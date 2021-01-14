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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6991699269936994> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:36

Як вважаєте впровадять чи ні? Я вірно розумію ідею зменшення кількості депутатів до 300 - як спосіб полегшення прийняття рішеньЯк вважаєте впровадять чи ні? Lady_N

Повідомлень: 154 З нами з: 05.07.20 Подякував: 35 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:42 shapo написав: Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями. Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями. Короткий лікбез з економіки

1 Є прямі податки на доходи - чим вони вищі , тим сильніше вони тормозять зростання виробництва товарів/послуг

2 Є не прямі податки ( податок з споживання- тарифи на комуналку, алкоголь/тютюн/паливо, ПДВ , акцизи) - ці податки , це податки на споживання, які зменшують розміри споживання

2 Україна мало виготовляє - тому треба

а - зменшити прямі податки(щоб прискорити збільшення виробництва товарів послуг)

б - збільшити не прямі(що зменшить споживання)



Логіка дій Порошенка з премєрами Яценюком/Гройсманом

а - зменшуємо прямі податки ( ЄСВ з 42 до 22%), при цьому збільшуючи мінімалку

б - збільшуємо не прямі(тарифи на газ) на практично таку ж сумму

в - вводимо субсидій на 70 млрд грн



Якщо так би рухались далі - то в якійсь точці був би досягнутий баланс..

Що робить Зеленський з премєрами Гончарук/Шмигаль

а -Збільшує мінімалку-тобто примусово збільшує суми виплат прямих податків

б -Нічим не компенсуючи для підприємців збільшення прямих податків- збільшує розходи по непрямим (тарифи на газ)

в -зменшує обєм субсидій до 44 млрд...



Тому те що в Порошенка виглядало структурними перетвореннями які вели до покращень, в Зеленського виглядає трешем ,який стабільно погіршує ситуацію з кожним наступним кроком Короткий лікбез з економіки1 Є прямі податки на доходи - чим вони вищі , тим сильніше вони тормозять зростання виробництва товарів/послуг2 Є не прямі податки ( податок з споживання- тарифи на комуналку, алкоголь/тютюн/паливо, ПДВ , акцизи) - ці податки , це податки на споживання, які зменшують розміри споживання2 Україна мало виготовляє - тому требаа - зменшити прямі податки(щоб прискорити збільшення виробництва товарів послуг)б - збільшити не прямі(що зменшить споживання)Логіка дій Порошенка з премєрами Яценюком/Гройсманома - зменшуємо прямі податки ( ЄСВ з 42 до 22%), при цьому збільшуючи мінімалкуб - збільшуємо не прямі(тарифи на газ) на практично таку ж суммув - вводимо субсидій на 70 млрд грнЯкщо так би рухались далі - то в якійсь точці був би досягнутий баланс..Що робить Зеленський з премєрами Гончарук/Шмигальа -Збільшує мінімалку-тобто примусово збільшує суми виплат прямих податківб -Нічим не компенсуючи для підприємців збільшення прямих податків- збільшує розходи по непрямим (тарифи на газ)в -зменшує обєм субсидій до 44 млрд...Тому те що в Порошенка виглядало структурними перетвореннями які вели до покращень, в Зеленського виглядає трешем ,який стабільно погіршує ситуацію з кожним наступним кроком http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23741 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:44

Оце здобулы. Похоже кроме лохдаунов (из-за неспособности зеленых закупить качественные вакцины) нас ждут еще и блэкауты. Schmit

Повідомлень: 1913 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:18

А як же Джо наш





Адам Смит

@_Smithchenko

·

5h

"Радник обраного президента США Джо Байдена Ніколас Бернс заявив, що американські санкції проти газогону "Північний потік-2" треба призупинити, щоб спокійно провести переговори між США і залученими до проекту країнами" ОтакоїА як же Джо нашАдам Смит@_Smithchenko5h"Радник обраного президента США Джо Байдена Ніколас Бернс заявив, що американські санкції проти газогону "Північний потік-2" треба призупинити, щоб спокійно провести переговори між США і залученими до проекту країнами" Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9479 З нами з: 18.06.08 Подякував: 27 раз. Подякували: 659 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:27 lapay написав: detroytred написав: Вот серьезно: Вам самому не смешно утверждать - ватні казочки про незалежність?



