Я вірно розумію ідею зменшення кількості депутатів до 300 - як спосіб полегшення прийняття рішень
Як вважаєте впровадять чи ні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:36
Я вірно розумію ідею зменшення кількості депутатів до 300 - як спосіб полегшення прийняття рішень
Як вважаєте впровадять чи ні?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:42
Короткий лікбез з економіки
1 Є прямі податки на доходи - чим вони вищі , тим сильніше вони тормозять зростання виробництва товарів/послуг
2 Є не прямі податки ( податок з споживання- тарифи на комуналку, алкоголь/тютюн/паливо, ПДВ , акцизи) - ці податки , це податки на споживання, які зменшують розміри споживання
2 Україна мало виготовляє - тому треба
а - зменшити прямі податки(щоб прискорити збільшення виробництва товарів послуг)
б - збільшити не прямі(що зменшить споживання)
Логіка дій Порошенка з премєрами Яценюком/Гройсманом
а - зменшуємо прямі податки ( ЄСВ з 42 до 22%), при цьому збільшуючи мінімалку
б - збільшуємо не прямі(тарифи на газ) на практично таку ж сумму
в - вводимо субсидій на 70 млрд грн
Якщо так би рухались далі - то в якійсь точці був би досягнутий баланс..
Що робить Зеленський з премєрами Гончарук/Шмигаль
а -Збільшує мінімалку-тобто примусово збільшує суми виплат прямих податків
б -Нічим не компенсуючи для підприємців збільшення прямих податків- збільшує розходи по непрямим (тарифи на газ)
в -зменшує обєм субсидій до 44 млрд...
Тому те що в Порошенка виглядало структурними перетвореннями які вели до покращень, в Зеленського виглядає трешем ,який стабільно погіршує ситуацію з кожним наступним кроком
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:44
Оце здобулы. Похоже кроме лохдаунов (из-за неспособности зеленых закупить качественные вакцины) нас ждут еще и блэкауты.
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