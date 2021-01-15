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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 січ, 2021 00:06
zРадио написав:
И я указал 2007-й, а не 2005-й именно с учетом периода технической подготовки. Так что не фантазируй ты
Можу повторити - в нас були відкриті кордони, тому безвіз не дали б. Грузії теж не дали. Якби Грузії тоді дали, а нам - ні, то тоді б можна було б про щось розмовляти. А так як трьом країнам Східного партнерства дали майже одночасно, після подій 2014 року, то очевидно, що це не залежало від подій 200.. року.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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