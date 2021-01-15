shapo написав:

Нули абсолютно одинаковые судя по результатам, а не риторике.Более того, Зеленский продолжает его курс обманув избирателей.Тарифы начали расти при Порошенко вместе с унизительными субсидиями.Медицина уничтожалась ещё интенсивное чем сейчас, хотя это не заслуга Зеленского, а ковида.Образование деградирует также как и разворовывание бюджета.Один обещал закончить войну за 2 недели, другой не помню за сколько.Единственное его достижение - безвиз, но вопрос цены уплаченной за это, в т. ч. всяким Байдена.Да и в связи с коронавирусом и новой мировой реальности безвиза уже не будет в прежнем виде точно.Забыл ещё одно - в активе Порошенко разделение страны на про-украинских и про-российских. У Зеленского этого нет, но институты нацпамяти и пр. инструменты этого он свинства он не ликвидировал, так что и тут в фарватере идёт том же