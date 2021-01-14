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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:39
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Schmit
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:56
tumos написав: stm написав:И что много случаев насчитать уже можно?
Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё
Я где-то читал, что на форуме есть пользователь из Канады. Было бы интересно послушать его впечатления от гендерной политики и работе ювенальной юстиции в этой стране.
Моей мамы подруга гражданка Канады вот уж лет 30. Её дочка и сын говорят на русском, иврите, французском, английском. Её годовалая внучка сейчас пытается говорить на русском с бабушкой/дедушкой, английском с папой/мамой. В школе будет изучать французский как обязательный. Называет родителей мама, папа на 2х языках. Что мне узнать про ювенарной юстиции Канады надо?
До 14 лет там нельзя оставлять ребенка одного дома - это самое страшное. Нельзя оставлять ребенка одного в машине на стоянке у супермаркета, что вообще логично. Там не защищают эфимерность традиционной семьи, там учат что если папа колотит маму надо звонить 911. У нас впервые в Киевской области открыли (и явно соросята) дом помощи женщинам пострадавшим от насилия в семье. Почему такое постоянно я вижу от соросят или рептилоидов, а не от традиционных ценностей я понять не могу. Почему традиционные ценности по РФ Естественный прирост: −0,02. А по Швеции где с 2009 шурует борьба с традиционным, естественный прирост 2,6. Что-то в консерватории подправьте, явно в ней проблема )))
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stm
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:09
stm написав: tumos написав: stm написав:И что много случаев насчитать уже можно?
Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё
Я где-то читал, что на форуме есть пользователь из Канады. Было бы интересно послушать его впечатления от гендерной политики и работе ювенальной юстиции в этой стране.
Моей мамы подруга гражданка Канады вот уж лет 30. Её дочка и сын говорят на русском, иврите, французском, английском. Её годовалая внучка сейчас пытается говорить на русском с бабушкой/дедушкой, английском с папой/мамой. В школе будет изучать французский как обязательный. Называет родителей мама, папа на 2х языках. Что мне узнать про ювенарной юстиции Канады надо?
До 14 лет там нельзя оставлять ребенка одного дома - это самое страшное. Нельзя оставлять ребенка одного в машине на стоянке у супермаркета, что вообще логично. Там не защищают эфимерность традиционной семьи, там учат что если папа колотит маму надо звонить 911. У нас впервые в Киевской области открыли (и явно соросята) дом помощи женщинам пострадавшим от насилия в семье. Почему такое постоянно я вижу от соросят или рептилоидов, а не от традиционных ценностей я понять не могу. Почему традиционные ценности по РФ Естественный прирост: −0,02. А по Швеции где с 2009 шурует борьба с традиционным, естественный прирост 2,6. Что-то в консерватории подправьте, явно в ней проблема )))
1) Откуда иврит в Канаде? Наверное, бывшие израильтяне
2) В Швеции рождаемость от шведов или понаехавших совсем из других стран с другой религией?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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