Мне даже лень давать Вам давать цитаты, в которых эти казочки пели от борца за незалежність Бандери и до пламенных речей Порошенко.

Незалежності.



В то время, как ватаны-рашомирцы прямо и голосили о под рашку, тобто чуть ли не полной залежности.

Совки о добром СССР, в котором Украина была зележна от Московии.

И основною докорою им было именно - рабство, залежність и т.п.



Ну это же капець...

Как удобно, так и используете.



Тут вся нацполитика построена на казочки о Незалежности, за неё испокон веков и до ныне люди головы кладут (по крайней мере по официальному оформлению и призывам).

И тут Вы выдаёте - ватні казочки про незалежність.



Это даже не Квартал... Вот серьезно: Вам самому не смешно утверждать - ватні казочки про незалежність?Мне даже лень давать Вам давать цитаты, в которых эти казочки пели от борца за незалежність Бандери и до пламенных речей Порошенко.Незалежності.В то время, как ватаны-рашомирцы прямо и голосили о под рашку, тобто чуть ли не полной залежности.Совки о добром СССР, в котором Украина была зележна от Московии.И основною докорою им было именно - рабство, залежність и т.п.Ну это же капець...Как удобно, так и используете.Тут вся нацполитика построена на казочки о Незалежности, за неё испокон веков и до ныне люди головы кладут (по крайней мере по официальному оформлению и призывам).И тут Вы выдаёте - ватні казочки про незалежність.Это даже не Квартал...

Повторюсь - ватні казочки про незалежність співають з медведчуківських каналів. Про нову Швейцарію, про зовнішнє керування, про Асоціацію, яка зробила наших виробників неконкурентноспроможними, про тарифний геноцид, на вимогу МВФ, про медичний геноцид, бо не купуємо Спутнік V, далі перераховувати?

Тільки, коли вони стануть владою, то будуть робити те, що скаже Путін, і зовнішня залежність і керування будуть ще більшими. Як в Білорусі.

Що тут незрозуміло? Повторюсь - ватні казочки про незалежність співають з медведчуківських каналів. Про нову Швейцарію, про зовнішнє керування, про Асоціацію, яка зробила наших виробників неконкурентноспроможними, про тарифний геноцид, на вимогу МВФ, про медичний геноцид, бо не купуємо Спутнік V, далі перераховувати?Тільки, коли вони стануть владою, то будуть робити те, що скаже Путін, і зовнішня залежність і керування будуть ще більшими. Як в Білорусі.Що тут незрозуміло?

Непонятно почему уточняется, что сказочки ватные, а не просто опзж-ные? Непонятно почему уточняется, что сказочки ватные, а не просто опзж-ные? detroytred

Повідомлень: 23613 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1964 раз. Подякували: 3201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:39 shapo написав: andrijk777 написав: shapo написав: Оказывается, Порошенко был порядочным человеком.

Оказывается, Порошенко был порядочным человеком.

Я з Порошенко жити чи спати не збираюсь.

Порядність - це не головна якість Президента. Можливо(усі так говорять) Зеленський, як людина, краще ніж Порошенко. Але, як президент, Зеленський повний нуль у порівнянні з Порошенко. Я з Порошенко жити чи спати не збираюсь.Порядність - це не головна якість Президента. Можливо(усі так говорять) Зеленський, як людина, краще ніж Порошенко. Але, як президент, Зеленський повний нуль у порівнянні з Порошенко.

Нули абсолютно одинаковые судя по результатам, а не риторике.

Более того, Зеленский продолжает его курс обманув избирателей.

Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями.

Медицина уничтожалась ещё интенсивное чем сейчас, хотя это не заслуга Зеленского, а ковида.

Образование деградирует также как и разворовывание бюджета.

