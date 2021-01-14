Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Что, когда нечего ответить по существу признания самого Байдена о давлении на высшие госорганы Украины и зависимости ее кредита МВФ от решения выгодного ему (естественно, исключительно из "благих" побуждений никак не связанных с взятками в виде трудоустройства сынка) нужно запостить картинку? И кто после этого поверит что оба майдана не руководились тоже из США?
По ссылке не нашел никаких признаний. Выполнить условия для получения кредита (убрать коррупционеров, которые тут же распилят кредит, оптимизировать бюджет...) это давление? Думаю нет, просто кредитору нужны гарантии, что средства вернут вовремя с процентами. Власть спокойно может не выполнять никаких требований, но забыть про кредит.
Исков было несколько, отклонены все и нет смысла углубляться в юридические подробности. Достаточно знать, что большинство в верховном суде - республиканцы и трое назначены лично Трампом.
shapo написав:Ха-ха,обе палаты. президентский пост, суды, соцсети в руках одной банды плюс половина предавших Трампа республиканцев. В противовес им только 70 млн.американцев проголосовавших против. Вот сейчас и увидим что они стоят и что стоят США
Вижу, вы без теорий заговоров жить не можете.
1) Порохоботы не понимают элементарных вещей. Для них требование официального представителя другой страны, да ещё с сыном получающим в компании этой страны 50000 баксов в месяц ни за что снять генпрокурора занимающейся делом этой компании по уклонению от уплаты налогов, норма, а не вопиющий факт вмешательства во внутренние дела якобы суверенной страны 2) Я вам привёл юридическое обоснование отказа ВС в иске штата Техас и показал что никакие фальсификации в ходе выборов ВС не рассматривал, а вы мне Бла-бла и совсем не про-европейское убеждение что у Трампа там большинство. Вы что, тоже уже не верите объективность американского правосудия с запуганными судьями? 3)Какие ещё теории заговора, это послевыборный расклад в США
shapo написав:Что, когда нечего ответить по существу признания самого Байдена о давлении на высшие госорганы Украины и зависимости ее кредита МВФ от решения выгодного ему (естественно, исключительно из "благих" побуждений никак не связанных с взятками в виде трудоустройства сынка) нужно запостить картинку? И кто после этого поверит что оба майдана не руководились тоже из США?
А з якого бодуна висновок, що це особиста ініциатива Байдена - замінити Шокіна? Реформи в тому, частково, і були, щоб замазаних і неефективних замінити на нормальних. Шокін був неефективним, хоч і старим знаьомим Порошенко. Особисто я був, тоді, тільки за. Зеля взагалі на цьому вибори виграв - на обіцянках всіх старих замінити на нових. Тільки йому, за це, ніхто кредиту не дав, та молода команда і так своє взяла на великому крадівництві. За кредит йому довелось ціну на енергоносії підняти - оце пряма зрада, як тріщать медвечуківські канали.
Т. е. Порошенко не поднимал тарифы больше чем требовал МВФ и не хвастал этим Байдену
shapo написав:Т. е. Порошенко не поднимал тарифы больше чем требовал МВФ и не хвастал этим Байдену
Піднімав, і шокіних знімав, на вимогу партнерів. І Зеля те саме робить, і наступний буде робити. Так само і в інших країнах - хто платить, той і замовляє музику - США, ЄС , Китай чи Раша. Опозиція, звісно, може вставати в незалежно позу, тільки буде робити те саме, коли стане владою. Бо таке життя, на відміну від ватних казочок про незалежність, хоча самі їздять на поклон до Пуйла, в якого на підсосі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Т. е. Порошенко не поднимал тарифы больше чем требовал МВФ и не хвастал этим Байдену
Піднімав, і шокіних знімав, на вимогу партнерів. І Зеля те саме робить, і наступний буде робити. Так само і в інших країнах - хто платить, той і замовляє музику - США, ЄС , Китай чи Раша. Опозиція, звісно, може вставати в незалежно позу, тільки буде робити те саме, коли стане владою. Бо таке життя, на відміну від ватних казочок про незалежність, хоча самі їздять на поклон до Пуйла, в якого на підсосі.
Про то, что так делали все, согласен, и результат? А вот если будут делать и дальше ,то от страны мало что останется
Система устроена так, как она устроена и изменить её, фактически -невозможно без применения Силы, превосходящей силу Властьимущих, что в условиях глобализма - утопия!
То есть, надо приянять тот факт, что Коррупция является составной частью современного Государства и отличие коррупции в развитых странах от коррупции в странах "третьего мира", лишь в масштабах и скрытости этой коррупции от электората.
Теоретически, все политические лидеры, так или иначе - зависимы от своих спонсоров и проводя свою политику, прежде всего - исполняют обязанности перед Спонсорами а не перед "своими избирателями".
Выборы президента в США, это чистейшая политика и побеждает тот, у кого более сильные Спонсоры, способные задействовать свои свзяи и самые различные механизмы "обработки электората" или же "подсчёт голосов"!
Что касается "коммерческих интересов Байдена в Украине", то с точки зрения Бизнеса, в этом нет ничего плохого, как... если бы какой-нибудь высокопоставленный украинский чиновник, к примеру, договаривался о частных инвестициях в Сомали, притом.. не забывайте, что Прибыль от деятельности частной компании Байдена, возвращалась бы в США и работала на благо Америки!
