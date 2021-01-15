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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6992699369946995

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:37

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Я тебе выше предельно-понятно написал: не открыли бы в 2005-м в одностороннем порядке - открыли бы в 2007-м в двустороннем.

З якого дива? Ні нам, ні Грузії тоді навіть ПДЧ НАТО не дали, і безвіз тим паче не дали. Бо тоді Меркель і Ко не хотіли дратувати РФ.
Нам і зараз не хотіли давати безвіз, без жорсткого контролю кордонів, а тоді його взагалі не було. Так що не фантазуй.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:53

  lapay написав:
  zРадио написав:Я тебе выше предельно-понятно написал: не открыли бы в 2005-м в одностороннем порядке - открыли бы в 2007-м в двустороннем.

З якого дива? Ні нам, ні Грузії тоді навіть ПДЧ НАТО не дали, і безвіз тим паче не дали. Бо тоді Меркель і Ко не хотіли дратувати РФ.
Нам і зараз не хотіли давати безвіз, без жорсткого контролю кордонів, а тоді його взагалі не було. Так що не фантазуй.


Причем тут ПДЧ? Не позорься! У Антигуа и Барбуды тоже есть ПДЧ? :mrgreen: Нет, а безвиз с ЕС - есть. И у кучи других, в том числе близких географически стран есть. Безвиз - это вообще неполитический вопрос. И я указал 2007-й, а не 2005-й именно с учетом периода технической подготовки. Так что не фантазируй ты. Ну и горячо любимых манкуртов не выгораживай - диспропорциональную внешнюю политику начал вести именно Ющ. И именно одностороннее открытие границ ознаменовало начало конца нашей субъектности. После этого даже ЗСТ с квотами не казалось чем-то невообразимым (хотя даже чисто из названия очевидно, что это аццкое моветонище!)
zРадио
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