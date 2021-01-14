Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
stm написав:И что много случаев насчитать уже можно? Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё
Я где-то читал, что на форуме есть пользователь из Канады. Было бы интересно послушать его впечатления от гендерной политики и работе ювенальной юстиции в этой стране.
Моей мамы подруга гражданка Канады вот уж лет 30. Её дочка и сын говорят на русском, иврите, французском, английском. Её годовалая внучка сейчас пытается говорить на русском с бабушкой/дедушкой, английском с папой/мамой. В школе будет изучать французский как обязательный. Называет родителей мама, папа на 2х языках. Что мне узнать про ювенарной юстиции Канады надо? До 14 лет там нельзя оставлять ребенка одного дома - это самое страшное. Нельзя оставлять ребенка одного в машине на стоянке у супермаркета, что вообще логично. Там не защищают эфимерность традиционной семьи, там учат что если папа колотит маму надо звонить 911. У нас впервые в Киевской области открыли (и явно соросята) дом помощи женщинам пострадавшим от насилия в семье. Почему такое постоянно я вижу от соросят или рептилоидов, а не от традиционных ценностей я понять не могу. Почему традиционные ценности по РФ Естественный прирост: −0,02. А по Швеции где с 2009 шурует борьба с традиционным, естественный прирост 2,6. Что-то в консерватории подправьте, явно в ней проблема )))
1) Откуда иврит в Канаде? Наверное, бывшие израильтяне 2) В Швеции рождаемость от шведов или понаехавших совсем из других стран с другой религией?
Эксперт о тарифном майдане: вся народная ненависть упадёт на Зеленского КИЕВ, 15 января 2021
Задумка офиса президента Украины следующая — максимально поднять все тарифы, и «пинком под зад» выгнать с должности премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, заявил в своем комментарии 15 января политический эксперт Дмитрий Корнейчук.
По его словам, офис президента обставит ситуацию так, будто в повышении тарифов виновен исключительно Шмыгаль.
«Примерно так сделал в 2016 году Порошенко ‑ и навсегда обнулил рейтинг Яценюка… Вот только сейчас иная ситуация. И все знают, что Шмыгаль — просто ничто, выполняющее команды Зеленского, и никакого негатива Шмыгаль на себя не возьмёт. Вся народная ненависть упадёт именно на Зеленского», — предсказывает эксперт.
Также он критически оценил решение правительства не возвращать льготный тариф на электроэнергию, а выплатить субсидию в 1000 грн неким владельцам электрокотлов. «Скажите офису президента, что у нищих пенсионеров нет электрокотлов! Хотя, думаю, тот это знает. И сознательно продолжает тарифный геноцид пенсионеров и всех украинцев», — заявил Корнейчук.