Украина для США, это... как Зимбабве для Украины! Далёкая, отсталая страна, одна из беднейших стран в мире, с разрушенной промышленностью и терзаяемая изнутри и снаружи!
Ребята, да мы для них... дичь какая-то, мрак отстойный!!! Тут, встретил знакомого америкоса(коренного), не общались лет 20-ть... разговор зашел за "жизнь в Украине"! Он не мог поверить, что Украина - имеет ВВП на человака, в пять раз меньше, чем в США!!! И это при сходных а то и более высоких ценах на энергоносители!
Понимаете?
Ну.. это, для сравнения... если в Украине, у многих, реальная зарплата до 250 баксов на руки(не шучу), то представьте... что Вам кто-то будет говорить о зарплата в какой-то европейской стране в 50 баксов при средних европейских ценах!!! ВВП на рыло и среднюю зарплату - различаю, привел для общего осознания Мрака.
Это реальное Дно-Днищенское у нас, но главное: Это наши проблемы а не проблемы американцев. Мы для них - дикое племя какое-то, мумбо-юмбо.
Поэтому, западные бизнесмены, смотрят на Украину как когда-то смотрели на индейцев "Первооткрыватели США"! Какие бы "стеклянные бусы" этим лохам впарить, чтобы свой интерес поиметь?
Вот Вам и вся политика! Наши договариваются, как бы побольше "стекляных бус" получить за Природные и Человеческие ресурсы Украины, как бы эти "бусы" вывезти и перечислить на свои счета в Цивилизованных странах!
Исходя из Вышесказанного, Украине не хватает проукраинского Правительства, которое бы защищало интересы граждан Украины а не "первооткрывателей"! Однако, как сказано выше -это нереально, т.к. для защиты Интересов Украины, у Украины нет ни Силы ни экономической грамотности, ни политической воли.
Поэтому, обсуждение вот всего этого, кто там Байдену чего должен и пр. "требования МВФ" - не имеют смысла.
не наше .... дело, что там и как! Великие Западные Отцы-Основатели - сам разберутся, как нам жить и когда умирать!
Replay написав:Система устроена так, как она устроена и изменить её, фактически -невозможно без применения Силы, превосходящей силу Властьимущих, что в условиях глобализма - утопия!
То есть, надо приянять тот факт, что Коррупция является составной частью современного Государства и отличие коррупции в развитых странах от коррупции в странах "третьего мира", лишь в масштабах и скрытости этой коррупции от электората.
Теоретически, все политические лидеры, так или иначе - зависимы от своих спонсоров и проводя свою политику, прежде всего - исполняют обязанности перед Спонсорами а не перед "своими избирателями".
Выборы президента в США, это чистейшая политика и побеждает тот, у кого более сильные Спонсоры, способные задействовать свои свзяи и самые различные механизмы "обработки электората" или же "подсчёт голосов"!
Что касается "коммерческих интересов Байдена в Украине", то с точки зрения Бизнеса, в этом нет ничего плохого, как... если бы какой-нибудь высокопоставленный украинский чиновник, к примеру, договаривался о частных инвестициях в Сомали, притом.. не забывайте, что Прибыль от деятельности частной компании Байдена, возвращалась бы в США и работала на благо Америки!
Украина для США, это... как Зимбабве для Украины! Далёкая, отсталая страна, одна из беднейших стран в мире, с разрушенной промышленностью и терзаяемая изнутри и снаружи!
Ребята, да мы для них... дичь какая-то, мрак отстойный!!! Тут, встретил знакомого америкоса(коренного), не общались лет 20-ть... разговор зашел за "жизнь в Украине"! Он не мог поверить, что Украина - имеет ВВП на человака, в пять раз меньше, чем в США!!! И это при сходных а то и более высоких ценах на энергоносители!
Понимаете?
Ну.. это, для сравнения... если в Украине, у многих, реальная зарплата до 250 баксов на руки(не шучу), то представьте... что Вам кто-то будет говорить о зарплата в какой-то европейской стране в 50 баксов при средних европейских ценах!!! ВВП на рыло и среднюю зарплату - различаю, привел для общего осознания Мрака.
Это реальное Дно-Днищенское у нас, но главное: Это наши проблемы а не проблемы американцев. Мы для них - дикое племя какое-то, мумбо-юмбо.
Поэтому, западные бизнесмены, смотрят на Украину как когда-то смотрели на индейцев "Первооткрыватели США"! Какие бы "стеклянные бусы" этим лохам впарить, чтобы свой интерес поиметь?
Вот Вам и вся политика! Наши договариваются, как бы побольше "стекляных бус" получить за Природные и Человеческие ресурсы Украины, как бы эти "бусы" вывезти и перечислить на свои счета в Цивилизованных странах!
Исходя из Вышесказанного, Украине не хватает проукраинского Правительства, которое бы защищало интересы граждан Украины а не "первооткрывателей"! Однако, как сказано выше -это нереально, т.к. для защиты Интересов Украины, у Украины нет ни Силы ни экономической грамотности, ни политической воли.
Поэтому, обсуждение вот всего этого, кто там Байдену чего должен и пр. "требования МВФ" - не имеют смысла.
не наше .... дело, что там и как! Великие Западные Отцы-Основатели - сам разберутся, как нам жить и когда умирать!
Очень самокритично и практически комплимент Путину, Киму, Пину, аятоллам(дополните если кого забыл)