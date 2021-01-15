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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:58

  andrijk777 написав:
  shapo написав:Нули абсолютно одинаковые судя по результатам, а не риторике.
Более того, Зеленский продолжает его курс обманув избирателей.
Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями.
Медицина уничтожалась ещё интенсивное чем сейчас, хотя это не заслуга Зеленского, а ковида.
Образование деградирует также как и разворовывание бюджета.
Один обещал закончить войну за 2 недели, другой не помню за сколько.
Единственное его достижение - безвиз, но вопрос цены уплаченной за это, в т. ч. всяким Байдена.
Да и в связи с коронавирусом и новой мировой реальности безвиза уже не будет в прежнем виде точно.Забыл ещё одно - в активе Порошенко разделение страны на про-украинских и про-российских. У Зеленского этого нет, но институты нацпамяти и пр. инструменты этого он свинства он не ликвидировал, так что и тут в фарватере идёт том же

У По з десяток реальних досягнень(навіть тут перелічували), у Зе поки нуль. Це при тому що По взяв країну у досить поганому стані.
Я не збираюсь топити за По, але те що Зе такий самий як По - це повний брєд. Це така прокремлівська маніпуляція, шо на Україні жо*а була, є і буде. Від зміни президентів жо*а на Украине не міняється. :D :D


Да-да, все про-российское, про-кремлевское, особенно сказки о разворованной стране которая ему, бедняжке,досталась.
Кроме безвиза который с коронавирусом накрылся медным тазом и вряд ли возродится, да и начался этот безвиз еще при Ющенко когда он начал запускать европейцев и американцев без виз что он еще достиг,не перечислите?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:12

  Ромасик написав:andrijk777, У По ще 2 десятки косяків, а у Зе - 0 :?:

У Зе - 0? Та ти шо. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:29

  shapo написав:Кроме безвиза который с коронавирусом накрылся медным тазом и вряд ли возродится, да и начался этот безвиз еще при Ющенко когда он начал запускать европейцев и американцев без виз что он еще достиг,не перечислите?


Я бы даже сказал, что глупая политика Ющенко безвиз на 10 лет оттянула - в одностороннем порядке открыл наши границы для европейцев, чем отложил в долгий ящик решение от открытии границ ЕС для украинцев. Показательный пример того, как опасны диспропорциональные сделки в международной политике. Во-первых, нас на правовом уровне обесценили на 10 лет, во-вторых, для уравновешивания пропуского режима нам выставили требования дополнительные требования, как будето шли на какие-то уступки... В итоге безвизовая перемога Порошенко - это всего-навсегда достижение паритета с задержкой в 10 лет ценой принятия непаритетных условий торговли. Теперь для уравновешивания условий торговли необходимо будет в одностороннем порядке сдать что-то следующее...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:34

  lapay написав:
  Ромасик написав:andrijk777, У По ще 2 десятки косяків, а у Зе - 0

Навпаки, тому він і мочу не захотів здавати на стадіоні.

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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:35

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:В итоге безвизовая перемога Порошенко - это всего-навсегда достижение паритета с задержкой в 10 лет ценой принятия непаритетных условий торговли.

А коли Грузії і Молдові безвіз дали, чи там теж Ющенко винен?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:51

  lapay написав:
  zРадио написав:В итоге безвизовая перемога Порошенко - это всего-навсегда достижение паритета с задержкой в 10 лет ценой принятия непаритетных условий торговли.

А коли Грузії і Молдові безвіз дали, чи там теж Ющенко винен?


Там свои лизоблюды были, тоже в одностороннем порядке сдавшие границы
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:55

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Там свои лизоблюды были, в одностороннем порядке сдавшие свои границы

А в тих, хто не здавав, із постсовка - в них безвіз? Нема. От тобі і відповідь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:06

  lapay написав:
  zРадио написав:Там свои лизоблюды были, в одностороннем порядке сдавшие свои границы

А в тих, хто не здавав, із постсовка - в них безвіз? Нема. От тобі і відповідь.


Типичная ошибка выжившего. Просто у остальных не было даже намерений распахивать собственные границы. А туризму мешают не визы, а доходы населения. Доля турок и россиян, по визе посещающих ЕС, выше доли украинцев, имеющих право безвизового въезда
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:13

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Типичная ошибка выжившего. Просто у остальных не было даже намерений распахивать собственные границы.

Ну, відкрили ми кордони. Далі що? До нас побігли мусульмани-насильники, чи індуси-терористи? Тільки стало більше туристів. А після бізвізу і наших туристів стало більше. То хто тут програв? Ніхто - всі виграли.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:26

  lapay написав:
  zРадио написав:Типичная ошибка выжившего. Просто у остальных не было даже намерений распахивать собственные границы.

Ну, відкрили ми кордони. Далі що? До нас побігли мусульмани-насильники, чи індуси-терористи? Тільки стало більше туристів. А після бізвізу і наших туристів стало більше. То хто тут програв? Ніхто - всі виграли.


Я тебе выше предельно-понятно написал: не открыли бы в 2005-м в одностороннем порядке - открыли бы в 2007-м в двустороннем. А заодно и освоили бы науку переговоров на равных, обезопасив себяот ошибок в переговорах по ЗСТ
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