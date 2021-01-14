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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6989699069916992

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:09

  stm написав:
  tumos написав:
  stm написав:И что много случаев насчитать уже можно? Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё ;)

Я где-то читал, что на форуме есть пользователь из Канады. Было бы интересно послушать его впечатления от гендерной политики и работе ювенальной юстиции в этой стране.

Моей мамы подруга гражданка Канады вот уж лет 30. Её дочка и сын говорят на русском, иврите, французском, английском. Её годовалая внучка сейчас пытается говорить на русском с бабушкой/дедушкой, английском с папой/мамой. В школе будет изучать французский как обязательный. Называет родителей мама, папа на 2х языках. Что мне узнать про ювенарной юстиции Канады надо? ;) До 14 лет там нельзя оставлять ребенка одного дома - это самое страшное. Нельзя оставлять ребенка одного в машине на стоянке у супермаркета, что вообще логично. Там не защищают эфимерность традиционной семьи, там учат что если папа колотит маму надо звонить 911. У нас впервые в Киевской области открыли (и явно соросята) дом помощи женщинам пострадавшим от насилия в семье. Почему такое постоянно я вижу от соросят или рептилоидов, а не от традиционных ценностей я понять не могу. Почему традиционные ценности по РФ Естественный прирост: −0,02. А по Швеции где с 2009 шурует борьба с традиционным, естественный прирост 2,6. Что-то в консерватории подправьте, явно в ней проблема )))

1) Откуда иврит в Канаде? Наверное, бывшие израильтяне
2) В Швеции рождаемость от шведов или понаехавших совсем из других стран с другой религией?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:52

Из большого интервью с Ляшко:
...
Про заборону на продаж шкарпеток та іншого в супермаркетах. На основі яких даних прийнято це рішення? Чи була проведена якась попередня робота, яка показала, що є сенс у такій забороні?

Не повірите, так.

Ви знаєте, скільки зустрічей було проведено в цьому кабінеті та онлайн з представниками бізнесу? Я зараз скажу таку сокровенну річ: ці обмеження – прохання бізнесу.

Прохання бізнесу не продавати шкарпетки?

Обмежити продаж товарів не першої необхідності.
...

Из https://lb.ua/society/2021/01/15/475283 ... odimo.html
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:58

Эксперт о тарифном майдане: вся народная ненависть упадёт на Зеленского
КИЕВ, 15 января 2021

Задумка офиса президента Украины следующая — максимально поднять все тарифы, и «пинком под зад» выгнать с должности премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, заявил в своем комментарии 15 января политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

По его словам, офис президента обставит ситуацию так, будто в повышении тарифов виновен исключительно Шмыгаль.

«Примерно так сделал в 2016 году Порошенко ‑ и навсегда обнулил рейтинг Яценюка… Вот только сейчас иная ситуация. И все знают, что Шмыгаль — просто ничто, выполняющее команды Зеленского, и никакого негатива Шмыгаль на себя не возьмёт. Вся народная ненависть упадёт именно на Зеленского», — предсказывает эксперт.

Также он критически оценил решение правительства не возвращать льготный тариф на электроэнергию, а выплатить субсидию в 1000 грн неким владельцам электрокотлов.

«Скажите офису президента, что у нищих пенсионеров нет электрокотлов! Хотя, думаю, тот это знает. И сознательно продолжает тарифный геноцид пенсионеров и всех украинцев», — заявил Корнейчук.

https://regnum.ru/news/society/3164355.html
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:08

  stm написав:Что мне узнать про ювенарной юстиции Канады надо?

Интересно для начала было бы узнать их мнение по законопроекту:
https://parl.ca/DocumentViewer/en/43-1/ ... st-reading
и следующей ремарке в новостях:
https://www.youtube.com/watch?v=DGQAT_lq20c
tumos
 
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