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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6990699169926993 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:36

Як вважаєте впровадять чи ні? Я вірно розумію ідею зменшення кількості депутатів до 300 - як спосіб полегшення прийняття рішеньЯк вважаєте впровадять чи ні? Lady_N

Повідомлень: 154 З нами з: 05.07.20 Подякував: 35 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:42 shapo написав: Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями. Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями. Короткий лікбез з економіки

1 Є прямі податки на доходи - чим вони вищі , тим сильніше вони тормозять зростання виробництва товарів/послуг

2 Є не прямі податки ( податок з споживання- тарифи на комуналку, алкоголь/тютюн/паливо, ПДВ , акцизи) - ці податки , це податки на споживання, які зменшують розміри споживання

2 Україна мало виготовляє - тому треба

а - зменшити прямі податки(щоб прискорити збільшення виробництва товарів послуг)

б - збільшити не прямі(що зменшить споживання)



Логіка дій Порошенка з премєрами Яценюком/Гройсманом

а - зменшуємо прямі податки ( ЄСВ з 42 до 22%), при цьому збільшуючи мінімалку

б - збільшуємо не прямі(тарифи на газ) на практично таку ж сумму

в - вводимо субсидій на 70 млрд грн



Якщо так би рухались далі - то в якійсь точці був би досягнутий баланс..

Що робить Зеленський з премєрами Гончарук/Шмигаль

а -Збільшує мінімалку-тобто примусово збільшує суми виплат прямих податків

б -Нічим не компенсуючи для підприємців збільшення прямих податків- збільшує розходи по непрямим (тарифи на газ)

в -зменшує обєм субсидій до 44 млрд...



Тому те що в Порошенка виглядало структурними перетвореннями які вели до покращень, в Зеленського виглядає трешем ,який стабільно погіршує ситуацію з кожним наступним кроком Короткий лікбез з економіки1 Є прямі податки на доходи - чим вони вищі , тим сильніше вони тормозять зростання виробництва товарів/послуг2 Є не прямі податки ( податок з споживання- тарифи на комуналку, алкоголь/тютюн/паливо, ПДВ , акцизи) - ці податки , це податки на споживання, які зменшують розміри споживання2 Україна мало виготовляє - тому требаа - зменшити прямі податки(щоб прискорити збільшення виробництва товарів послуг)б - збільшити не прямі(що зменшить споживання)Логіка дій Порошенка з премєрами Яценюком/Гройсманома - зменшуємо прямі податки ( ЄСВ з 42 до 22%), при цьому збільшуючи мінімалкуб - збільшуємо не прямі(тарифи на газ) на практично таку ж суммув - вводимо субсидій на 70 млрд грнЯкщо так би рухались далі - то в якійсь точці був би досягнутий баланс..Що робить Зеленський з премєрами Гончарук/Шмигальа -Збільшує мінімалку-тобто примусово збільшує суми виплат прямих податківб -Нічим не компенсуючи для підприємців збільшення прямих податків- збільшує розходи по непрямим (тарифи на газ)в -зменшує обєм субсидій до 44 млрд...Тому те що в Порошенка виглядало структурними перетвореннями які вели до покращень, в Зеленського виглядає трешем ,який стабільно погіршує ситуацію з кожним наступним кроком http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23741 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:44

Оце здобулы. Похоже кроме лохдаунов (из-за неспособности зеленых закупить качественные вакцины) нас ждут еще и блэкауты. Schmit

Повідомлень: 1913 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6990699169926993 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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