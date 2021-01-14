stm написав:

tumos написав: stm написав: И что много случаев насчитать уже можно? Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё

Я где-то читал, что на форуме есть пользователь из Канады. Было бы интересно послушать его впечатления от гендерной политики и работе ювенальной юстиции в этой стране. Я где-то читал, что на форуме есть пользователь из Канады. Было бы интересно послушать его впечатления от гендерной политики и работе ювенальной юстиции в этой стране.

Моей мамы подруга гражданка Канады вот уж лет 30. Её дочка и сын говорят на русском, иврите, французском, английском. Её годовалая внучка сейчас пытается говорить на русском с бабушкой/дедушкой, английском с папой/мамой. В школе будет изучать французский как обязательный. Называет родителей мама, папа на 2х языках. Что мне узнать про ювенарной юстиции Канады надо?До 14 лет там нельзя оставлять ребенка одного дома - это самое страшное. Нельзя оставлять ребенка одного в машине на стоянке у супермаркета, что вообще логично. Там не защищают эфимерность традиционной семьи, там учат что если папа колотит маму надо звонить 911. У нас впервые в Киевской области открыли (и явно соросята) дом помощи женщинам пострадавшим от насилия в семье. Почему такое постоянно я вижу от соросят или рептилоидов, а не от традиционных ценностей я понять не могу. Почему традиционные ценности по РФ Естественный прирост: −0,02. А по Швеции где с 2009 шурует борьба с традиционным, естественный прирост 2,6. Что-то в консерватории подправьте, явно в ней проблема )))