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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6991699269936994 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:58 andrijk777 написав: shapo написав: Нули абсолютно одинаковые судя по результатам, а не риторике.

Более того, Зеленский продолжает его курс обманув избирателей.

Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями.

Медицина уничтожалась ещё интенсивное чем сейчас, хотя это не заслуга Зеленского, а ковида.

Образование деградирует также как и разворовывание бюджета.

Один обещал закончить войну за 2 недели, другой не помню за сколько.

Единственное его достижение - безвиз, но вопрос цены уплаченной за это, в т. ч. всяким Байдена.

Да и в связи с коронавирусом и новой мировой реальности безвиза уже не будет в прежнем виде точно.Забыл ещё одно - в активе Порошенко разделение страны на про-украинских и про-российских. У Зеленского этого нет, но институты нацпамяти и пр. инструменты этого он свинства он не ликвидировал, так что и тут в фарватере идёт том же Нули абсолютно одинаковые судя по результатам, а не риторике.Более того, Зеленский продолжает его курс обманув избирателей.Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями.Медицина уничтожалась ещё интенсивное чем сейчас, хотя это не заслуга Зеленского, а ковида.Образование деградирует также как и разворовывание бюджета.Один обещал закончить войну за 2 недели, другой не помню за сколько.Единственное его достижение - безвиз, но вопрос цены уплаченной за это, в т. ч. всяким Байдена.Да и в связи с коронавирусом и новой мировой реальности безвиза уже не будет в прежнем виде точно.Забыл ещё одно - в активе Порошенко разделение страны на про-украинских и про-российских. У Зеленского этого нет, но институты нацпамяти и пр. инструменты этого он свинства он не ликвидировал, так что и тут в фарватере идёт том же

У По з десяток реальних досягнень(навіть тут перелічували), у Зе поки нуль. Це при тому що По взяв країну у досить поганому стані.

Я не збираюсь топити за По, але те що Зе такий самий як По - це повний брєд. Це така прокремлівська маніпуляція, шо на Україні жо*а була, є і буде. Від зміни президентів жо*а на Украине не міняється. У По з десяток реальних досягнень(навіть тут перелічували), у Зе поки нуль. Це при тому що По взяв країну у досить поганому стані.Я не збираюсь топити за По, але те що- це повний брєд. Це така прокремлівська маніпуляція, шо на Україні жо*а була, є і буде. Від зміни президентів жо*ане міняється.



Да-да, все про-российское, про-кремлевское, особенно сказки о разворованной стране которая ему, бедняжке,досталась.

Кроме безвиза который с коронавирусом накрылся медным тазом и вряд ли возродится, да и начался этот безвиз еще при Ющенко когда он начал запускать европейцев и американцев без виз что он еще достиг,не перечислите? Да-да, все про-российское, про-кремлевское, особенно сказки о разворованной стране которая ему, бедняжке,досталась.Кроме безвиза который с коронавирусом накрылся медным тазом и вряд ли возродится, да и начался этот безвиз еще при Ющенко когда он начал запускать европейцев и американцев без виз что он еще достиг,не перечислите? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4507 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 760 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:12 Ромасик написав: andrijk777, У По ще 2 десятки косяків, а у Зе - 0 , У По ще 2 десятки косяків, а у Зе - 0

У Зе - 0? Та ти шо. У Зе - 0? Та ти шо. andrijk777

Повідомлень: 2781 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6991699269936994 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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