Один обещал закончить войну за 2 недели, другой не помню за сколько.

Единственное его достижение - безвиз, но вопрос цены уплаченной за это, в т. ч. всяким Байдена.

Да и в связи с коронавирусом и новой мировой реальности безвиза уже не будет в прежнем виде точно.Забыл ещё одно - в активе Порошенко разделение страны на про-украинских и про-российских. У Зеленского этого нет, но институты нацпамяти и пр. инструменты этого он свинства он не ликвидировал, так что и тут в фарватере идёт том же Нули абсолютно одинаковые судя по результатам, а не риторике.Более того, Зеленский продолжает его курс обманув избирателей.Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями.Медицина уничтожалась ещё интенсивное чем сейчас, хотя это не заслуга Зеленского, а ковида.Образование деградирует также как и разворовывание бюджета.Один обещал закончить войну за 2 недели, другой не помню за сколько.Единственное его достижение - безвиз, но вопрос цены уплаченной за это, в т. ч. всяким Байдена.Да и в связи с коронавирусом и новой мировой реальности безвиза уже не будет в прежнем виде точно.Забыл ещё одно - в активе Порошенко разделение страны на про-украинских и про-российских. У Зеленского этого нет, но институты нацпамяти и пр. инструменты этого он свинства он не ликвидировал, так что и тут в фарватере идёт том же

У По з десяток реальних досягнень(навіть тут перелічували), у Зе поки нуль. Це при тому що По взяв країну у досить поганому стані.

Я не збираюсь топити за По, але те що Зе такий самий як По - це повний брєд. Це така прокремлівська маніпуляція, шо на Україні жо*а була, є і буде. Від зміни президентів жо*а на Украине не міняється. У По з десяток реальних досягнень(навіть тут перелічували), у Зе поки нуль. Це при тому що По взяв країну у досить поганому стані.Я не збираюсь топити за По, але те що- це повний брєд. Це така прокремлівська маніпуляція, шо на Україні жо*а була, є і буде. Від зміни президентів жо*ане міняється. andrijk777

Повідомлень: 2781 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:48 budivelnik написав: andrijk777 написав: Зеленський, як людина, краще ніж Порошенко.Але, як президент, Зеленський повний нуль у порівнянні з Порошенко. Зеленський, як людина, краще ніж Порошенко.Але, як президент, Зеленський повний нуль у порівнянні з Порошенко. А в чому виражається кращість як людини в Зеленського? А в чому виражається кращість як людини в Зеленського?

Так багато хто говорить. Я особисто цього не знаю.

Можливо має значення те що По - бізнесмен(олігарх), а Зе актор(клоун) і вміє всім подобатись. Так багато хто говорить. Я особисто цього не знаю.Можливо має значення те що По - бізнесмен(олігарх), а Зе актор(клоун) і вміє всім подобатись. andrijk777

Повідомлень: 2781 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:49 andrijk777, У По ще 2 десятки косяків, а у Зе - 0 , У По ще 2 десятки косяків, а у Зе - 0 Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck

ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ckПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW Ромасик Повідомлень: 1341 З нами з: 30.03.15 Подякував: 190 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:52 Re: Політичні дискусії Ромасик написав: andrijk777, У По ще 2 десятки косяків, а у Зе - 0 andrijk777, У По ще 2 десятки косяків, а у Зе - 0

Навпаки, тому він і мочу не захотів здавати на стадіоні. Навпаки, тому він і мочу не захотів здавати на стадіоні. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11514 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1156 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:54 budivelnik написав: shapo написав: Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями. Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями. Короткий лікбез з економіки

1 Є прямі податки на доходи - чим вони вищі , тим сильніше вони тормозять зростання виробництва товарів/послуг

2 Є не прямі податки ( податок з споживання- тарифи на комуналку, алкоголь/тютюн/паливо, ПДВ , акцизи) - ці податки , це податки на споживання, які зменшують розміри споживання

2 Україна мало виготовляє - тому треба

а - зменшити прямі податки(щоб прискорити збільшення виробництва товарів послуг)

б - збільшити не прямі(що зменшить споживання)



Логіка дій Порошенка з премєрами Яценюком/Гройсманом

а - зменшуємо прямі податки ( ЄСВ з 42 до 22%), при цьому збільшуючи мінімалку

б - збільшуємо не прямі(тарифи на газ) на практично таку ж сумму

в - вводимо субсидій на 70 млрд грн



Якщо так би рухались далі - то в якійсь точці був би досягнутий баланс..

