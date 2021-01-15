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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6992699369946995

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 00:06

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:И я указал 2007-й, а не 2005-й именно с учетом периода технической подготовки. Так что не фантазируй ты

Можу повторити - в нас були відкриті кордони, тому безвіз не дали б. Грузії теж не дали. Якби Грузії тоді дали, а нам - ні, то тоді б можна було б про щось розмовляти. А так як трьом країнам Східного партнерства дали майже одночасно, після подій 2014 року, то очевидно, що це не залежало від подій 200.. року.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:20

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:В вашей же ссылке что написано - Среди больших европейских угольных держав Германия в деле сворачивания этой традиционной отрасли вовсе не первопроходец. В Бельгии последнюю шахту закрыли еще в 1992 году, во Франции - в 2004-м, в Великобритании - в 2015-м. Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам. Отказ от него из экологических соображений (защита населения от смога, а глобального климата - от выбросов парниковых газов) - тенденция лишь самого последнего времени.
Т.е. причины сугубо экономические совпавшие с построением трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород и удешевлением газа
Тем более это касается Израиля полностью импортировавшего весь свой уголь из Австралии и др.стран.
Все сказки о потеплении,похолодании и пр. давно опровергнуты ибо человек с своей деятельностью на такие изменения климата повлиять не способен, даже с пердящими коровами.
Т.к. я опять ничего и не понял повторяю вопрос:
Кто же этот злодей или группа злодеев уничтожающих земли Украины?

shapo, тенденция отказа от углеводородов, в частности, от угля, имеет как экономические, так и экологические причины.
В частности, в декабре 2020 года лидеры Европейского Союза в очередной раз договорились о сокращении углеродных выбросов к 2030 году на 55%:
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 1/7117515/

Например, в Португалии осталась только одна угольная электростанция, которую закроют в ноябре этого года:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/01/15/670027/
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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