andrijk777 написав:shapo написав:Нули абсолютно одинаковые судя по результатам, а не риторике.
Более того, Зеленский продолжает его курс обманув избирателей.
Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями.
Медицина уничтожалась ещё интенсивное чем сейчас, хотя это не заслуга Зеленского, а ковида.
Образование деградирует также как и разворовывание бюджета.
Один обещал закончить войну за 2 недели, другой не помню за сколько.
Единственное его достижение - безвиз, но вопрос цены уплаченной за это, в т. ч. всяким Байдена.
Да и в связи с коронавирусом и новой мировой реальности безвиза уже не будет в прежнем виде точно.Забыл ещё одно - в активе Порошенко разделение страны на про-украинских и про-российских. У Зеленского этого нет, но институты нацпамяти и пр. инструменты этого он свинства он не ликвидировал, так что и тут в фарватере идёт том же
У По з десяток реальних досягнень(навіть тут перелічували), у Зе поки нуль. Це при тому що По взяв країну у досить поганому стані.
Я не збираюсь топити за По, але те що Зе такий самий як По - це повний брєд. Це така прокремлівська маніпуляція, шо на Україні жо*а була, є і буде. Від зміни президентів жо*а на Украине не міняється.
Да-да, все про-российское, про-кремлевское, особенно сказки о разворованной стране которая ему, бедняжке,досталась.
Кроме безвиза который с коронавирусом накрылся медным тазом и вряд ли возродится, да и начался этот безвиз еще при Ющенко когда он начал запускать европейцев и американцев без виз что он еще достиг,не перечислите?