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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:37
zРадио написав:
Я тебе выше предельно-понятно написал: не открыли бы в 2005-м в одностороннем порядке - открыли бы в 2007-м в двустороннем.
З якого дива? Ні нам, ні Грузії тоді навіть ПДЧ НАТО не дали, і безвіз тим паче не дали. Бо тоді Меркель і Ко не хотіли дратувати РФ.
Нам і зараз не хотіли давати безвіз, без жорсткого контролю кордонів, а тоді його взагалі не було. Так що не фантазуй.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:53
lapay написав: zРадио написав:
Я тебе выше предельно-понятно написал: не открыли бы в 2005-м в одностороннем порядке - открыли бы в 2007-м в двустороннем.
З якого дива? Ні нам, ні Грузії тоді навіть ПДЧ НАТО не дали, і безвіз тим паче не дали. Бо тоді Меркель і Ко не хотіли дратувати РФ.
Нам і зараз не хотіли давати безвіз, без жорсткого контролю кордонів, а тоді його взагалі не було. Так що не фантазуй.
Причем тут ПДЧ? Не позорься! У Антигуа и Барбуды тоже есть ПДЧ?
Нет, а безвиз с ЕС - есть. И у кучи других, в том числе близких географически стран есть. Безвиз - это вообще неполитический вопрос. И я указал 2007-й, а не 2005-й именно с учетом периода технической подготовки. Так что не фантазируй ты. Ну и горячо любимых манкуртов не выгораживай - диспропорциональную внешнюю политику начал вести именно Ющ. И именно одностороннее открытие границ ознаменовало начало конца нашей субъектности. После этого даже ЗСТ с квотами не казалось чем-то невообразимым (хотя даже чисто из названия очевидно, что это аццкое моветонище!)
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