Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
stm написав:И что много случаев насчитать уже можно? Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё
Я где-то читал, что на форуме есть пользователь из Канады. Было бы интересно послушать его впечатления от гендерной политики и работе ювенальной юстиции в этой стране.
Моей мамы подруга гражданка Канады вот уж лет 30. Её дочка и сын говорят на русском, иврите, французском, английском. Её годовалая внучка сейчас пытается говорить на русском с бабушкой/дедушкой, английском с папой/мамой. В школе будет изучать французский как обязательный. Называет родителей мама, папа на 2х языках. Что мне узнать про ювенарной юстиции Канады надо? До 14 лет там нельзя оставлять ребенка одного дома - это самое страшное. Нельзя оставлять ребенка одного в машине на стоянке у супермаркета, что вообще логично. Там не защищают эфимерность традиционной семьи, там учат что если папа колотит маму надо звонить 911. У нас впервые в Киевской области открыли (и явно соросята) дом помощи женщинам пострадавшим от насилия в семье. Почему такое постоянно я вижу от соросят или рептилоидов, а не от традиционных ценностей я понять не могу. Почему традиционные ценности по РФ Естественный прирост: −0,02. А по Швеции где с 2009 шурует борьба с традиционным, естественный прирост 2,6. Что-то в консерватории подправьте, явно в ней проблема )))
1) Откуда иврит в Канаде? Наверное, бывшие израильтяне 2) В Швеции рождаемость от шведов или понаехавших совсем из других стран с другой религией?
Эксперт о тарифном майдане: вся народная ненависть упадёт на Зеленского КИЕВ, 15 января 2021
Задумка офиса президента Украины следующая — максимально поднять все тарифы, и «пинком под зад» выгнать с должности премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, заявил в своем комментарии 15 января политический эксперт Дмитрий Корнейчук.
По его словам, офис президента обставит ситуацию так, будто в повышении тарифов виновен исключительно Шмыгаль.
«Примерно так сделал в 2016 году Порошенко ‑ и навсегда обнулил рейтинг Яценюка… Вот только сейчас иная ситуация. И все знают, что Шмыгаль — просто ничто, выполняющее команды Зеленского, и никакого негатива Шмыгаль на себя не возьмёт. Вся народная ненависть упадёт именно на Зеленского», — предсказывает эксперт.
Также он критически оценил решение правительства не возвращать льготный тариф на электроэнергию, а выплатить субсидию в 1000 грн неким владельцам электрокотлов. «Скажите офису президента, что у нищих пенсионеров нет электрокотлов! Хотя, думаю, тот это знает. И сознательно продолжает тарифный геноцид пенсионеров и всех украинцев», — заявил Корнейчук.
shapo написав:Т. е. Порошенко не поднимал тарифы больше чем требовал МВФ и не хвастал этим Байдену
Піднімав, і шокіних знімав, на вимогу партнерів. І Зеля те саме робить, і наступний буде робити. Так само і в інших країнах - хто платить, той і замовляє музику - США, ЄС , Китай чи Раша. Опозиція, звісно, може вставати в незалежно позу, тільки буде робити те саме, коли стане владою. Бо таке життя, на відміну від ватних казочок про незалежність, хоча самі їздять на поклон до Пуйла, в якого на підсосі.
Вот серьезно: Вам самому не смешно утверждать - ватні казочки про незалежність?
Мне даже лень давать Вам давать цитаты, в которых эти казочки пели от борца за незалежність Бандери и до пламенных речей Порошенко. Незалежності.
В то время, как ватаны-рашомирцы прямо и голосили о под рашку, тобто чуть ли не полной залежности. Совки о добром СССР, в котором Украина была зележна от Московии. И основною докорою им было именно - рабство, залежність и т.п.
Ну это же капець... Как удобно, так и используете.
Тут вся нацполитика построена на казочке о Незалежности, за неё испокон веков и до ныне люди головы кладут (по крайней мере по официальному оформлению и призывам). И тут Вы выдаёте - ватні казочки про незалежність.
detroytred написав:Вот серьезно: Вам самому не смешно утверждать - ватні казочки про незалежність?
Мне даже лень давать Вам давать цитаты, в которых эти казочки пели от борца за незалежність Бандери и до пламенных речей Порошенко. Незалежності.
В то время, как ватаны-рашомирцы прямо и голосили о под рашку, тобто чуть ли не полной залежности. Совки о добром СССР, в котором Украина была зележна от Московии. И основною докорою им было именно - рабство, залежність и т.п.
Ну это же капець... Как удобно, так и используете.
Тут вся нацполитика построена на казочки о Незалежности, за неё испокон веков и до ныне люди головы кладут (по крайней мере по официальному оформлению и призывам). И тут Вы выдаёте - ватні казочки про незалежність.
Это даже не Квартал...
Повторюсь - ватні казочки про незалежність співають з медведчуківських каналів. Про нову Швейцарію, про зовнішнє керування, про Асоціацію, яка зробила наших виробників неконкурентноспроможними, про тарифний геноцид, на вимогу МВФ, про медичний геноцид, бо не купуємо Спутнік V, далі перераховувати? Тільки, коли вони стануть владою, то будуть робити те, що скаже Путін, і зовнішня залежність і керування будуть ще більшими. Як в Білорусі. Що тут незрозуміло?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Оказывается, Порошенко был порядочным человеком.
Я з Порошенко жити чи спати не збираюсь. Порядність - це не головна якість Президента. Можливо(усі так говорять) Зеленський, як людина, краще ніж Порошенко. Але, як президент, Зеленський повний нуль у порівнянні з Порошенко.
andrijk777 написав:Зеленський, як людина, краще ніж Порошенко.Але, як президент, Зеленський повний нуль у порівнянні з Порошенко.
А в чому виражається кращість як людини в Зеленського? У вмінні жартувати про Україна=повія яка всім дає? Чи в жартах про ебонітові палички? Чи в музикальних варіаціях хером по роялю? Чи в податкових платежах?
shapo написав:Оказывается, Порошенко был порядочным человеком.
Я з Порошенко жити чи спати не збираюсь. Порядність - це не головна якість Президента. Можливо(усі так говорять) Зеленський, як людина, краще ніж Порошенко. Але, як президент, Зеленський повний нуль у порівнянні з Порошенко.
Нули абсолютно одинаковые судя по результатам, а не риторике. Более того, Зеленский продолжает его курс обманув избирателей. Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями. Медицина уничтожалась ещё интенсивное чем сейчас, хотя это не заслуга Зеленского, а ковида. Образование деградирует также как и разворовывание бюджета. Один обещал закончить войну за 2 недели, другой не помню за сколько. Единственное его достижение - безвиз, но вопрос цены уплаченной за это, в т. ч. всяким Байдена. Да и в связи с коронавирусом и новой мировой реальности безвиза уже не будет в прежнем виде точно.Забыл ещё одно - в активе Порошенко разделение страны на про-украинских и про-российских. У Зеленского этого нет, но институты нацпамяти и пр. инструменты этого он свинства он не ликвидировал, так что и тут в фарватере идёт том же