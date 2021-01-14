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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6990699169926993

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:36

Я вірно розумію ідею зменшення кількості депутатів до 300 - як спосіб полегшення прийняття рішень :roll:
Як вважаєте впровадять чи ні?
Lady_N
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:42

  shapo написав:Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями.
Короткий лікбез з економіки
1 Є прямі податки на доходи - чим вони вищі , тим сильніше вони тормозять зростання виробництва товарів/послуг
2 Є не прямі податки ( податок з споживання- тарифи на комуналку, алкоголь/тютюн/паливо, ПДВ , акцизи) - ці податки , це податки на споживання, які зменшують розміри споживання
2 Україна мало виготовляє - тому треба
а - зменшити прямі податки(щоб прискорити збільшення виробництва товарів послуг)
б - збільшити не прямі(що зменшить споживання)

Логіка дій Порошенка з премєрами Яценюком/Гройсманом
а - зменшуємо прямі податки ( ЄСВ з 42 до 22%), при цьому збільшуючи мінімалку
б - збільшуємо не прямі(тарифи на газ) на практично таку ж сумму
в - вводимо субсидій на 70 млрд грн

Якщо так би рухались далі - то в якійсь точці був би досягнутий баланс..
Що робить Зеленський з премєрами Гончарук/Шмигаль
а -Збільшує мінімалку-тобто примусово збільшує суми виплат прямих податків
б -Нічим не компенсуючи для підприємців збільшення прямих податків- збільшує розходи по непрямим (тарифи на газ)
в -зменшує обєм субсидій до 44 млрд...

Тому те що в Порошенка виглядало структурними перетвореннями які вели до покращень, в Зеленського виглядає трешем ,який стабільно погіршує ситуацію з кожним наступним кроком
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:44


Оце здобулы. Похоже кроме лохдаунов (из-за неспособности зеленых закупить качественные вакцины) нас ждут еще и блэкауты.
Schmit
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