних замінити на нормальних. Шокін був неефективним, хоч і старим знаьомим Порошенко. Особисто я був, тоді, тільки за. Зеля взагалі на цьому вибори виграв - на обіцянках всіх старих замінити на нових. Тільки йому, за це, ніхто кредиту не дав, та молода команда і так своє взяла на великому крадівництві. За кредит йому довелось ціну на енергоносії підняти - оце пряма зрада, як тріщать медвечуківські канали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Что, когда нечего ответить по существу признания самого Байдена о давлении на высшие госорганы Украины и зависимости ее кредита МВФ от решения выгодного ему (естественно, исключительно из "благих" побуждений никак не связанных с взятками в виде трудоустройства сынка) нужно запостить картинку? И кто после этого поверит что оба майдана не руководились тоже из США?
По ссылке не нашел никаких признаний. Выполнить условия для получения кредита (убрать коррупционеров, которые тут же распилят кредит, оптимизировать бюджет...) это давление? Думаю нет, просто кредитору нужны гарантии, что средства вернут вовремя с процентами. Власть спокойно может не выполнять никаких требований, но забыть про кредит.
Исков было несколько, отклонены все и нет смысла углубляться в юридические подробности. Достаточно знать, что большинство в верховном суде - республиканцы и трое назначены лично Трампом.
shapo написав:Ха-ха,обе палаты. президентский пост, суды, соцсети в руках одной банды плюс половина предавших Трампа республиканцев. В противовес им только 70 млн.американцев проголосовавших против. Вот сейчас и увидим что они стоят и что стоят США