Що робить Зеленський з премєрами Гончарук/Шмигаль

а -Збільшує мінімалку-тобто примусово збільшує суми виплат прямих податків

б -Нічим не компенсуючи для підприємців збільшення прямих податків- збільшує розходи по непрямим (тарифи на газ)

в -зменшує обєм субсидій до 44 млрд...



Тому те що в Порошенка виглядало структурними перетвореннями які вели до покращень, в Зеленського виглядає трешем ,який стабільно погіршує ситуацію з кожним наступним кроком Короткий лікбез з економіки1 Є прямі податки на доходи - чим вони вищі , тим сильніше вони тормозять зростання виробництва товарів/послуг2 Є не прямі податки ( податок з споживання- тарифи на комуналку, алкоголь/тютюн/паливо, ПДВ , акцизи) - ці податки , це податки на споживання, які зменшують розміри споживання2 Україна мало виготовляє - тому требаа - зменшити прямі податки(щоб прискорити збільшення виробництва товарів послуг)б - збільшити не прямі(що зменшить споживання)Логіка дій Порошенка з премєрами Яценюком/Гройсманома - зменшуємо прямі податки ( ЄСВ з 42 до 22%), при цьому збільшуючи мінімалкуб - збільшуємо не прямі(тарифи на газ) на практично таку ж суммув - вводимо субсидій на 70 млрд грнЯкщо так би рухались далі - то в якійсь точці був би досягнутий баланс..Що робить Зеленський з премєрами Гончарук/Шмигальа -Збільшує мінімалку-тобто примусово збільшує суми виплат прямих податківб -Нічим не компенсуючи для підприємців збільшення прямих податків- збільшує розходи по непрямим (тарифи на газ)в -зменшує обєм субсидій до 44 млрд...Тому те що в Порошенка виглядало структурними перетвореннями які вели до покращень, в Зеленського виглядає трешем ,який стабільно погіршує ситуацію з кожним наступним кроком



Насмешил просветитель.

Оказывается, это были структурные реформы и они вели к улучшению жизни которые никто кроме его окружения не заметил.

В чем суть их "гениальных" реформ?

В том чтобы переложить деньги из одного кармана в другой как в случае с Нафтогазом?

В страну пришли инвестиции,заработали реальные производства,люди не стали бежать в Польшу в ускоренном темпе именно при Порошенко?

Увеличили, уменьшили субсидию, увеличили минималку заставив высветить часть зарплаты- это все мелочь, особенно смешная что для Порошенко это было хорошо, а для Зеленского плохо.

Для реформ нужны четкие правила игры которые выполняют все сверху донизу, непродажные суды и как следствие этого отсутствие рейдерства - ничего этого не было и нет в помине, так что результат абсолютно одинаков. Насмешил просветитель.Оказывается, это были структурные реформы и они вели к улучшению жизни которые никто кроме его окружения не заметил.В чем суть их "гениальных" реформ?В том чтобы переложить деньги из одного кармана в другой как в случае с Нафтогазом?В страну пришли инвестиции,заработали реальные производства,люди не стали бежать в Польшу в ускоренном темпе именно при Порошенко?Увеличили, уменьшили субсидию, увеличили минималку заставив высветить часть зарплаты- это все мелочь, особенно смешная что для Порошенко это было хорошо, а для Зеленского плохо.Для реформ нужны четкие правила игры которые выполняют все сверху донизу, непродажные суды и как следствие этого отсутствие рейдерства - ничего этого не было и нет в помине, так что результат абсолютно одинаков. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4507 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 760 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6991699269936994> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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